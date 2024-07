Fotogalerie: Jak se bydlí v luxusní vile v Pasadeně?

Holešovické studio archicraft si vyzkoušelo rekonstrukci ve vyhlášené rezidenční čtvrti v Los Angeles. Jednopatrový dům přetvořili na rezidenci o ploše 600 metrů čtverečních.

Rezidence se rozkládá na téměř 600 metrech čtverečních, vychází z původního jednopatrového domu. Jinak by to ani nešlo. V Pasadeně totiž platí pravidlo, že se během rekonstrukcí musí zachovat 60 procent původních stěn. Jinak by ji úřadu nepovolily.

„I přesto je tato rezidence prakticky nová, s kompletně novou dispozicí a interiérem,“ říká architektka Marija Volkman, která od roku 2012 vede americkou pobočku archicraft v Los Angeles.

Architekti se rovněž ve svém projektu přestavby snažili vyvarovat místnímu vkusu. „Zdejší jsou často ovlivněni designem a architekturou luxusních hotelů. A proto se jimi často inspirují a mnohdy se tak stává, že sídla připomínají spíše hotely. Bohužel často postrádají útulnost, což je přesně to, čemu jsme se chtěli vyhnou,“ dodává architektka.

Důležité rovněž bylo v co největší míře propojit interiér s exteriérem. „Většinu část roku totiž lidé tráví venku,“ uzavírá architektka.

