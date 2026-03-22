Přestavba luxusního hotelu Waldorf Astoria v New Yorku stojí miliardy. Jenže byty nikdo nechce
Měl to být jeden z nejprestižnějších realitních projektů v New Yorku. Rekonstrukce ikonického hotelu Waldorf Astoria za miliardy dolarů ale zatím naráží na realitu trhu. Prodej luxusních rezidencí, který měl investici z velké části zaplatit, postupuje pomaleji, než se očekávalo.
Hotel Waldorf Astoria na newyorské Park Avenue byl uzavřen v roce 2017 a po několikaleté rekonstrukci se znovu otevřel jako kombinace luxusního hotelu a rezidenčního projektu. Investici financovala čínská skupina Dajia Insurance a její celkové náklady se podle odhadů pohybují mezi pěti a šesti miliardami dolarů.
Z původních zhruba 1 400 pokojů vzniklo přibližně 375 hotelových pokojů a celkem 372 rezidencí určených k prodeji. Právě ty měly být hlavním zdrojem návratnosti celé investice.
Prodal se každý sedmý byt
Podle dat z realitního trhu bylo dosud prodáno přibližně 54 z celkových 372 rezidencí, tedy necelých 15 procent. Na projekt této velikosti, který se připravoval několik let, jde o relativně pomalé tempo prodeje.
Ceny jednotlivých bytů přitom nejsou nízké. Menší jednotky začínají přibližně na 1,8 milionu dolarů, zatímco nejluxusnější rezidence se nabízejí za více než 20 milionů dolarů. Právě v této cenové kategorii ale kupci v New Yorku často volí jiné lokality a projekty.
V průběhu prodeje se zároveň objevují informace o individuálních slevách a pobídkách pro kupce. Oficiální plošné snížení cen sice oznámeno nebylo, tlak na vyjednávání je ale podle trhu patrný.
Lokalita není pro rezidenční luxus ideální
Jedním z důvodů je samotná poloha projektu. Midtown Manhattan, kde se Waldorf Astoria nachází, je tradičně vnímán spíše jako kancelářská a hotelová čtvrť. V segmentu ultra-luxusního bydlení se dlouhodobě více prosazují jiné lokality, zejména oblasti kolem Central Parku nebo čtvrti jako Tribeca.
Kupci, kteří jsou ochotni zaplatit desítky milionů dolarů za byt, často preferují adresy, které mají silnější rezidenční charakter. Waldorf Astoria tak musí soutěžit s projekty, které jsou v tomto ohledu pro cílovou skupinu přirozenější.
Projekt byl připravován v době, kdy byly úrokové sazby nízké a poptávka po luxusních nemovitostech rostla. Od té doby se ale podmínky výrazně změnily. Financování je dražší, zahraniční poptávka slabší a kupci jsou výrazně selektivnější než dříve.
To se promítá nejen do tempa prodejů, ale i do tlaku na cenu a podmínky transakcí.
Hotel funguje, návratnost je nejistá
Hotelová část projektu se mezitím opírá o silnou značku Waldorf Astoria a podle prvních informací přitahuje klientelu i mediální pozornost. Z ekonomického pohledu ale zůstává vedlejší částí projektu.
Krátce po znovuotevření se objevily informace, že vlastník projektu zvažuje jeho prodej. V realitním sektoru jde o relativně častý krok v situaci, kdy je projekt dokončen a investor hledá způsob, jak zhodnotit vložený kapitál nebo omezit potenciální ztrátu.
Waldorf Astoria New York zůstává jednou z nejvýraznějších adres na světě a jeho návrat je bezpochyby významnou událostí. Z pohledu investice ale projekt zatím čelí složitějším podmínkám, než se očekávalo.
Klíčová otázka nyní zní, zda se podaří prodat zbývající rezidence za ceny, které odpovídají původním plánům. Právě to rozhodne o tom, zda bude miliardová rekonstrukce v konečném důsledku úspěšná.
