newstream.cz Reality Přestavba luxusního hotelu Waldorf Astoria v New Yorku stojí miliardy. Jenže byty nikdo nechce

Přestavba luxusního hotelu Waldorf Astoria v New Yorku stojí miliardy. Jenže byty nikdo nechce

Rekonstrukce ikonického hotelu Waldorf Astoria v New Yorku za pět až šest miliard dolarů ale zatím naráží na realitu trhu. Prodalo se jen minimum bytů.
Creative Commons CC BY-SA 4.0
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Měl to být jeden z nejprestižnějších realitních projektů v New Yorku. Rekonstrukce ikonického hotelu Waldorf Astoria za miliardy dolarů ale zatím naráží na realitu trhu. Prodej luxusních rezidencí, který měl investici z velké části zaplatit, postupuje pomaleji, než se očekávalo.

Hotel Waldorf Astoria na newyorské Park Avenue byl uzavřen v roce 2017 a po několikaleté rekonstrukci se znovu otevřel jako kombinace luxusního hotelu a rezidenčního projektu. Investici financovala čínská skupina Dajia Insurance a její celkové náklady se podle odhadů pohybují mezi pěti a šesti miliardami dolarů.

Z původních zhruba 1 400 pokojů vzniklo přibližně 375 hotelových pokojů a celkem 372 rezidencí určených k prodeji. Právě ty měly být hlavním zdrojem návratnosti celé investice.

Prodal se každý sedmý byt

Podle dat z realitního trhu bylo dosud prodáno přibližně 54 z celkových 372 rezidencí, tedy necelých 15 procent. Na projekt této velikosti, který se připravoval několik let, jde o relativně pomalé tempo prodeje.

Ceny jednotlivých bytů přitom nejsou nízké. Menší jednotky začínají přibližně na 1,8 milionu dolarů, zatímco nejluxusnější rezidence se nabízejí za více než 20 milionů dolarů. Právě v této cenové kategorii ale kupci v New Yorku často volí jiné lokality a projekty.

V průběhu prodeje se zároveň objevují informace o individuálních slevách a pobídkách pro kupce. Oficiální plošné snížení cen sice oznámeno nebylo, tlak na vyjednávání je ale podle trhu patrný.

Lokalita není pro rezidenční luxus ideální

Jedním z důvodů je samotná poloha projektu. Midtown Manhattan, kde se Waldorf Astoria nachází, je tradičně vnímán spíše jako kancelářská a hotelová čtvrť. V segmentu ultra-luxusního bydlení se dlouhodobě více prosazují jiné lokality, zejména oblasti kolem Central Parku nebo čtvrti jako Tribeca.

Kupci, kteří jsou ochotni zaplatit desítky milionů dolarů za byt, často preferují adresy, které mají silnější rezidenční charakter. Waldorf Astoria tak musí soutěžit s projekty, které jsou v tomto ohledu pro cílovou skupinu přirozenější.

Projekt byl připravován v době, kdy byly úrokové sazby nízké a poptávka po luxusních nemovitostech rostla. Od té doby se ale podmínky výrazně změnily. Financování je dražší, zahraniční poptávka slabší a kupci jsou výrazně selektivnější než dříve.

To se promítá nejen do tempa prodejů, ale i do tlaku na cenu a podmínky transakcí.

Hotel funguje, návratnost je nejistá

Hotelová část projektu se mezitím opírá o silnou značku Waldorf Astoria a podle prvních informací přitahuje klientelu i mediální pozornost. Z ekonomického pohledu ale zůstává vedlejší částí projektu.

Krátce po znovuotevření se objevily informace, že vlastník projektu zvažuje jeho prodej. V realitním sektoru jde o relativně častý krok v situaci, kdy je projekt dokončen a investor hledá způsob, jak zhodnotit vložený kapitál nebo omezit potenciální ztrátu.

Waldorf Astoria New York zůstává jednou z nejvýraznějších adres na světě a jeho návrat je bezpochyby významnou událostí. Z pohledu investice ale projekt zatím čelí složitějším podmínkám, než se očekávalo.

Klíčová otázka nyní zní, zda se podaří prodat zbývající rezidence za ceny, které odpovídají původním plánům. Právě to rozhodne o tom, zda bude miliardová rekonstrukce v konečném důsledku úspěšná.

