REPORTÁŽ: Nejmenší česká kulturní památka je v Žatci. Prvorepubliková trafika prošla kompletní rekonstrukcí

Jedna z nejmenších kulturních památek na území České republiky, bývalá trafika v Žatci na Lounsku, je po roce opravená. Rekonstrukce vyšla asi na 800 tisíc korun, původní odhad byl zhruba poloviční.

Reklama

Prvorepublikový prodejní stánek byl postaven na začátku minulého století na strategickém místě. Lidé okolo něj procházeli na nádraží. Po jeho uzavření začala malá budova chátrat, Daniel Černý ji koupil od svého známého a nechal ji opravit. Polovinu přispěl Ústecký kraj. Nyní se v objektu konají malé koncerty i drobné prodejní akce.

„Říkal jsem si, že je to malá stavba, takže to bude za tři měsíce a pár set tisíc hotové a nakonec to trvalo rok,“ podotkl Černý.

Vyměnit se musely některé trámy, nové jsou částečně i pálené tašky, kování a nejdéle trval výběr nátěru okenic a ozdobných trámů.

„Byla potřeba spousta specifických řemesel. Je to taková perníková chaloupka, zdobná záležitost, takže sehnat řemeslníky, kteří to umí a mají čas, to byl nejtěžší úkol,“ řekl majitel.

Reklama

Funkcionalistická perla Holešovic má nový kabát. A uchází se o prestižní architektonickou cenu Enjoy Funkcionalistická budova Elektrických podniků v pražských Holešovicích získala díky rozsáhlé a citlivé rekonstrukci opět svůj zašlý lesk. Projekt ateliéru TaK je rovněž jedním z těch, který zaujal odbornou porotu letošního ročníku soutěže Česká cena za architekturu, dostal se do užšího výběru. pej Přečíst článek

Nakonec někteří řemeslníci svou práci odvedli zdarma, jinak by oprava byla ještě dražší.

Stánek se mimo jiné otevírá u příležitosti významných městských akcí. Při konání Žateckých dvorků se ve stánku prodávaly květiny, uplynulý pátek se ulicí rozezněly tóny z hudebních nástrojů kapely z Chomutova. Černý má také nápad, že by se stánek mohl otevírat příležitostně pro prodej kávy.

Musíme se naučit zahušťovat města a žít v menších bytech, říká architektka Enjoy Inflace a zdražování stavebních materiálů bude ovlivňovat v letošním roce i tuzemský stavební průmysl a architekturu. Podle architektky Jany Mastíkové ale může mít tento vývoj i pozitivní dopad - změnu myšlení a přístupu. „Architektura má být střízlivá a zejména má dobře sloužit. Jde o užité umění, je to řemeslo, není to osobní exhibice za každou cenu,” říká v rozhovoru Mastíková. Petra Jansová Přečíst článek