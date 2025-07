RECENZE: Kalifornská restaurace Nobu Malibu servíruje luxus bez zážitku. A účet bolí

Nobu Malibu je jednou z nejikoničtějších restaurací v Kalifornii. Ale ani skvělé jídlo a výhled na oceán nezakryjí fakt, že úroveň servisu klesla hluboko pod očekávání. Pokud není hostem celebrita, obsluhu až na spropitné prakticky nezajímá. Z místa, kam jsem chodil pro zážitek, se stala studená mašina na peníze. A účet opravdu bolí.

Do Nobu Malibu chodím už přes deset let. Měl jsem to místo rád pro prostředí - výhled na Pacifik vás přimrazí k židli dřív, než stihnete otevřít menu -, i jeho kuchyni. Jenže při posledních návštěvách se servis propadl na nové dno. Obsluha je chladná, nezúčastněná, zcela bez zájmu o hosta. Prý se více snaží, pokud jste hollywoodská hvězda, co nechá 500 dolarů dýško. Nepadlo jediné doporučení, žádná otázka na spokojenost. Jen rutinní doručení talířů a tiché čekání na tučné spropitné. Bez jakékoliv snahy, jako by to byla samozřejmost, a ne něco o co se musejí zasloužit.

Když skvělé jídlo nestačí

Nobu Malibu je dnes už jen drahá kulisa, i když po stránce chuti nelze jídlu absolutně nic vytknout. Jako předkrm jsme zvolili klasické krevety v tempeře a sushi s krabem – křupavé, svěží, perfektně vyvážené. Hlavní chody – divoký losos a hovězí svíčková „Toban” Yaki – byly připravené přesně, maso měkké, dochucení výrazné, ale elegantní. Sladkou těčkou byl jahodový cheesecake a karamelizované banány s pekanovými ořechy. Za jídlem snů ale přišlo zklamání, které bolí víc než samotný účet. Člověk se tu cítí, že je pro obsluhu jen přítěž.

Servis výrazně pokulhává. Neproběhlo žádné přivítání, žádný kontakt očima, žádná snaha o navázání vztahu. Čekací doby mezi chody byly zbytečně dlouhé, na jednu rundu nealko nápojů jsme čekali přes půl hodiny, mezitím nikdo nepřišel zeptat se, zda je vše v pořádku. Přístup byl čistě mechanický. A přitom se automaticky předpokládá, že host bez výhrad zaplatí 20–30 procent spropitného.

Nobu ztratilo emoce

Nobu Malibu je stále jednou z nejpopulárnějších restaurací v Kalifornii. Rezervace přijímají pouze telefonicky a nejdříve 30 dní předem. Víkendový stůl je pro běžného hosta téměř nemožné získat. A i ve všední dny bývá restaurace přeplněná – volnější chvíle mezi 15. a 17. hodinou tu prakticky neexistují. Popularita neuvadá. O to větší kontrast pak představuje kvalita servisu. Podnik nad Pacifikem zůstává vizuálně nádhernou restaurací s kvalitní kuchyní. Ale pokud čekáte péči a zážitek, odcházíte s pocitem, že jste pouze další rezervace v systému. Luxus dnes netvoří jen výběr surovin a značka – ale především vřelý přístup. A ten v Nobu bohužel chybí.

