Roblox hrají stamiliony dětí. Je dobré seznámit se s jeho akciemi

Týden, během nějž představila výsledky řada velkých technologických firem včetně Mety či Amazonu, přinesl pokračování neméně zajímavého investičního příběhu. Společnost Roblox přesvědčila investory, že dokáže vylepšovat finanční výsledky. Akcie na to nejprve reagovaly prudkým růstem až o 19 procent, první obchodní den po oznámená výsledků Roblox rostl o deset procent. Den poté velkou část zisků zase smazal, protože investoři vybírali zisky. Co nyní stojí před Robloxem?

Příběh Robloxu na burze stojí za připomenutí. Firma, jejíž produkt znají a využívají téměř všechny děti na světě, pokud mají přístup k internetu, vstoupila na burzu v březnu v roce 2021. Pro připomenutí, šlo o velmi těžké, stále ještě pandemické období, přesto Roblox při vstupu na burzu s cenovkou těsně pod 70 dolarů získal poměrně solidní nacenění 38 miliard dolarů.

Co všechno lze v prostředí Robloxu dělat? Podívejte se do galerie

V průběhu roku Roblox narostl téměř na dvojnásobek, s obratem cyklu, který rizikovějším aktivům odebral hodně investic, se ale postupně propadl. A v létě roku 2023 akcie klesly až k hranici 27 dolarů, v září téhož roku dokonce k 25. Kdo v tomto období do Robloxu výrazněji zainvestoval, může si aktuálně gratulovat.

Obrat k lepšímu

Od podzimu 2023 se ale akcie začaly postupně vzmáhat a zejména v roce 2024 se jim mimořádně dařilo. Důvodů bylo více. Prvním bezesporu byla vylepšená finanční situace firmy. Roblox začal reportovat každé čtvrtletí lepší a lepší výsledky, čtyřikrát v řadě se mu podařilo překonat očekávání analytiků.

To se povedlo zejména díky růstu schopnosti monetizovat čas, který hráči stráví v prostředí Robloxu. Dále se Robloxu povedlo výrazně navýšit počet pravidelných hráčů, když denní počet výrazně překonal 100 milionů, konkrétně Roblox denně používá více než 111 milionů denních uživatelů, což meziročně představuje růst o 41 procent.

Díky tomu ve druhém čtvrtletí letošního roku Roblox navýšil tržby meziročně o 21 procent na 1,1 miliardy dolarů (což ovšem je mírně méně, než očekával trh). Přesto meziročně zvýšil také ztrátu, a to podstatněji, než očekával trh.

Velcí investoři nakupují

Akcie společnosti na výsledky reagovaly prudkým růstem. Akcie před reportem uzavírala na částce 127 dolarů 42 centů. Po oznámení výsledků pak cena prudce narostla, v premarketu dokonce o 19 procent, později růst mírně zbrzdil a Roblox oficiální obchodování otevřel +13 procent. V průběhu dne se cena vyšplhala až ke 150 dolarům, což je rekordní hodnota, posléze ale růst korigoval a první povýsledkový den Roblox zavřel +10 procent na 137 dolarech.

O den později pak Roblox klesl o devět procent ke 125 dolarům. Důvodem je jednoznačně vybírání zisků velkých investorů.

Růst očekávání

Že je za jednodenním propadem právě výběr zisků, dokazuje růst cílových částek na akcie Robloxu, k nimž v posledních dnech přistoupila většina významných hráčů.

Například Wells Fargo zvýšila svá očekávání ceny akcie do 12 měsíců ze 116 na 153 dolarů, Morgan Stanley dokonce ze 76 na 170 dolarů. Bank of America pak konzervativněji z 83 na 103 dolarů a JP Morgan Chase ze 120 na 125 dolarů.

V průměru tak cílová částka aktuálně činí zhruba 140 dolarů, což představuje výrazný nárůst oproti předchozí úrovni pod 90 dolary.

