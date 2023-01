FOTOGALERIE: Moderní dům na skále nad kaňonem je na prodej. Cena? 1,5 miliardy

Ačkoli i v Kalifornii se jako mnohde jinde realitní trh ochladil, o luxusní domy zájem neuvadá. Důkazem je další velmi lukrativní nabídka na prodej. Moderní supervila stojí na skále nad kaňonem v luxusní oblasti Los Angeles Bel-Air. Podívejte se, jak vypadá dům za 68 milionů dolarů (asi 1,5 miliardy korun).

Avantgardní až futuristické sídlo se rozkládá na ploše zhruba 1860 metrů čtverečních na okraji kaňonu v oblasti Bel-Air v Los Angeles. Na trh přichází s cenou 68 milionů dolarů, uvedl deník The Wall Street Journal.

Podívejte se na dům ve fotogalerii:

Dům postavila společnost Balakhani Estates patřící tamnímu věhlasnému chiropraktikovi Shahramovi Balakhanimu a jeho rodině původem z Íránu. Pozemky firma koupila za 2,5 milionu dolarů v roce 2015. Majitele firmy přitáhl výhled z ostrohu na oceán a ostrov Catalina za jasného dne.

Stavba domu byla náročná. Dům stojí na více než 100 kesonech zapuštěných 18 metrů do země, řekl deníku WSJ Balakhani. Umístění nemovitosti na okraji strmého kaňonu vyžadovalo odstranění zeminy o objemu 1200 nákladních aut a zároveň zpevnění ulice nad ním. Stavba byla zahájena na konci roku 2016 a dokončena teprve nedávno.

Chtěli jsme ohromit kolemjdoucí

Balakhani dodal, že chtěl postavit dům, který by ohromil. „Chtěli jsme, aby si kolemjdoucí řekli: ‚Co to je? Je to dům? Nebo jdeme kolem muzea?“ podotkl s tím, že jeho sedmiletá dcera popisuje nemovitost jako vesmírnou loď.

Dům má devět ložnic, rozkládá se na třech podlažích. Horní dvě patra spojuje umělecké točité schodiště z oceli a hliníku. Velké, otevřené obytné prostory v hlavním podlaží jsou odděleny oboustranným krbem. Na terase je bazén a vířivka. V suterénu je herna, vinárna, lázně, posilovna a kino a navazuje na další podlaží s výhledem na kaňon. Dřevěné lamely inspirované Japonskem jsou opakujícím se designovým motivem v celém domě.

Ačkoli se trh s ultra luxusním bydlením v posledních měsících poněkud ochladil, oblast Los Angeles zaznamenala v roce 2022 velké prodeje. Mezi nimi bylo i speciální sídlo v Bel-Air známé jako „The One“ za 126 milionů dolarů a panství Holmby Hills zakladatele společnosti Snap Evana Spiegela za zhruba 120 milionů dolarů.

