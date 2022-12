Andělský hrad na prodej. Luxus s historií za 340 milionů korun

Třicet let starý dům jen dva měsíce čekal na vážného zájemce. Na nemovitostním trhu v Kalifornii se začínají rozevírat nůžky: zatímco luxusní segment roste, protože domů je nedostatek, průměrné nemovitosti již zlevňují.

Většina luxusních domů, které se prodávají v Los Angeles či Beverly Hills, jsou buď úplně nové nebo po generální rekonstrukci. Dům pojmenovaný Château des Anges, tedy andělský hrad, je jiný. Dokončený byl v roce 1993 a nyní se prodává v původním stavu. „Majitelé zemřeli a jejich děti nechtějí tento dům nadále udržovat,“ říká pro Newstream.cz Marc de Longeville z realitky Vista Sotheby's International Realty. De Longville je jedním ze tří makléřů, kteří dům s pěti ložnicemi a osmi koupelnami za 15 milionů dolarů (více než 340 milionů korun) nabízejí.

Château des Anges se nachází kousek od Sunset bulváru a nabízí panoramatické výhledy. Od centra Los Angeles až k Tichému oceánu. Novým majitelům nabídne více než 800 čtverečních metrů prostoru na kterých je možné pořádat velkolepé večírky. Hned po vstupu do domu se návštěvníci ocitnout ve velkém sále, který lemují velké dórské sloupy a jeho opulentnost korunují křišťálové lustry vyrobené ve stejné továrně, která dodala lustry i do paláce ve Versailles.

Tajné dveře

Dům je rozdělený na západní a východní křídlo. V obou křídlech se o patro níže, než je vstup do domu nacházejí dvě ložnice pro hosty. V západním křídle se na uliční úrovni nachází hlavní ložnice se dvěma koupelnami, šatnami a pracovnou. Je tam také meditační místnost, která měla být kaplí. „Měli ale tenkrát nějaký problém s použitím toho názvu, tak se z toho stal jen meditační pokoj,“ říká de Longeville. Nechybí ani domácí fitnes či masivní skladovací prostory, z nichž jeden slouží i jako „panic room“ s tajnými dveřmi, kam se mohou obyvatelé schovat v případě nebezpečí. Na kuchyni je vidět pokročilý věk a potřebovala by modernizaci.

Dominantou terasy s bazénem je socha anděla, pojmenovaná La Reine des Etoiles, tedy Královna hvězd od umělců Petera Dudara a Sally Marrové, která sedí nad vířivkou.

De Longville podotýká, že dům by mohl být atraktivní i pro developera, který by ho chtěl úplně přestavět. Dům šel na trh začátkem října a nyní má již vážného zájemce a přijímá pouze záložní nabídky, kdyby z obchodu přece jen sešlo.

Rozevírající se nůžky

Relativně rychlý prodej domu v této cenové kategorii ukazuje, že v sektoru luxusních nemovitostí se není třeba bát cenových poklesů. V oblasti Los Angeles je stále více zájemců než nabídek. „Nemovitostí na trhu je stále málo,“ řekl Newstream.cz makléř Oppenheim Group Gio Helou známý z reality show Selling the OC z produkce Netflixu. Také nedávná studie společnosti Knight Frank očekává na trhu luxusních nemovitostí růst i v roce 2023. V Los Angeles by to mělo být čtyři procenta. Rekordmanem je Dubaj, kde se v příštím roce čeká růst o více než 13 procent.

Zatímco zájemci o domy za stovky milionů korun se nadále navzájem přeplácejí, na druhém konci spektra ceny již klesají. Podle společnosti Zillow dosáhly ceny v Los Angeles maxima v červenci. Tehdy stál průměrný dům 995 tisíc dolarů (22,6 milionu korun). V říjnu to již bylo o čtyři procenta méně a předběžná čísla ukazují na další pokles cen i během listopadu.