Hotel, kde se za 400 tisíc na noc schovávají hvězdy Hollywoodu

Beverly Hills Hotel je vyhledávaným úkrytem hollywoodských hvězd již od dob Charlie Chaplina či Marylin Monroe. Celebritami oblíbené bungalovy stojí 350 až 400 tisíc korun na noc.

Marilyn Monroe tam v 50. letech bydlela. Elizabeth Taylor tam strávila šest ze svých osmi líbánek. A princ Harry a Meghan Markle byli spatřeni na večeři v jeho restauraci začátkem tohoto roku. Řeč je o ikonickém Beverly Hills Hotelu, který je prostoupený hollywoodskou historií a jeho reputace jako místa, kde se scházejí celebrity nikdy neopadla.

Nachází se v Beverly Hills v Los Angeles, co by kamenem dohodil od Rodeo Drive. Jeho slavná růžová fasáda – díky které se mu přezdívá „Růžový palác“ - se od otevření hotelu v roce 1912 objevila v bezpočtu filmů a na obálkách časopisů a v nedávné minulosti byla spatřena v pozadí postů celebrit na sociálních sítích.

Hotel dříve než město

Hotel otevřel své dveře v roce 1912, tedy dva roky před vznikem samotného Beverly Hills jako města. Není divu, že hotel se do dneška rozkládá na ohromném pozemku o 50 tisících metrech čtverečních a hostům může nabídnout soukromé zahrady s vzrostlými palmami. V Beverly Hills by dnes kvůli vysokým cenám, zastavěnosti a rozparcelování města na menší pozemky nebylo možné otevřít hotel podobného stylu. Moderní hotely, jako před pár lety otevřený Waldorf Astoria se musejí stavět na „pětníku“ a do výšky.

Hvězdná éra hotelu přišla ve 40. letech minulého století. V té době také přibyl krom růžové fasády další poznávací znak hotelů – tapety s banánovými listy.

Levné to není

V hotelu není mnoho restaurací a barů. Pouze čtyři. Tradiční americký „diner“, hotelový bar, restaurace u bazénu a pak hlavně legendární restaurace Polo Lounge. Míst, kde se v hotelu najíst a napít tedy není mnoho, ale kvalita rozhodně nechybí. Vždyť ve slavné Polo Lounge, kde se nad Enchallidas s humrem za 1400 korun, scházejí všichni, co v Los Angeles něco znamenají. Restaurace nabízí příjemné posezení také venku, navíc v soukromí.

Beverly Hills Hotel má v několika budovách celkem 210 pokojů, včetně apartmá a bungalovů. Bungalovy nabízejí cenné soukromí, například prezidentský má vlastní terasu s bazénem, a prý také boční vstup – tedy možnost vyhnout se hlavnímu vchodu do hotelu. To ocení především celebrity, které touží po chvíli klidu.

Přepych a lesk hodný hvězd Hollywoodu není levný. Základní pokoje se v tomto hotelu prodávají za 30 tisíc korun na noc, velké apartmány či bungalovy pak i za stovky tisíc korun na noc. Zmíněný prezidentský bungalov se nedostane pod 350 tisíc korun bez daně za jedinou noc.