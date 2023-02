Raději budu mít deset procent na miliardě, než 90 procent na milionu. Lidem je třeba dát důvěru, říká investor Libor Winkler z RSJ

Libor Winkler spolu se zakládajícími partnery přibral do akcionářské struktury RSJ i několik zaměstnanců. „Kdybych se měl pochválit, tak moje přidaná hodnota je, že dokážu dávat lidem důvěru,“ říká investor a filantrop. To podle něj platí i v případě dalších investičních aktivit, které sahají od biomasy na Ukrajině po víno. „Lidé, co nikomu nedůvěřují, nemohou investovat a v podstatě ani podnikat,“ říká v epizodě seriálu Jiný peníze investorky Andrey Ferancové Bartoňové a vydavatelky newstream.cz Terezy Zavadilové.

Reklama

Libor Winkler je zvláštní miliardář. Říká, že nepotřebuje skoro nic vlastnit. Raduje se z maličkostí, třeba když na Šumavě najde křemenáče, jezdí tramvají a na dovolenou na kolo. Také ale nemá rád, když peníze zahálejí na účtě. „Snažím se peníze na účtě minimalizovat, protože to slouží k tomu, aby na nich vydělávala banka a ne jejich vlastník. Takže většinu peněz investuji. Záměrem investora by mělo být aspoň porazit inflaci, což se při úložce v bance nemůže podařit,“ říká investor, miliardář a filantrop v nové epizodě investičního seriálu Jiný peníze.

Dispozice k investování jsou podle něj do nějaké míry dané. „Záleží to na averzi k riziku. Na jedné straně jsou lidé, kteří mají většinu úspor v bance, na druhé ti, kteří si třeba velice rizikově půjčují. Já se snažím o vyvážený přístup, ačkoli v mládí jsem šel i do těch půjček. Teď už investuji to, co mám vydělané,“ vysvětluje. „Také se moc nebojím. Nikdy jsem se nebál, že budu bez práce, bez peněz. Někdo musí stále svádět vnitřní boj se svým strachem. Kdo se každý den hroutí z toho, že prodělává na akciích, říkám mu, tak to nedělej, ten psychologický náklad je pak tak velký, že se to nevyplatí.“

Podnikatelé mají kontrolu v DNA

Pro zaměstnance může být cesta k investování podle něj snazší, než pro podnikatele. „Původně jsem byl spíš investor, měl jsem své zaměstnání, byl jsem de facto ajťák, který investoval. Teď se považuji spíš za podnikatele, k tomu jsem dospěl, když jsem začal pracovat sám na sebe. Cesta podnikatele k investování vlastně může být složitější. Podnikatel má tendenci mít peníze takříkajíc v ruce, kdežto investování znamená vlastně svěřit je někomu jinému a musím věřit, že ti, co tu firmu spravují, to dělají lépe. Kdežto zaměstnanec, pokud je to dobře placený člověk, má peníze navíc a jeho cesta k investování může být paradoxně jednodušší, než je tomu u podnikatele, který se nechce vzdát kontroly nad penězi - což ti lidé mívají v DNA. Podnikatelé často investují až v době, kdy prodají své firmy a chtějí zabezpečit sebe a další generace,“ uvažuje Winkler.

Rozsah aktivit Libora Winklera je obdivuhodný. Investuje do desítek firem. Mimo RSJ má Libor Winkler podnikatelské aktivity na rodném Ostravsku a nově také několik projektů v jeho oblíbené destinaci - na Ukrajině, které pomohou s poválečnou hospodářskou obnovou. Spoluvlastní vinařství Wilomenna, vinné bary Vinograf či pražskou restauraci Field. Do umění investuje prostřednictvím fondu ProArte, jehož je spoluzakladatelem. Stál také u zrodu Nadačního fondu Neuron na podporu vědy, NF proti korupci a NF nezávislé žurnalistiky či Centra současného umění DOX.

Spíše lidé než odvětví

„U investování musí člověk dát tu důvěru. To ale platí i v podnikání a v životě, že dát důvěru je často rizikové. Kdybych se měl pochválit, tak moje přidaná hodnota je, že dokážu dávat lidem důvěru. Moje žena mi někdy říká, že jsem moc důvěřivý. Když se ale podívám zpět na posledních dvacet třicet let, ve střední hodnotě to má kladné číslo. Někdy se člověk spálí, dá důvěru někomu, kdo si ji nezaloužil, to jsou ty mínusy. V konečném důsledku ale musí převažovat ty plusy,” vysvětluje Winkler.

