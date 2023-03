Investice do hal a skladů slušně ponese i letos, věří miliardář Kratina. Fond Accolade se tak zřejmě ještě rozroste

Trhu s průmyslovými nemovitostmi se i loni dařilo. Accolade Industrial Fund splnil předpokládané zhodnocení. Dosáhl eurového výnosu 9,33 procent a v korunách 8,49 procent. A slibný vývoj očekává i od letošního roku.

Portfolio fondu Accolade Industrial Fund nekleslo i díky rekordně nízké neobsazenosti i historicky mimořádnému růstu nájmů. Díky inflačním doložkám obsaženým v nájemních smlouvách se inkasované nájemné zvýšilo o 5,3 procenta a dosahuje 85 milionů eur, tedy bezmála 1,9 miliardy korun.

„Na trhu je stále nedostatek skladovacích a výrobních prostor. Neustále se na nás proto obrací noví klienti z řad logistických a výrobních společností, ale také e-commerce. Přesto, že analýzy ukazují mírný meziroční pokles kondice v této oblasti, na zájmu o nové prostory to nepociťujeme,“ řekl Milan Kratina, CEO Accolade.

Podle dat společnosti Colliers nájemné v průběhu roku 2022 nadále rostlo, a to jak v Praze, tak i ve všech dalších regionech Česka. V nejatraktivnějších lokalitách v zemi se nájemné zvýšilo na úroveň kolem 7,50 až 7,90 eura za metr čvereční měsíčně. Ve vybraných prvotřídních lokalitách mimo Prahu nájemné v tomto roce rychle rostlo až na úroveň kolem šesti eur za metr čtvereční měsíčně.

Accolade míří do Španělska

Portfolio fondu se rovněž loni rozrostlo. Překročilo milník 1,5 milionu metrů čtverečních prémiových průmyslových ploch v majetku. Mezi zajímavé přírůstky lze jmenovat například množství areálů po celém Polsku, třeba v parku Štětín nebo Gorzow Wielkopolski, či první vícepatrové distribuční centrum v Česku u Kojetína pro nadnárodní e-commerce společnost Amazon. K dalšímu rozšíření dojde v první polovině roku o vůbec první nemovitost ve Španělsku.

Hodnota portfolia nyní dosahuje zhruba 1,5 miliardy eur, tedy 33 miliard korun.

Predikce vývoje v letošním roce zatím vypadají příznivě. V prvním pololetí dojde k dosud nejvýraznějšímu propsání inflačních doložek do výkonnosti. „Pokud vezmeme v úvahu fakt, že nová úroveň nájmů průmyslových nemovitostí napříč trhy je významně vyšší, než jakou máme momentálně zasmluvněnou, věřím, že se nám bude i nadále úspěšně dařit bojovat o udržení hodnoty nemovitostí v našem stávajícím portfoliu. Naopak by nám to mohlo přinést další akviziční příležitosti s vyšším výnosem než v roce 2021 a v části roku 2022,“ dodal Kratina.

Accolade Industrial Fund byl založen v roce 2014. Aktuálně fond sdružuje přes tři tisíce investorů. Portfolio tvoří v současnosti 29 průmyslových parků s 98 nájemci v České republice, Polsku, Německu, na Slovenku a ve Španělsku.

