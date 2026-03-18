Hudba vydělává miliardy. Hlavně Spotify a spol.
Hudební byznys láme rekordy. Streaming přináší miliardy dolarů, za jedno přehrání ale umělci dostávají jen centy. Nejvíc berou streamovací platformy.
Celosvětové tržby z prodeje hudebních nahrávek v loňském roce vzrostly o 6,4 procenta na 31,7 miliardy dolarů (673 miliard korun). Největší podíl na tom mají tržby ze streamovacích služeb ve výši 22 miliard dolarů, které tvoří 70 procent těchto příjmů. Vyplývá to z ve středu zveřejněné zprávy Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI).
Roste počet předplatitelů
Placené předplatné streamovacích služeb potom vzrostlo o 8,8 procenta a tvořilo zhruba dvě třetiny celkových tržeb. V současné době hudbu prostřednictvím placeného předplatného některé ze streamovacích služeb poslouchá 837 milionů uživatelů, dodala IFPI.
Vinyl dál na vzestupu
Zároveň roste poptávka po fyzických nosičích, jako jsou vinylové desky, CD či magnetofonové kazety. Tržby vzrostly o osm procent.
V případě vinylových desek rostou tržby již 19. rok v řadě, a to o 13,7 procenta.
Dominuje Taylor Swift
Nejprodávanější byla v roce 2025 již pošesté hudba americké zpěvačky a skladatelky Taylor Swift Její nejnovější album „The Life of a Showgirl“ bylo podle IFPI nejprodávanějším albem roku 2025 na světě.
Kolik vydělají umělci
Zpráva neuvádí, jaký podíl z tržeb nahrávací společnosti předaly samotným umělcům, upozornila agentura Reuters. Většinou se odhaduje, že na nejpoužívanější platformě Spotify si umělci vydělají 0,003 až 0,005 dolaru (0,064 koruny až 0,11 koruny) za jedno přehrání skladby.
Agentura AP dříve upozornila, že žádná fixní sazba neexistuje.
„Řekněme, že posluchač utratí za měsíční předplatné deset dolarů. Tři z těchto dolarů jdou Spotify, zbylých sedm držitelům práv,“ sdělil agentuře viceprezident Spotify Charlie Hellman.
Pokud by posluchač za měsíc přehrál pouze jeden stream, výplata za stream by podle Hellmana činila sedm dolarů. Pokud by však v daném měsíci přehrál 700 streamů, pak by skutečná výplata za stream činila jeden cent.
Rozdíly mezi platformami
Velšská indie rocková kapela Los Campesinos! v prosinci zveřejnila své příjmy ze streamovacích platforem. Ačkoliv největší část těchto příjmů tvoří tantiémy od Spotify díky vysokému počtu přehrání, v přepočtu na jeden stream je částka od této platformy zdaleka nejnižší (0,29 pence).
Naopak nejvíce interpretům za jedno přehrání vyplácí norsko-americká služba Tidal.
„Pokud by každý, kdo album All Hell přehrál na Spotify, místo něj používal službu Tidal, získali bychom navíc 31 847,38 libry, což by zdvojnásobilo částku, kterou jsme za toto období ze streamování alba získali. Nebo kdyby všichni používali Apple Music, bylo by to o 12 331 liber více,“ dodala kapela.
Zároveň upozornila, že existuje také možnost podpořit své oblíbené hudebníky prostřednictvím služby Bandcamp, kde lze poslat libovolnou částku za konkrétní album přímo kapele.