Reklama

„Lidé, co nikomu nedůvěřují, nemohou investovat a v podstatě ani podnikat. Jak říkávám, raději budu mít deset procent na miliardě, než 90 procent na milionu. V konečném důsledku se mi ta důvěra vyplatila. Můžete mít menší podíl na něčem větším, než kdyby si to člověk kutal sám,“ upřesňuje.

Proto i do struktury RSJ pustil nové akcionáře z řad zaměstnanců a vytvořil nástupnický systém. „Investuji spíše do lidí než do odvětví, pro mě jsou důležití lidé s nějakým track recordem,“ dodává.

video Newstream rozjíždí investiční videoseriál Jiný peníze s Andreou Ferancovou Bartoňovou Newstream TV Investorka Andrea Ferancová Bartoňová a vydavatelka portálu Newstream.cz Tereza Zavadilová mluví o investování v těžkých dobách v první epizodě nové série o investování nazvané Jiný peníze. nst Přečíst článek

Srdcovou záležitostí pro Libora Winklera je Ukrajina. Dostal se tam kdysi na dovolené s rodinou a zemi si zamiloval. Jeho cílem je pomoci zemi se zelenou energetikou. „Pro mě je otázka závislosti na ruském plynu téma už pět deset let. Znervózňovalo mě, když se vypínaly jaderné elektrárny a ekonomika se posouvala k závislosti na ruském plynu. Závislost na ruských energiích a čínské práci, tedy na prvcích, které se generují v totalitních systémech, mě značně znervózňovala. Proto mi dávalo smysl pomoci další evropské zemi s ekologickou energií, abychom neměli takříkajíc Rusa na hranici. Možnosti v této oblasti na Ukrajině jsou veliké,“ říká investor.

„Ukrajina je složitá země, demokracie je složitá disciplína - víme, jak se to tady budovalo, a to jsme se pořád mohli bavit s lidmi, kteří pamatovali Masaryka, měli jsme první republiku, to oni ne, oni znali jen Sovětský svaz. Zažili jsme tam boj s korupcí, co si budeme namlouvat, ale viděli jsme tu trajektorii, že to jde nahoru. A když už jsme měli spoustu konkrétních projektů, memorand, vysázené hektary našich rychle rostoucích topolů, surovin pro naše teplárny, tak 24. února začala válka. Což byl šok a uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet,“ dodává Winkler.

video Michal Šnobr v pořadu Jiný peníze: Všechny moje investice vycházejí ze selské logiky Newstream TV Málo se to ví, ale díky Michalu Šnobrovi zbohatla spousta Čechů a Slováků. Přivedl je totiž k investicím, které jim vydělaly dostatek peněz do konce života. I proto si jej pozvaly Andrea Ferancová Bartoňová a Tereza Zavadilová do pořadu Jiný peníze, který se věnuje investicím. A na konci článku najdete ještě bonusovou epizodu, v níž Michal Šnobr představuje svou vizi české energetiky a budoucnost ČEZ. nst Přečíst článek

A jak je to s jeho typickou skromností? „Mě vlastně nebaví vlastnění. Někdo má v DNA, že to prostě nepotřebuje. Jiný by si zasloužil větší pochvalu než já, třeba když po něčem touží a zřekne se toho. Já se ničeho nezříkám, protože po ničem netoužím. Kdyby to tak bylo, musel bych procházet velkými vnitřními zkouškami. Ale u nás to tak není. Beru jako velký dar, že jsem se narodil bez závisti, nemusel jsem se k tomu propracovat odříkáním se něčeho,“ uzavírá.

Sledujte další díl investičního seriálu Jiný peníze na byznysovém portálu newstream.cz.

Jiný peníze

Investiční seriál Jiný peníze, který natáčíme v prostorách pražského hotelu Augustine ve spolupráci s marketingovou agenturou Notigo, můžete sledovat na portálu newstream.cz, v podobě podcastu pak na všech podcastových platformách. Posléze bude k vidění také na YouTube.