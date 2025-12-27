Kolik stojí nejdražší noc roku? Pražské hotely zvyšují laťku silvestrovských oslav
Silvestr v Praze už dávno není jen o večeři a půlnočním přípitku. Luxusní hotely letos připravily oslavy, které kombinují gastronomii, hudbu, taneční party i společenský status. Ceny se přitom bez ostychu šplhají k deseti tisícům korun – a někde ještě výrazně výš. Kde se letos slaví nejdražší a nejokázalejší Silvestr?
Fairmont Golden Prague: galavečer s výhledem a šampaňským Krug
Letos otevřený hotel Fairmont hraje nejvyšší ligu a bez okolků vstupuje do souboje o nejdražší silvestrovskou noc v Praze. Ikonická restaurace Zlatá Praha nabídne 31. prosince devítichodové degustační menu šéfkuchaře Maroše Jambora s jazzovým doprovodem a dvěma sklenkami šampaňského Krug. Cena večeře je 16 990 korun na osobu, vinné párování vyjde na dalších 3 900 korun.
Součástí večera je vstup na exkluzivní afterparty v Grand Ballroomu s koncertem kapely The Apples, DJem, otevřeným barem a půlnočním bufetem. Samostatný vstup na afterparty stojí 4 500 korun. Ještě výš míří bar Golden Eye, který nabízí silvestrovské menu s neomezeným šampaňským Ruinart. Ceny se zde pohybují od 16 900 korun přes 19 900 korun za místa u okna až po 24 900 korun za VIP sezení s výhledem. Ke všem cenám je nutné připočítat desetiprocentní servisní poplatek.
Fairmont tak bez diskuse patří k nejdražším a nejambicióznějším silvestrovským oslavám ve městě a nastavuje cenový strop letošní hotelové nabídky.
Mandarin Oriental, Prague: koktejlový luxus
O něco komornější, ale stále velmi exkluzivní přístup zvolil Mandarin Oriental, Prague. Silvestrovský večer se ponese ve stylu koktejlové party s živou hudbou, DJem a bufetem sezónních specialit. Hosté si mohou vybrat mezi balíčkem Gold za 8 500 korun a Diamond za 10 500 korun, který zahrnuje šampaňské, koktejly a prémiové destiláty. Jde o volbu pro ty, kteří hledají vysoký standard a osobní servis bez okázalého gala formátu.
W Prague: tři silvestry pod jednou střechou
Hotel W Prague pojal konec roku jako vícestupňový zážitek. Základní variantou je Midnight Soirée s tříchodovým sdíleným menu, ústřicovým barem a welcome drinkem za 7 500 korun na osobu. Od 21 hodin navazuje taneční party v klubu Minus One s DJs – vstupné činí 1 000 korun, případně 3 000 korun s kreditem na konzumaci a garantovaným sezením.
Třetí možností je Hype List ve W Lounge, tedy čistě party koncept s minimální útratou 1 500 korun na osobu. Největší pozornost ale přitahuje VIP balíček: stůl pro osm hostů za 24 tisíc korun, včetně šampaňského, prémiového alkoholu, kaviáru a ústřic. W Prague tak míří vysoko a bez nadsázky se hlásí do boje o nejdražší silvestrovskou noc.
Prague Marriott: velká silvestrovská party bez kompromisů
Na opačné straně spektra stojí Prague Marriott Hotel, který vsází na velkolepou silvestrovskou party The Thirteenth Hour. Večer kombinuje bohatý gurmánský bufet, neomezené nápoje, živou kapelu, DJ sety i taneční parket až do ranních hodin. Ceny se pohybují zhruba mezi 7 500 a 8 500 korunami na osobu podle zvoleného balíčku.
Cena za luxus
Pražské hotely letos ukazují, že horní cenový limit během nejdražšího večera v roce prakticky neexistuje. Od zhruba 7 500 korun za stylovou večeři či party se ceny šplhají až k 25 tisícům korun. Silvestr se tak stává nejen oslavou příchodu nového roku, ale i společenským postavením. Pro některé hosty i malou soutěží o to, kde se slaví nejdražší noc v Praze.
Vánoce mimo domov už dávno nejsou nouzovým řešením. Pražské restaurace a hotely dnes nabízejí sváteční menu, která kombinují tradici, moderní gastronomii i klidnou atmosféru. Od slavnostních večeří přes fine dining až po uvolněné brunchové formáty – možností, jak si ušetřit čas i nervy, je víc než dost.
Komu se nechce o Vánocích stát u plotny, má v Praze z čeho vybírat
Enjoy
Vánoce mimo domov už dávno nejsou nouzovým řešením. Pražské restaurace a hotely dnes nabízejí sváteční menu, která kombinují tradici, moderní gastronomii i klidnou atmosféru. Od slavnostních večeří přes fine dining až po uvolněné brunchové formáty – možností, jak si ušetřit čas i nervy, je víc než dost.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.