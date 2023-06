Mohlo být i hůř. Realitní fondy kvalifikovaných investorů vynesly průměrně deset procent

Průměrné výnosy realitních fondů kvalifikovaných investorů dosáhly loni téměř deseti procent. Nemovitostní fondy určené pro drobné střadatele, které jsou tedy regulovanější, vynesly v průměru 7,6 procenta. Vyplývá to z analýzy společnosti Freedom Financial Services.

Nejvýnosnějším realitním fondem kvalifikovaných investorů byl Jet Industrial Lease, který za dvanáct měsíců roku 2022 dosáhl zhodnocení 18,4 procenta. Inflaci překonal ještě podfond společnosti Wood & Company zaměřený na obchodní centra s 17,5 procenty a fond Realia, jenž se soustřeďuje na maloobchodní parky. Ten vynesl 15,2 procenta. Z retailových fondů nejvyšší výkonnost zaznamenal fond Raiffeisen, a to 10,4 procenta.

„Obecně platí, že realitní trh zažil po letech hojnosti významný propad. Vysoké úroky zasáhly všechny, tedy nejen kupující bytů na hypotéku, ale také investory do komerčních nemovitostí. Ceny začaly klesat, i přes tyto obtíže dokázaly dostupné fondy dodat i dvouciferné výnosy,” uvedl analytik Freedom Financial Services Robert Novoměstský.

Nemovitostní fondy, které jsou investorům v Česku k dispozici, víceméně podle něj prokázaly značnou finanční odolnost. Nejen fondy kvalifikovaných investorů s minimálním vkladem milion korun, ale i retailové fondy zaměřené na drobné střadatele dokázaly v několika případech vynést více než například spořicí účty nebo termínované vklady, dodal Novoměstský.

Ve vleku úrokových sazeb

Analytici se shodují na tom, že ve střednědobém horizontu by výkonnost nemovitostí měly být stabilní. Fondy samotné jsou ve svých odhadech budoucí výkonnosti konzervativní, výnosy přes deset procent neslibují, dlouhodobý očekávaný výnos je v řádu jednotek procent. Například fond Accolade zaměřený na průmyslové nemovitosti letos počítá se sedmiprocentním výnosem. Zásadní bude, jak se portfolio manažeři vypořádají s prostředím vysokých úrokových sazeb a klesajícími cenami nemovitostí.

Realitní fondy jsou nástroje kolektivního investování. Umožňují investovat do nemovitostí, majetek tvoří především komerčními nemovitostmi, jako jsou logistické, průmyslové parky, kanceláře, hotely, obchodní centra, ale také bytové domy. Manažeři portfolií nakupují za peníze vkladatelů nebo s využitím bankovních úvěrů. Celkové zhodnocení fondů se skládá z nájmů a z růstu hodnoty podkladových aktiv, tedy nemovitostí v majetku fondu.

Celkem tři desíky fondů

Většina podílových fondů loni přes podzimní zlepšení výkonnosti prodělala. Akciové fondy ztratily zhruba 13 procent, dluhopisové fondy přibližně dvě procenta a smíšené fondy kolem osmi procent.

Nabídka nemovitostních fondů je relativně široká. Celkem je na výběr ze 30 fondů, z toho je 18 fondů kvalifikovaných investorů a zbývajících 12 pak tvoří fondy určené retailovým klientům. Z dostupných údajů vyplývá, že nemovitostní fondy spravují majetek přibližně 170 miliard korun. Fondy určené retailovým klientům představují 90 miliard korun a 80 miliard tak připadá na fondy kvalifikovaných investorů.

