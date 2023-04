Praha chce financovat výstavbu bytů skrze úplně nové evropské fondy

Kdo a hlavně za co postaví tisícovky městských bytů, jejichž projekty už třetím rokem chystá Pražská developerská společnost (PDS)? Praha nyní přišla s nápadem na financování skrze Evropské fondy dlouhodobých investic (ELTIF).

„Z pověření rady hlavního města teď prověřujeme možnosti alternativních způsobů financování projektů v oblasti dostupného bydlení. Jako jeden ze způsobů se jeví využití fondů ELTIF a to zejména proto, že jsou koncipovány jako sdílený investiční prostředek odpovídající cílům skupiny Evropské investiční banky přispívat k rozvoji vnitřního trhu,“ uvedl ředitel PDS Petr Urbánek. Zkušenosti s nimi jsou ovšem nejen v Česku zatím minimální.

ELTIF jsou registrované jen ve čtyřech zemích

První projekty, které PDS coby příspěvková organizace magistrátu připravuje na městských pozemcích, by se podle Urbánka mohly začít stavět za dva až tři roky. „Ve chvíli, kdy se budeme blížit získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, tak navrhneme ekonomicko-obchodní řešení, jak by hlavní město dál mělo pokračovat,” popisuje Urbánek. Realizaci by nejspíš řešil magistrát skrze svůj odbor investic. Každopádně úkolem PDS je zajistit hlavně projekční fázi, financování výstavby těchto městských bytů už bude politickým rozhodnutím vedení města.

Alternativní fondy ELTIF jsou zatím registrované pouze ve čtyřech zemích – Francii, Itálii, Španělsku a Luxembursku. Jejich rozšíření by měla napomoci právní úprava v Evropském parlamentu z letošního března, která má tyto fondy zatraktivnit, a to například odstraněním minimálních vkladů pro retailové investory nebo kombinací investic v portfoliu, jako jsou nemovitosti, zelené dluhopisy, či dokonce méně tradiční aktiva jako duševní vlastnictví či letadla.

Otázka daňových výhod

„Potenciál fondů ELTIF může být v budoucnu vyšší, než jaké je jejich současné využití. Nicméně by tyto fondy musely být zvýhodněny především z daňového pohledu. Mohlo by tak dojít k jasnému oddělení dlouhodobých projektů, které jsou ve veřejném zájmu, od těch ryze soukromých,“ řekl Jaromír Sladkovský, generální ředitel Raiffeisen Investiční společnosti.

Už dnes lze přitom dosáhnout vše, co ELTIF nabízí, pomocí fondů pro kvalifikované investory. „Z praktického hlediska je tak ELTIF legislativa spíše svazující a nákladnější pro investiční společnosti. Z hlediska možného použití pro financování výstavby nájemního bydlení, infrastrukturních projektů a podobně by tak bylo možné získat snazší financování těchto projektů v takzvaně veřejném zájmu,” míní Sladkovský.

Podle své výroční zprávy má PDS v projektové přípravě dohromady padesátku projektů. „Pokud by byly realizovány, lze předpokládat, že by generovaly příjem z nájemného zhruba jednu miliardu korun ročně,“ uvádí výroční zpráva. Kapitalizace příjmů z nájemného by tak podle PDS urychlila přípravu a realizaci projektů.

