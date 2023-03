FOTOREPORTÁŽ: Smíchov už nebude černá díra Prahy. Vyroste zde nová čtvrť plná bytů i kultury

Skoro pět tisíc metrů čtverečních na místě bývalého smíchovského lihovaru by se do konce roku 2026 mělo zcela proměnit. Na místě opuštěného industriálního areálu, který zeje prázdnotou od roku 2001, má vzniknout nová čtvrť po vzoru známé londýnské Kings Cross.

Investor, skupina Trigema, má s místem mezi ulicemi Nádražní a Strakonická v Praze 5 velké plány. Ve třech etapách chce postavit přes 500 bytů, mateřskou školku, restaurace, bistra, hřiště i park.

Industriální minulost bude i v nově vznikající čtvrti cítit doslova na každém kroku. Připomínat ji budou cihlové fasády i původní komín nebo varna. Oba objekty jsou navíc pod památkovou ochranou. V bývalé varně bude galerie Davida Černého, její součástí bude i kavárna či vyhlídková terasa.

Na to, jak se mění jeden ze smíchovských brownfieldů a jak by mohl vypadat po revitalizaci, se podívejte do následující galerie:

Smíchov jako londýnský Kings Cross

„Kompletní rekonstrukce vyžadovala nejenom opravy vnitřku objektu, včetně nových omítek, stropů či schodišť, ale také sanaci nosných konstrukcí,“ přiblížila mluvčí společnosti Trigema Petra Martínková. Industriální genius loci budou připomínat i autentické předměty z dob minulých. Například celým areálem povede linka historické železniční vlečky, která spojí jednotlivé části areálu.

Inspirací pro architekturu nové čtvrti byla i známá londýnská Kings Cross. „Industriální Londýn nás hodně baví a bylo to i v zadání projektu,“ konstatuje zakladatel Trigemy Marcel Soural.

Podle původních předpokladů by se celkové investice měly vyšplhat ke čtyřem miliardám. Hotovo by mohlo být v roce 2026, nyní je dokončena hrubá stavba první fáze projektu.

Smíchov čeká v budoucnu hodně změn. Developerská společnost Sekyra Group u Knížecí začala s výstavbu projektu zvaného Smíchov City a současné vlakové nádraží se přemění na nový dopravní uzel Terminál Smíchov.

