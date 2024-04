Byt kousek od rušného Anděla vypadá uvnitř spíš jako chata. Má dřevěné podlahy a hliněné zdi

Nachází se uprostřed ruchu velkoměsta. Uvnitř ale byt nabízí klid chalupy, jak si přáli jeho majitelé.

Neugraf, tedy bytový moderní dům, se nachazí nedaleko Anděla přímo u parku Sacré Coeur. Novostavba zaujme hned na první pohled industriálními prvky - jednoduchá šedá fasáda, tmavá okna či kovové detaily. Ty mají odkazovat na historii místa, v Grafické ulici totiž bývala tiskárna.

A zatímco zvenku dům působí až neutúlně, jeden z bytů v něm měli architekti ze studia Iva Hájková naopak přetvořit v jakousi městskou chatu.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si atypický byt na Smíchově

„Koncept bytu se odráží ve výběru materiálů a principů inspirovaných pobytem na příjemné chatě,“ popsala nemovitost architekta. Docílila toho využitím přírodních materiálů. Na podlahu i strop použila dřevo. Ostatní prvky jsou ponechány minimalisticky v bílé, černé a světle šedé. Dřevo dodává minimalismu hřejivou útulnost.

„Přírodní materiály jsou aplikovány ve své surovější poloze. Kamenná deska je na hranách ponechána štípaná, keramická světla vyráběná ručně přímo pro tento projekt jsou dokonale nedokonalá, hliněná omítka je strukturovaná a flekatá,“ doplnila architekta.

