Borkovec: Partners Banka půjde za hranice. Dřív než příští rok to nebude

Finanční skupina Partners avizovala rekordní čísla za loňský rok a plánuje další expanzi. S bankou se nyní chystá prosadit i v cizině, uvedl v rozhovoru pro Newstream.cz šéf skupiny Petr Borkovec.

Už nějakou dobu se rozhlížíte i za hranicemi Česka. V jaké fázi jsou tyto plány expanze?

Nyní se snažíme především systematicky budovat zdroje, které nám expanzi vůbec umožní. To znamená mít lidi, kteří se mohou pravidelně potkávat se zahraničními a poradenskými firmami. Na expanzi totiž potřebujete dvě věci, a to budovat vztah na bázi poradenských agentur, tedy s těmi agenturami z velké čtyřky a dalšími významnými, které opravdu mají přehled, co se může na konkrétním trhu prodávat. Dále pak potřebujeme mít vybrané země zanalyzované, a to do velké míry nyní už máme.

Pro zahraniční expanzi potřebujete mít ale i na české centrále tým expertů na strategii expanze v různých oborech od IT až po produktovou strategii. Máme proto různé týmy, které se zabývají vybranou částí toho, co samotná expanze obsahuje. A ta zahrnuje primárně dvě fáze – akvizici a transformaci. Potřebujeme vědět, s jakými aktivy vycházíme ven a potřebujeme mít kapacity, které se budou potkávat s potencionálními cíli. Na letošek tak Partners cílí na obrat 6 miliard korun bez nových akvizic. Ty se aktuálně plánují právě v Německu, Rumunsku a Polsku v celkové výši zhruba 1,5 miliardy korun.

Kdy vás reálně uvidíme v Německu?

V Německu máme momentálně ve spolupráci s McKinsey zanalyzovaný trh. Máme vyhlédnuté cíle a partnerství. Vyhlídli jsme si už i firmy, u kterých si myslíme, že bychom s nimi mohli spolupracovat, ať už partnersky nebo akcionářsky, pokud nás nechají vstoupit. Máme i předdomluvený německý tým a máme nyní tři možné strategie vstupu na trh. Ta, na které nyní pracujeme, se týká poradenské firmy s obratem 40-50 milionů euro, která je na prodej a je vlastněná private equity fondem.

Takže primárně teď chcete expandovat v poradenství nikoliv bankovní sekci?

Chceme pokračovat v bankovní sekci, ale i tím, co umíme. To znamená nejdříve chceme vybudovat poradenskou distribuci a následně na to teprve navázat naše produktové továrny.

Do budoucna se dá tedy očekávat, že půjdete za hranice i jako banka?

Určitě, proto to taky děláme. Banka má podle nás následovat za vstupem poradenské firmy. Některé části naší bankovní propozice, třeba bankovní aplikace, může vstoupit částečně i dřív. Například ve chvíli, kdy v Německu koupíme nějakou firmu a začneme do ní vkládat naše technologie, tak je to včetně bankovních technologií. Je to sice třeba ještě bez plnohodnotné banky, ale třeba s PSD2 a s aplikací pro naše klienty v Německu.

V Rumunsku jste už akvizici udělali, jak to bude nyní tam?

V Rumunsku jsme akvizicí získali pojišťovací makléřskou společnost. Nemyslím si však, že bychom tam nutně mohli být jako banka dříve, protože tam je jiná situace než za našimi západními hranicemi. V Německu jsou naše cíle, na které se díváme, poradenské, a to nám je blízké. V Rumunsku však musíme tento náš model teprve vytvořit na podkladu toho, co jsme tam koupili.

V jaké další zemi mimo Česko můžeme očekávat, že se tak jako banka objevíte nejdříve?

Kde bude naše banka v cizině dřív, neumím nyní odpovědět. Záleží na tom, která země se dostane do fáze, že tam budeme moci jako banka vstoupit. Může se dokonce stát, že do Německa i Rumunska vstoupíme víceméně ve stejné době. Stavíme naše věci minimálně tak, abychom byli schopni banku v jakékoliv zemi zapnout technologicky.

A jak to máte vyřešené administrativně s regulátorem?

S Českou národní bankou (ČNB) jsme řešili, zda můžeme expandovat přeshraničně. A to, že můžeme, byl pro nás docela zásadní vzkaz. Původně to totiž vypadalo, že budeme muset všude v zahraničí vystupovat jako pobočky. Jak ČNB, tak i evropská regulace ale asi už obecně mění v tomto ohledu názor a říkají, vstupujte s co nejmenšími bariérami, tedy přeshraničně. Nejdříve jsme tak dostali informaci, že když bychom šli na Slovensko, do Rumunska nebo Německa, musíme založit pobočku. Teď se ten názor ale obrátil.

Zahraniční expanze banky totiž může mít dvě formy. Jedna možnost je, že v dané zemi založíte pobočku jako je u nás například polská mBank. A taková pobočka pak reportuje českému regulátorovi. Anebo fungujete jako Revolut a nabízíte služby přeshraničně, což v praxi znamená, že lokální regulátor na vás nemá v podstatě žádný dosah a máte výrazně menší povinnosti.

Plánujete jako banka i Slovensko?

Ne, Slovensko úplně ne. Tam jsme příliš malí na to, abychom tam jako banka vstupovali. Neumím sice říci, kam jako banka vstoupíme nejdříve, zda to bude Německo nebo Rumunsko, čekal bych ale, že příští rok do některé z těchto zemí s bankou vstoupíme. Letos však ještě ne.

Tržby finanční skupiny Partners dosáhly podle neauditovaných výsledků loni pěti miliard korun, což je meziroční nárůst o 24 procent. Hnacím motorem růstu bylo spuštění Partners Banky. Očekávané hospodářské výsledky před zdaněním se podle vedení skupiny budou pohybovat okolo 650 milionů korun před zohledněním ztráty za Partners Banku, kterou skupina očekává ve výši 355 milionů korun. Pro letošní rok cílí Partners na tržby šest miliard korun bez nových akvizic. Letos plánuje i spuštění obchodníka s cennými papíry a investiční platformy.

Partners Financial Sevices je součástí skupiny Partners, kterou dále tvoří Partners investiční společnost, nemovitostní fondy Trigea a Merity a vydavatelství NextPage Media, provozující weby Peníze.cz, Finmag.cz, Heroine.cz a časopis Football Club. V červenci 2019 se rozrostla o Simplea pojišťovnu a od června 2021 o penzijní společnost Rentea. Partners v roce 2021 expandovala na Slovensko pod značkou Simplea. Skupina loni březnu spustila Partners Banku.

