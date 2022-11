Češi postaví v Budapešti super moderní kanceláře. V plánu je i hotel a tři sta bytů

Kancelářský projekt LaViza v centru Budapešti má stavební povolení. Téměř 30 tisíc metrů čtverečních plochy za 2,6 miliardy korun začnou stavět příští rok.

Reklama

Kancelářská budova LaViza nabídne celkem 24 700 metrů čtverečních kancelářských ploch, 442 parkovacích míst v podzemí a 1400 metrů čtverečních obchodních ploch v přízemí.

Budova je rovněž vyprojektována ve velmi vysokém standardu s důrazem na udržitelnost. Postaví ji UDI Group. „Cílíme na stupeň Excellent mezinárodního standardu BREEAM tak, aby si nájemci mohli být jisti dosaženou environmentální úrovní,“ řekla ředitelka strategie UDI Group Marcela Fialková.

Evžen Korec: Máme připravenou výstavbu tisíců nových bytů. Ale ještě uvidíme Reality Dostáváme se do stavu, kdy je podstatnější byty vůbec prodat než jenom projekt postavit, říká Evžen Korec, majitel developerské společnosti Ekospol. Ta již postavila a na pražský trh uvedla několik desítek tisíc bytů. Dalibor Martínek Přečíst článek

I v současné ekonomicky náročné době skupina plánuje stavět budovu v tom nejvyšším standardu a vyhovět tak poptávce na trhu. Zaměstnavatelé preferují budovy, jež splňují kritéria ESG.

Češi staví v Budapešti hotel

Další 2,3 miliardy korun plánuje skupina investovat do rezidenční výstavby na sousedním pozemku. Projekt Parkside má schválenou podobu porotou městských architektů, obdoba tuzemského územního rozhodnutí a podanou žádost o stavební povolení. To by mohlo být vydáno začátkem roku.

Reklama

Kanceláře a haly už jen zeleně. Banky zvýhodní jejich financování Reality Udržitelnost komerční výstavby se dere do popředí zájmu evropských bank. Investor díky jejich splnění může dosáhnout na výhodnější podmínky úvěru a naopak kvůli jejich nesplnění může dojít až k zamítnutí úvěru. pej Přečíst článek

Zhruba 80 bytů, celkově jich vznikne něco přes tři stovky, si developer chce ponechat ve vlastním portfoliu.

Součástí projektu Parkside je také hotel se 155 pokoji.

Slavná „artrocková“ elektrárna v Londýně se proměnila na byty, obchody a kanceláře Reality Do uhelné elektrárny Battersea v Londýně se vrátil život. Obchody v ní mají luxusní módní značky a vznikne tam campus Applu a také stovky bytů. Cena? Devět miliard liber (asi 261 miliard korun). Podívejte se ve fotogalerii na její radikální proměnu. Petra Jansová Přečíst článek

U Prahy vyroste do roka další logistický areál. Práci by zde mělo najít na 400 lidí Reality Na západním okraji Prahy má vzniknout nový obchodně-průmyslový areál o celkové pronajímatelné ploše 150 tisíc metrů čtverečních. V Jinočanech v blízkosti pražského okruhu jej postaví český developer Logport Development. Podle vedení firmy by měla být většina projektu dokončena už příští podzim. Věra Tůmová Přečíst článek