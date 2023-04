Na začátku to nebyl symbol New Yorku. Světové obchodní centrum otevřelo před 50 lety

Od otevření Světového obchodního centra v New Yorku dnes uplyne 50 let. Komplex, kterému dominovala slavná Dvojčata se ke konci svého života stal symbolem New Yorku, jeho vznik ale provázela velká kritika, kterou jeho architekt těžce nesl. Po zničení obchodního centra se bez komplikací neobešla ani jeho obnova, která se táhla 20 let.

Součást panarama

V 90. letech minulého století si panorama New Yorku málokdo uměl představit bez Dvojčat, tedy dvojice mrakodrapů dominující jižnímu konci Manhattanu. Společně se Sochou Svobody a Empire State Building zdobila jakýkoliv suvenýrový talíři, magnet na ledničku či kýčové tričko. Každý film či seriál, který se kolem New Yorku jen mihl, si neodpustil delší prostřih na panorama Manhattanu s jeho Dvojčaty.

Nebylo tomu tak ale vždy. Ve 40. a 50. letech minulého století se ekonomický rozvoj New Yorku soustředil do oblasti středního Manhattanu a jih ostrova zůstával pozapomenut. První návrh na vybudování obchodního centra přišel krátce po 2. světové válce v roce 1946. Historie komplexu Světového obchodního centra (WTC), který kromě slavných Dvojčat, tedy budov 1 a 2, zahrnoval dalších pět budov, se pak začala psát na přelomu 50. a 60. let minulého století.

David Rockefeller přišel s nápadem na Světové obchodní centrum. Argumentoval tím, že pomůže obnově dolního Manhattanu. V roce 1962 jmenoval správce newyorských přístavů Port Authority, který do dneška vlastní pozemky na dolním Manhattanu, Minoru Yamasakiho hlavním architektem komplexu.

Kritice neušli

Samotné věže a jejich architekt Yamasaki byli po dokončení kritizováni, přičemž jejich autor, Američan japonského původu, neunikl ani rasistickým urážkám.

Dvojčata, která se zprvu jevila jako zakázka kariéry, nakonec Yamasakiho kariéru a sebevědomí sabotovala a jejich dlouhý stín zakryl vše, co navrhl po roce 1973. Kritikou architektonického návrh nešetřil například Americký institut architektů. Lewis Mumford, autor knihy The City in History o městském plánování, projekt kritizoval a popsal nové mrakodrapy jako pouhé kartotéky ze skla a oceli.

Dvojčata prý vypadají jako krabice, ve kterých dorazily opěvované stavby z 30. let 20. století – Empire State Building a Chrysler Building. Proti výstavbě se stavěli také obyvatelé a firmy sídlící na místě nového komplexu. Plány ale postupovaly dále a po srovnání se zemí 13 bloků, byla stavba 25. srpna 1966 slavnostně zahájena. Po šesti a půl letech stavebních prací se 4. dubna 1973 Světové obchodní centrum otevřelo veřejnosti.

O dva roky později přibyla i vyhlídková terasa na 109. a 110. patře jižní věže. O další rok později otevřela ve 106. a 107. patře severní věže slavná restaurace Windows of the World (Okna světa). Odhaduje se, že v komplexu na vrcholu svály pracovalo přes 50 tisíc lidí a dalších 140 tisíc jich jim denně prošlo. Světové obchodní centrum bylo tak velké, že mělo dokonce své vlastní poštovní směrovací číslo.

Destrukce a přestavba

Problémy se centru nevyhýbaly již od jeho vzniku. Hned v roce 1975 vypukl požár, který se po telefonních kabelech rozšířil do několika pater. Výsledkem byl drahý projekt instalace spriklerů skrz mrakodrapy. V roce 1993 se centrum stalo terčem prvního teroristického útoku, když členové Al-Kájdy odpálili 680 kilogramů trhaviny v garáži severní věže.

Výbuch zanechal třicetimetrovou dírů a poškodil několik podzemních podlaží. Navzdory zničení několika pater a narušení nosných konstrukcí se škodu podařilo sanovat a mrakodrap mohl nadále fungovat. Osud budov se naplnil před necelými 22 lety. 11. září 2001 do každé z věží narazil Boeing 767. Letecké palivo ještě zhoršilo následné požáry. Kvůli nim a poškození nosných konstrukcí se obě věže zřítily.

Obě věže zničené po teroristickém útoku 11. září 2001. Foto: ČTK/AP

Padající trosky také vedly k částečnému nebo úplnému zřícení všech ostatních budov ve Světovém obchodním centru. O život přišlo 2977 lidí. Obnova zničeného komplexu nebyla jednoduchá a trvala bezmála dvacet let. Komplikovali ji mimo jiné rozepře mezi Port Authority a realitními developery. Nakonec se po vítězném zápasu s časem podařilo na desetileté výročí útoku dokončit památník obětem. Dnes na obrysech dvou věží původního obchodního centra stojí bazény se jmény obětí. Nová dominanta jižního Manhattanu, 1 WTC přezdívaná Freedom Tower, byla dokončena v roce 2014. Tečka za obnovou zničeného komplexu přišla až loni v létě, když se otevřel pravoslavný kostel svatého Mikuláše, který nahradil původní, zničený při zářiových útocích.