Ortega parkuje miliardy v luxusních realitách. Nejnovějším úlovkem je hotel v Paříži

Miliardář Amancio Ortega, zakladatel módního impéria Zara a jeden z nejbohatších lidí světa, znovu dokazuje, že jeho realitní apetit nezná hranic. Prostřednictvím své investiční společnosti Pontegadea koupil luxusní pětihvězdičkový hotel Banke v centru Paříže za přibližně 97 milionů eur (2,4 miliardy korun). Informaci přinesla agentura Bloomberg a španělské deníky.

Pontegadea získala Hotel Banke od katalánské společnosti Derby Hotels. Pětihvězdičkový hotel se nachází v centru Paříže, nedaleko opery Palais Garnier. Po akvizici se budova dočká rozsáhlé rekonstrukce, která má trvat přibližně jeden rok. Ortega se dohodl, že hotel bude provozovat švédská skupina Radisson (nyní vlastněná Číňany) pod značkou Radisson Collection, která se specializuje na exkluzivní a designově výrazné hotely ve vyhledávaných destinacích.

Akvizice je dosud největší hotelovou investicí Pontegadea, což naznačuje, že Ortega – obvykle mediálně velmi zdrženlivý – začíná být stále ambicióznější i v oblasti cestovního ruchu. Zároveň jde o strategický krok, který přichází krátce po pařížských olympijských hrách, během nichž francouzská metropole zažila nebývalý příliv turistů i investorů.

Ortegovo impérium Pontegadea vlastní podle informací španělského deníku Cinco Días realitní portfolio v hodnotě přes 20 miliard eur, zahrnující nejen hotely, ale i kancelářské budovy, obchodní domy nebo logistická centra napříč Evropou a Spojenými státy. Jen v roce 2024 investovala skupina stovky milionů eur do logistických areálů v Itálii a Nizozemsku. V samotné Paříži už Ortega dříve koupil obchodní budovu nedaleko Opery Garnier za přibližně 200 milionů eur.

Hotel Banke není Ortegův první krok do hotelnictví. V minulosti už jeho firma získala například hotel Epic v Miami, Iberostar Park Avenue v New Yorku nebo resort Playaballena v Andalusii. Nákupem prestižní pařížské nemovitosti však Pontegadea zcela jasně signalizuje posun do prémiového segmentu světového hotelového trhu.

Ortega, někdejší zakladatel fast-fashion značky Zara, se tak stává jedním z nejvýznamnějších hráčů na evropském realitním trhu. Nákup hotelu v Paříži je důkazem jeho investiční prozíravosti. Navzdry svému pokročilému věku stále ví, kam přesně míří. A míří vysoko.

Ortegův osobní majetek dosahuje přibližně 103 miliard eur, což z něj podle indexu miliardářů agentury Bloomberg dělá nejbohatšího Španěla a druhého nejbohatšího člověka v Evropě. Inditex, mateřská společnost Zary, je největší oděvní firma na světě, má tržní hodnotu 136 miliard eur.

Král fast fashion Ortega si mne ruce. Zara a spol. obstály v konkurenci levného dovozu z Číny Zprávy z firem Král fast fashion Španěl Amancio Ortega bohatne. Jeho módní impérium Inditex, které vlastní Zaru a další značky oděvů, loni zvýšilo čistý zisk o téměř třetinu. ČTK Přečíst článek

Strnad koupí od Kellnerové třetinu v pražském hotelu Four Seasons Zprávy z firem Společnost Noble Hospitality vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem, majitelem průmyslové skupiny Czechoslovak Group (CSG) kupuje od PPF Real Estate třetinový podíl ve společnosti FSHP. Ta vlastní pražskou hotelovou jedničku Four Seasons Hotel Prague u Karlova mostu. Obě skupiny mají v plánu do této unikátní nemovitosti v historickém jádru Prahy dále investovat. nos Přečíst článek

Hilton, Mama Shelter, Four Seasons. Hotely táhnou, přilákaly miliardové investice Reality Objem investic do hotelových nemovitostí v Česku dosáhl v letošním prvním čtvrtletí 340 milionů eur, v přepočtu 8,49 miliardy korun. Je to téměř třikrát více než za celý loňský rok. Údaje zveřejnila poradenská společnosti Savills. ČTK Přečíst článek

Praha jako luxusní destinace? Ještě zdaleka ne, říká šéfka hotelu Mandarin Oriental Leaders Praha má co nabídnout, ale v očích zahraničních turistů zatím zůstává pod radarem luxusních destinací. Jak to změnit? Barbara Gӧttling, která vede pětihvězdičkový hotel Mandarin Oriental Prague, by měla pár receptů. V rozhovoru pro Newstream dále vysvětluje, proč se úspěch v hotelnictví dnes měří jinak než dřív. Zdeněk Pečený Přečíst článek