Inflace loni přinesla nemovitostním fondům rekordní výnosy

Nemovitostní fondy přinesly loni investorům rekordní výnosy. Podle specializovaného portálu Nemovitostni-fondy.cz dosáhlo v průměru za rok 2022 čisté zhodnocení těchto fondů 8,5 procenta, což je nejvíce za dobu jejich fungování. Předloni v průměru vynesly 6,75 procenta. Většina akciových, dluhopisových a balancovaných fondů skončila loni ve ztrátě mezi deseti až 20 procenty.

Aktuálně funguje v ČR 31 nemovitostních fondů zaměřených primárně na pronájem nemovitostí. Nejvyšší zhodnocení podle dat portálu zaznamenaly v minulém roce fondy Jet Industrial Lease (18,4 procenta), Wood & Company podfond Retail (17,5 procenta) a fond Realia Retail Parks (15,2 procenta). Tyto tři nemovitostní fondy dokázaly udržet krok s inflací, která se v roce 2022 vyšplhala na 15 procent.

Retailové nemovitostní fondy v uplynulém roce podle webu v průměru vydělaly 7,3 procenta, fondy kvalifikovaných investorů 10,1 procenta. Dlouhodobě se průměrné výnosy u retailových fondů pohybují mezi čtyřmi až šesti procenty ročně, u fondů kvalifikovaných investorů mezi sedmi až devíti procenty ročně.

S inflací rostly příjmy i ceny nemovitostí

„Nemovitostní fondy mají zpravidla dlouhodobé nájemce s inflačními doložkami. S vyšší inflací jim tedy více rostou příjmy z pronájmu. A s rostoucími příjmy pak roste ve finále i ocenění nemovitostí,“ uvedl investiční poradce a odborný garant portálu Jan Traxler.

Negativně se budou podle něj nyní do zhodnocení některých nemovitostních fondů projevovat vyšší úroky z úvěrů. „Tady se budou nyní výsledky jednotlivých fondů dost rozcházet v závislosti na tom, jak vysoké mají úvěrové zatížení a na jak dlouho a za jakých podmínek mají úroky fixované," podotkl.

Pro rok 2023 predikuje většina nemovitostních fondů podle něj trochu menší výnosy než v uplynulém roce. Dlouhodobě se výnosy nemovitostních fondů pohybují mezi pěti až osmi procenty a s minimální rozkolísaností. Proto jsou mezi investory obecně vnímány jako konzervativní investice se stabilními výnosy. Mnohé nemovitostní fondy, zejména fondy pro kvalifikované investory, mají ale horší likviditu a jsou vhodné pouze jako dlouhodobá investice, uzavřel Traxler.

