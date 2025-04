Kalifornie je čtvrtou největší ekonomikou světa. Po USA, Číně a Německu, říká její guvernér Gavin Newsom

Hrubý domácí produkt státu Kalifornie loni dosáhl 4,1 bilionu dolarů, čímž překonal japonských 4,02 bilionu dolarů, uvedl guvernér Gavin Newsom v prohlášení s odvoláním na nově zveřejněná data Mezinárodního měnového fondu a předběžné údaje amerického Úřadu pro ekonomickou analýzu.

"Kalifornie nejen drží krok se světem, my udáváme tempo," řekl guvernér Newsom s tím, že ekonomika vzkvétá, protože se investuje do lidí, upřednostňuje udržitelnost a věří v sílu inovací. Demokratický guvernér využívá ekonomickou sílu státu, aby zpochybnil obchodní a další politiku prezidenta Donalda Trumpa a vykresluje Kalifornii jako globální ekonomickou sílu, která je postavena na odpor federálním akcím, které by podle něj mohly poškodit klíčová průmyslová odvětví.

Kalifornská ekonomika za více než 4 biliony dolarů představuje asi 14 procent amerického HDP, přičemž největšími přispěvateli jsou sektory nemovitostí, financí a technologií, uvádí kalifornský institut pro veřejnou politiku. Po letech poklesu se počet obyvatel Kalifornie v loňském roce rozrostl o zhruba 250 tisíc lidí, což bylo způsobeno oživením porodnosti a zisky z mezinárodní migrace, i když celkový počet zůstává pod úrovní před pandemií.

Stát Kalifornie žaluje Trumpovu vládu Politika Kalifornie jako první americký stát zažalovala administrativu prezidenta Donalda Trumpa kvůli clům, jež uvalila na obchodní partnery Spojených států. Právní krok ve středu oznámil kalifornský guvernér Gavin Newsom a generální prokurátor Kalifornie Rob Bonta, uvedl zpravodajský server ABC News. ČTK Přečíst článek

Newsom argumentoval, že stát může nejvíce ztratit z cel kvůli velikosti svých průmyslových odvětví. Minulý týden zažaloval Trumpovu administrativu kvůli jeho zvýšení cel a tvrdil, že republikánský prezident nemá pravomoc je zavést bez souhlasu Kongresu. Slíbil, že bude jednat se zahraničními vůdci ve snaze ušetřit kalifornské podniky od odvetných cel.

„Zatímco slavíme tento úspěch, uvědomujeme si, že náš pokrok je ohrožen bezohlednou celní politikou současné federální administrativy,“ uvedl Newsom, potenciální prezidentský kandidát v roce 2028, v prohlášení, které zveřejnila agentura Bloomberg.

Evropané nechtějí kvůli Trumpovi cestovat do USA. Cestovatelský boom naopak zažívá Kanada Enjoy Dánský turista Kennet Brask byl nadšený ze svého rybářského výletu na Floridu před dvěma lety a letos si ho plánoval zopakovat. Poté, co sledoval výbušné setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, však tuto cestu zrušil, píše agentura Reuters. ČTK Přečíst článek