Praha zatím neláká soukromé tryskáče. Chybí jí víc luxusních zážitků, říká šéf W Prague

„Chybí jí víc luxusních zážitků,“ říká Tarek Dallal
Tarek Dallal
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Praha má nové luxusní hotely a její reputace roste, přesto podle šéfa hotelu W Prague Tareka Dallala stále nepatří mezi světové top destinace pro náročnou klientelu. V rozhovoru vysvětluje, proč je pro hotel zásadní lokální publikum, jakou roli hraje americký trh a co české metropoli chybí, aby přilákala opravdu bohaté cestovatele.

W Prague je otevřený téměř rok a půl. Máte za sebou „porodní bolesti“?

Každé otevření nového hotelu přináší určité výzvy. První prioritou je uvést provoz do plné funkčnosti, doladit technické detaily, servis i interní procesy. Je to podobné jako s novým autem – vždy se objeví drobnosti, které je potřeba postupně vychytat.

První rok je proto hlavně o ladění detailů, a to jak technických, tak provozních. V našem případě šlo navíc o uvedení zcela nové značky na pražský trh, takže bylo potřeba hostům vysvětlit, co vlastně W znamená.

Myslím si ale, že se první rok velmi povedl. Už během něj jsme získali čtyři hvězdy Forbes Travel Guide, což hotely obvykle získávají až po delší době provozu.

Museli jste během prvního roku něco zásadního změnit?

Technické úpravy jsou u podobných projektů běžné, zvlášť když kombinujete historickou budovu s novou částí. U rekonstrukcí se často objeví věci, které je nutné řešit až za provozu. Tyto procesy mohou trvat i rok nebo dva, než se vše dostane do ideálního stavu. Jinak ale chod hotelu odpovídal našim očekáváním.

Dvě třetiny hostů tvoří Pražané

Značka W byla v Praze nová. Jak jste ji představovali místnímu trhu?

W je lifestyle značka – stojí na tom, že se v hotelu neustále něco děje. Naším cílem bylo vytvořit prostředí, kam lidé chodí nejen přespat, ale také za zážitky.

Klíčovou roli hraje gastronomie a bary. Máme několik konceptů, z nichž každý má vlastní atmosféru i publikum. Lounge nabízí večerní DJ program a společenský život, bar Minus One je komornější a Le Petit Beefbar přináší moderní pojetí luxusní gastronomie.

Funguje v Praze model, kdy hotel spoléhá i na lokální klientelu?

Ano, a velmi dobře. Více než dvě třetiny hostů v našich barech a restauracích tvoří Pražané. Bez lokální klientely by takto rozsáhlý gastronomický koncept vůbec nemohl fungovat.

Chceme, aby hotel nebyl jen místem pro ubytované hosty, ale také společenským centrem. Máme stálé hosty, kteří k nám chodí pravidelně – ať už na koktejly, nebo za atmosférou. Spektrum návštěvníků je navíc velmi široké, od mladších po starší klientelu.

Plánujete otevření rooftop baru?

Ano, otevření plánujeme na jaře, pravděpodobně v druhé polovině dubna, pokud to počasí dovolí. Koncept bude inspirovaný Středomořím – jídlem i koktejly.

Nechceme z něj ale dělat hlučné party místo. Spíš chceme nabídnout prostor pro příjemné posezení s výhledem na Prahu.

Na jaký typ hostů se zaměřujete?

Jsme lifestyle luxusní hotel, takže cílíme na hosty, kteří vyhledávají zážitky a jsou ochotni si za ně připlatit. Dříve byla značka W vnímána jako orientovaná na mladší klientelu, dnes je ale publikum mnohem širší.

Chodí k nám páry, jednotlivci i starší hosté. Spojuje je zájem o zážitky – ať už jde o gastronomii, bary nebo naše spa.

Praha zatím není luxusní destinací

Odkud přijíždí vaši hosté?

Pro hotely skupiny Marriott je zásadní americký trh. Hosté ze Spojených států tvoří významnou část klientely. Dále k nám přijíždějí lidé z Velké Británie, Německa i dalších evropských zemí, ale také z Asie a Blízkého východu.

Důležitou roli hraje i věrnostní program Marriott Bonvoy, do kterého se snažíme zapojit co nejvíce hostů.

Je Praha podle vás luxusní destinací?

Do určité míry zatím ne. Města jako Paříž nebo Milán mají dlouhou tradici luxusního turismu, zatímco Praha se světu otevřela relativně nedávno.

Udělala ale obrovský pokrok. Přesto zatím není místem, kam by lidé běžně létali soukromými tryskáči za luxusními zážitky. Cesta na úroveň Paříže, Vídně nebo Milána ještě nějaký čas potrvá.

