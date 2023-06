Kalifornie, bohatá země drahých realit, utratila miliardy na boj s bezdomovectvím. Zbytečně

Kalifornie tvoří 12 procent populace USA, počet bezdomovců ale polovinu. Důvodem jsou extrémně drahé reality i nájmy. Kalifornská vláda proto v posledních čtyřech letech na řešení problému bezdomovectví utratila 17 miliard dolarů (asi 374 miliard korun). Po požáru jednoho z největších táborů lidí bez domova ve Wood Street u Oaklandu se ukazuje, že zbytečně, napsal deník The Wall Street Journal.

Počet bezdomovců v Kalifornii vzrostl mezi lety 2014 a 2022 o 50 procent. Stát, který tvoří 12 procent americké populace, loni obývala podle federálních a státních údajů asi polovina všech bezdomovců ve Spojených státech, odhadem 115 tisíc.

Extrémně drahé nájmy a reality

Důvodem je, že nejlidnatější a jeden z nejbohatších států USA má jedny z nejvyšších nájmů a cen domů a bytů v zemi. Kalifornie proto utratila za poslední čtyři roky rekordních 17 miliard dolarů na boj proti bezdomovectví, jenže se ukázalo, že to nefunguje, napsal deník The Wall Street Journal.

Podívejte se ve fotogalerii, jak vypadají podmínky v bezdomoveckém táboře ve Wood Street u Oaklandu:

Pro další fiskální rok začínající v červenci kalifornský guvernér Gavin Newsom navrhl dalších 3,7 miliardy dolarů. Obyvatelé a daňoví poplatníci se ale začali bouřit, protože v posledních letech zaplatili miliardy na daních na financování programů proti bezdomovectví. Jenže zvyšování nákladů a zpoždění projektů se zatím na celkové situaci neprojevily, dodal deník.

Problém se objevil v plné síle po nedávném požáru jednoho z největších táborů lidí bez domova v Kalifornii, na „ulici“ zvané Wood Street schované pod dálnicí spojující Oakland a San Jose. Domov stovek lidí – závislých, duševně nemocných a těch, kteří se nedokázali postarat o bydlení v Bay Area prací ve skladu nebo na stavbě – žijících v tristních hygienických podmínkách se proto rozhodly tamní vláda a soud nechat vyklidit. Podobných požárů ohrožujících životy bezdomovců i okolí totiž přibývá. Jen loni do října oaklandský hasičský sbor vyjížděl k k 816 požárům v táborech pro bezdomovce – včetně 63 v okolí tábora Wood Street.

Situaci komplikují spory vlády a radnic měst

K uklidnění situace nepřispívá ani to, že státní a městští představitelé Kalifornie se začali hádat o odpovědnost. Guvernér Newsom koncem minulého roku pohrozil, že odepře financování místním radnicím, o kterých se domnívá, že na problém nereagují dostatečně agresivně. Peníze dosud putovaly mimo jiné na programy pro přesun squatterů – ať už dobrovolné, nebo ne.

Naopak místní lídři míní, že Newsomova administrativa neposkytla dostatek stabilních finančních prostředků na programy pro léčbu a ubytování bezdomovců. „Programy jsou účinné, když jsou připoutány k nezbytným finančním zdrojům," řekla LaTonda Simmonsová, hlavní správce města pro otázku bezdomovectví v Oaklandu. „Oakland a mnoho dalších měst zažívá stejný druh úzkého hrdla, pokud jde o schopnost nechat bezdomovce programy projít,“ dodala.

Wood Street se stala domovem mnoha lidí před lety především proto, že je nikdo nikdy nenutil odejít. Poté, co je úřady vyhnaly z ulic a parků, našli to, co vypadalo jako stálý úkryt, zastrčený pod dálnicí v průmyslové zóně dodavatelů stavebního materiálu a zvukových studií. Město jim navíc přineslo přenosné toalety, sprchové náklaďáky v táboře zastavovaly každý týden.

V době pandemie se Wood Street dařilo

Tábor měl klid, stejně jako další v Kalifornii, v době pandemie. Federální úředníci nedoporučovali kvůli snaze bránit šíření covidu rozhánět tábory pro bezdomovce a Wood Street se stále zvětšovala. Konaly se tam občasné večírky a někdy i umělecká představení, fungovala společná potravinová spíž a skříň se zbožím zdarma, které darovali dobrovolníci.

„Mých 1200 dolarů měsíčně sociálních dávek nestačí na to, abych si mohl dovolit trvalé bydlení,“ řekl WSJ k důvodům pobytu v táboře 75letý veterán z Vietnamu Kelly Thompson, který do Wood Street přestěhoval svůj obytný vůz v roce 2018.

Asi 30 lidí proto podalo federální žalobu na město Oakland za právo nadále žít ve Wood Street. Patřili k těm, kteří zpočátku odmítali místa v nabízených útulcích, protože si nemohli vzít své mazlíčky nebo všechny své věci. „Musíte se vzdát všeho, co vlastníte, jen abyste se na noc v útulku vyspali," řekla WSJ Jaz Colibriová, která byla jednou z těch, kteří podali žalobu. Jenže po měsících soudních tahanic tam a zpět byla rozhodnuta stejně jako u ostatních v její neprospěch. Problém bezdomovců v Kalifornii nekončí.

