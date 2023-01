Fotogalerie: Nejdražší domy na světě? Královská sídla i mrakodrap se třemi heliporty

Hned tři z desíti nejdražších domů světa roku 2022 najdete podle realitních expertů v Londýně. Další pak v New Yorku, Bombaji nebo na Azurovém pobřeží. Všechny je spojuje opulentnost. Podívejte se.

Pro desítku nejdražších domů světa je charakteristický luxus a velkolepost v mnoha ohledech. Mají stovky pokojů, přepychové interiéry i naprosto jedinečné výhledy. A bez početného personálu by nemohly fungovat. Jejich vlastníky jsou elitní světové rodiny od králů až po kontroverzní miliardáře. Jsou mezi nimi historické paláce i nejmodernější mrakodrapy.

Na výběr některých z nich, které zaujaly realitní agenty, se můžete podívat do následující galerie.

Ceny těch nejdražších se pohybují i ve stovkách miliard korun, respektive v miliardách amerických dolarů. Jedná se ale pochopitelně jen o odhady, jen výjimečně jsou k mání.

Na špičce pomyslného žebříčku sestaveného z výběru realitních a architektonických serverů se nachází Buckinghamský palác ve Westminsteru. Nejdražší dům světa má podle realitních expertů odhadovanou cenu okolo 150 miliard korun (6,7 miliardy dolarů). Navzdory tomu, že je domovem britské královské rodiny, a především samotného krále Karla III., je možné si tento luxusní palác prohlédnout jako turista i uvnitř při prohlídkách s průvodcem. A co ho činí, kromě jeho obyvatel, tak výjimečným? Například to, že má celkem 775 místností. Nechybí tam ale ani bazén nebo lékařská ordinace.

Nejenom královská sídla, i mrakodrapy

Druhým nejdražším domem světa není překvapivě zámek ani jiná historická budova. Je jím moderní mrakodrap v indické Bombaji pojmenovaný podle bájného ostrova Antilia. Cena nejdražší soukromé rezidence světa se odhaduje na jednu až dvě miliardy dolarů a vlastní ji nejbohatší muž Indie Mukeš Ambani, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Reliance Industries Limited, která patří do žebříčku Fortune Global 500.

Sedmadvacetipatrový dům se může pochlubit třemi přistávacími plochami pro vrtulníky, kinem i divadlem, šesti podlažími garáží pro 168 aut, lázněmi, vnitřními bazény, zdravotním střediskem, terasovitými zahradami, devítkou vysokorychlostních výtahů i místností, kde sněží. Podle stavitelů by měl tento mrakodrap dokázat odolat zemětřesení o síle 8 stupňů Richterovy stupnice. Antilia Tower navrhla a postavila chicagská architektonická kancelář Perkins & Will a firma Hirsch Bender Associates z Los Angeles.

Světová trojka, Villa Leopolda, na Francouzské riviéře byla kdysi sídlem belgického krále Leopolda II., který tento dům daroval své milence Blanche Zelia Josephine Delacroix. Luxusní sídlo za odhadovaných 750 milionů dolarů dnes ale patří jedné z členek nejbohatší rodiny v Brazílii. Lily Safra vilu zdědila po svém manželovi Edwardu Safrovi. V minulosti se o nemovitost zajímali i ruští magnáti. Dům s nádherným výhledem má 11 ložnic a 14 koupelen a rozléhá se na 50 akrech pozemků. V rozlehlých zahradách prý pracuje až padesátka zahradníků. Vila si zahrála také ve filmu Alfreda Hitchcocka.

Pět set milionů dolarů byla cena, kterou avizoval stavitel a filmový producent Nile Niami u svého opulentního sídla The One v americké Kalifornii. V jednu dobu se považoval za nejdražší rezidenci ve Státech. Podle agentury Bloomberg je ale minimálně tou největší soukromou rezidencí v USA. Nakonec se sídlo The One loni prodalo v aukci za „pouhých 141 milionů dolarů“ i s poplatky. A stanulo tak na čtvrté příčce pomyslného žebříčku.

Cena posunula do výběru těch nejdražších domů na světě i londýnský zámeček Wintanhurst, vilu Les Cedres na Francouzské riviéře nebo panství Fair Field Mansion na Long Islandu.