Co Praze chybí?

Především širší nabídka luxusních zážitků. Velmi náročný host musí mít jasný důvod, proč přijet právě sem. Praha je krásná, ale ve srovnání s většími metropolemi nabízí méně možností.

Pomohla by lepší letecká dostupnost?

Rozhodně. Dálkové lety jsou pro byznys zásadní. Spojení do USA je klíčové, ale většina linek je pouze sezónní. Celoroční provoz by výrazně pomohl.

Jediný lifestyle luxury hotel v Česku

Jakou roli má W Prague v rámci Marriottu?

Marriott má v Praze několik značek, například Courtyard nebo Marriott Prague. W Prague patří do luxusního segmentu a je jediným lifestyle luxury hotelem této skupiny v České republice.

Spekuluje se o odchodu hotelu Augustine z portfolia Marriott. Mělo by to pro vás dopad?

O těchto spekulacích víme, ale nic zatím nebylo oficiálně potvrzeno. Pokud by k tomu došlo, byli bychom jediným luxusním hotelem Marriott v Česku. Jaký konkrétní dopad by to mělo, je ale zatím těžké odhadnout.

Passer začal stavět největší kancelářský projekt v Praze

Sequoia
Passerinvest Group, užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Společnost Passerinvest Group Radima Passera zahájila výstavbu nové administrativní budovy Sequoia v pražských Roztylech. Jde o největší kancelářskou budovu, která se v současnosti v Praze staví pro volný trh. Za dva roky nabídne 33 tisíc metrů pronajímatelné plochy.

V pražských Roztylech začala stavba jednoho z největších kancelářských projektů posledních let. Radim Passer ve středu dopoledne symbolicky poklepal kladívkem na základní kámen nové kancelářské budovy, která vyrůstá mezi křižovatkou pražského okruhu s dálnicí D1 a Krčským lesem. Půjde o monumentální a také technologicky aktuálně nejvyspělejší budovu o délce téměř dvou set metrů.

Jedenáctipodlažní budovu navrhlo architektonické studio A8000 pod vedením architekta Martina Krupauera, který mimo jiné vede tým, který připravuje projekt Vltavské filharmonie. Na výstavbě se již pracuje, datum dokončení míří na první polovinu roku 2028.

Na projektu se podílejí dva investoři, společnosti Passerinvest Group a Gemo Jaromíra Uhýrka, která je zároveň zhotovitelem stavby. Passer si drží v projektu většinový podíl.

Nájemce žádný, ambice velké 

Architektonicky inovativní budova bude mít jedenáct nadzemních a čtyři podzemní podlaží. Součástí projektu je velká střešní terasa se zelení a relaxační zóny. Díky umístění na hlavní pražské cyklostezce bude nájemcům k dispozici kolárna se šatnami a sprchami.

„V současné době stavíme a připravujeme nejvíce projektů v jeden čas za celou dobu našeho podnikání. Dva multifunkční objekty Hila a Orion stavíme na Brumlovce, Sequoia představuje náš další zcela nový administrativní projekt, který posouvá standardy současného trhu,“ říká Radim Passer, zakladatel a šéf Passerinvest Group.

Budova, která bude za dva roky stát na velmi viditelném místě a která má ambici stát se jednou z dominant Prahy, ještě nemá ani jednoho nájemce. „Je to spekulativní projekt,“ přiznává Eduard Forejt, ředitel developmentu Passerinvestu. Jde o neobvyklý přístup, kancelářské projekty v Česku totiž obvykle vznikají, až když se pro ně najde klíčový nájemce. Vzhledem k faktu, že v Praze se v posledních letech kanceláře téměř vůbec nestaví a poptávka převyšuje nabídku, dává plán smysl.

Moderní technologie v hlavní roli

Investice do projektu bude kolem čtyř miliard korun, polovinu zainvestují oba hlavní investoři. Budova bude vybavena tepelnými čerpadly, fotovoltaickými panely a sálavými stropy, což zajistí nízkou spotřebu energie. O výši nájmu se ve společnosti zatím diskutuje, částka by podle aktuálních úvah měla začínat na 23,50 eura za metr čtvereční s tím, že nízké náklady na servis, osvětlení a energie, ušetří nájemcům dvě až čtyři eura.

Sequoia navazuje na již dokončený projekt administrativní budovy Roztyly Plaza a čtyřhektarový revitalizovaný park Nové Roztyly. Po dostavění budovy chystá Passer v přilehlém prostoru residenční výstavbu, projekt Arboretum.

