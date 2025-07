Současná euforie na akciích stojí na víře, že Trump zmoudřel. Riziko, že investoři zapláčou, nezmizelo, varují analytici

Akciové trhy se od dubnového propadu prudce rostou. Indexy lámou rekordy a investoři se vezou na vlně euforie, kterou spustilo pozastavení celních opatření Donalda Trumpa. Analytici ale varují, že klid může být jen dočasný. Trh si znovu říká o opatrnost.

Ještě v dubnu se akciové indexy propadaly do takzvaného medvědího trhu. Americká cla, která měla vstoupit v platnost začátkem května, vyděsila investory. Stačilo ale, aby Donald Trump couvl, a trh se nadechl k rally. „Akciové trhy ode dna den před platností cel vyrostly asi o čtvrtinu a dostaly se zpět na historická maxima z půlky února,“ připomíná Petr Bártek, hlavní akciový analytik České spořitelny. Trump podle něj musel ustoupit tlaku dluhopisového trhu a šéfů amerického maloobchodu. „Trhy mu vysvětlily, že jednoduché uvalení vysokých cel na obchodní partnery by poškodilo ekonomiku Spojených států a rozladilo jeho voliče,“ dodává.

Nejen AI táhne růst

Rally táhnou především technologické firmy – ale ne už výhradně slavná „magnificent seven“. Kromě gigantů jako je Microsoft, rosté také Palantir, diskontní řetězce, průmyslové podniky či elektroenergetika.

„Naopak technologické akcie s velkou expozicí vůči spotřebitelům nebo clům, jako Apple, Amazon, Meta nebo Tesla, stále nejsou zpátky na vrcholu,“ doplňuje Bártek. A varuje i před přílišným optimistickým pohledem na americké trhy: „Kvůli clům a rozhazovačnému daňovému balíčku došlo k odlivu kapitálu do Evropy, kde si indexy v dolarovém vyjádření vedou lépe.“ Například německé akcie od dubna v dolarovém vyjádření vydělaly dokonce 30 procent.

Euforie, ale vratká

„Trhy se velmi rychle zotavily na pozadí očekávání odložení cel, což ukazuje na krátkodobou iracionalitu,“ podotýká Tomáš Cverna z XTB. Důvěru posílily i silné výsledky firem za první čtvrtletí, ale pod povrchem podle Cverny doutná riziko. „Devátého července se dozvíme další americká obchodní opatření. Pokud Trump přijde s čímkoliv nad rámec minulých let, bude výsledná celní sazba nejvyšší od druhé světové války. To se musí propsat do inflace i volatility,“ upozorňuje.

Evropa sílí, ale investoři zapomínají

„Trhy čtou odložení cel jako signál deeskalace a věří, že se obchodní válka nevrátí v plné síle,“ popisuje současnou náladu Lukáš Raška z Portu. Sázky na AI, zbrojení nebo vesmír vystřelily trhy vzhůru. Evropské indexy těží z vyšších dividend, atraktivního ocenění i fiskálních stimulů. Jenže. „Současná euforie stojí z velké části na víře, že k obnovení obchodního konfliktu nedojde. Pokud se tento scénář změní, nálada se může rychle obrátit,“ připomíná Raška.

Akciové trhy už mnohokrát ukázaly, že mají překvapivou schopnost rychlého obratu. Vývoj v příštích týdnech ukáže, zda jde nyní o trvalejší obrat, nebo jen oddychový čas před dalším střetem. „Při aktuálním ocenění trhu bych se soustředil na selektivní výběr než na sázky na široké indexy,“ uzavírá Bártek.

