Šéf Sekyra Group: Doufáme, že se územní plán na Žižkově změní do roka

Sekyra Group se podílí na rozvoji hned několika pražských lokalit, kromě Smíchova, Rohanského ostrova nebo Žižkova i na dostavbě Vítězného náměstí v Praze 6. Například na Žižkově čeká developer na změnu územního plánu už dvacet let.

Reklama

Výsledky mezinárodní architektonické soutěže na dostavbu Vítězného náměstí byly ohlášeny před několika týdny. Multifunkční projekt nabídne po svém dokončení řádově 100 tisíc metrů čtverečních ploch. Aktuálně se připravuje projektová dokumentace. „Hotová by mohla být do tří až čtyř let,“ přiblížil Leoš Anderle, šéf Sekyra Group.

Na vítězný projekt se můžete podívat do následující galerie.

Kromě Sekyra Group na se nové zástavbě takzvaného 4. kvadrantu podílí i Penta Real Estate a Kaprain Group nebo Vysoka škola chemicko-technologická (VŠCHT), která zde bude mít novou univerzitní budovu nebo pivovar, a městská část Praha 6.

„Synergie při spolupráci na tomto projektu byla nasnadě. Navíc duo Penta a Kaprain již na Vítězném náměstí spolupracuje,“ přibližuje Leoš Anderle spolupráci. Sekyro Group do něj vstoupila před 20 lety, kdy odkoupila část pozemků o VŠCHT.

Streblov z Penty: Investice do nemovitostí se dlouhodobě vyplatí. V portfoliu by je měl mít každý Reality Realitní trh zamrzl. Nemovitosti ale vždy byly a jsou vhodnou investicí. „Investice do nemovitosti byly vždy tím nejlepším. Akcie se znárodnily a dluhopisy ztratily hodnotu. I když i nemovitosti se znárodnily, ale se alespoň do rukou vlastníků vrátily zpět po revoluci. Investice do nemovitostí jsou důležitou součástí portfolia každého,“ říká Pavel Streblov z Penta Real Estate. Petra Jansová, Dalibor Martínek Přečíst článek

Praha 6 a Vítězné náměstí ale není jediným rozsáhlým územím, které Sekyra Group v Praze rozvíjí. Připravuje i výstavbu na Smíchově, Rohanském ostrově nebo na Žižkově.

„Žižkov je komplikovanější než ta předchozí území tím, že v dotčené lokalitě ještě neproběhla změna územního plánu a je v ní hned několik investorů. Tedy veškeré dohody o urbanismu, veřejné vybavenosti a kontribucích musí proběhnout se souhlasem všech šesti investorů,“ popisuje Anderle.

Změny územního plánu, na Žižkově probíhají hned tři, by podle něj mohly být schváleny do roka.

„Samosprávy Prahy 3 i Praha 6 jsou velmi aktivní. Pomáhají i v rámci participace s občany. Snaží se vytvářet konstruktivní protipól investorovi,“ dová Anderle.

A jak v takovém případě probíhají jednání o kontribucích? A jakou roli v něm hraje město? Dozvíte se již zítra v podcastu Realitní Club, jehož hostem byl Leoš Anderle.

Architekt Jan Holna: Praha trpí tím, že není zdravě zahuštěná Reality Praha není zdravým způsobem zahuštěná. A trpí kvůli tomu, říká architekt Jan Holna, spolumajitel architektonického studia DAM. Hlavní město má spoustu satelitů, ze kterých jezdí každé ráno a večer spousta lidí do města za prací. Tvoří dopravní zácpy, zahušťují dopravu a otravují vzduch zplodinami ze svých aut. Dalibor Martínek Přečíst článek

Zuzana Chudoba: Budoucností nájemního bydlení jsou do posledního detailu vybavené byty Reality Byty vybavené do posledního detailu, třeba včetně obrazů nebo dokonce příborů. A hlavně spousta doplňkových služeb. