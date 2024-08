Dopravní Kocourkov. Tendr na dostavbu linky D opět vyhrála Subterra, stavba se zpozdí

Pražský dopravní podnik (DPP) znovu vyhodnotil tendr na stavbu druhé části metra D a vybral vítěze zakázky, kterým se opět stalo sdružení vedené firmou Subterra s cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH, uvedl vedoucí tiskového oddělení DPP Daniel Šabík.

Výběr dodavatele podnik dříve po stížnostech z tendru vyřazeného sdružení PORR, VINCI a Marti (PVM) zrušil, i po opětovném vyhodnocení a s přihlédnutím k novým informacím je podle podniku nabídka Subterry nejvýhodnější.

Tendr se týká úseku nové linky z Olbrachtovy na Nové Dvory. Výběr sdružení vedeného Subterrou loni napadlo u antimonopolního úřadu (ÚOHS) PVM mimo jiné kvůli údajným chybám v referencích vítěze. Pražský dopravní podnik následně zrušil výběr vítěze zakázky, ale nikoliv samotný tendr. O novém výběru dodavatele dnes podle Šabíka na základě jednomyslného doporučení hodnotící komise rozhodlo představenstvo podniku.

„K novým skutečnostem, které vzešly z podaných námitek si DPP zajistil nové podklady a informace. Na základě mimořádně detailního prověřování nabídek dodavatelů a dalších expertních a právních analýz pak ve věci DPP znovu rozhodl,“ uvedl ředitel a předseda představenstva DPP Petr Witowski.

Druhou hodnocenou byla nabídka podaná sdružením vedeným společností STRABAG. Šabík doplnil, že z podnětů, které v souvislosti se zakázkou obdržel ÚOHS, se úřad již zabývá jen posledním, jenž podalo PVM kvůli svému vyloučení z tendru.

Stavba nové linky metra začala v roce 2022. Ve výstavbě je kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má právě nyní řešený úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Dále bude vybudována část z Nových Dvorů do Depa Písnice. Původní předpoklad dokončení byl rok 2029, kvůli sporům bude pravděpodobně posunut a zprovoznění se tak předpokládá v roce 2031.

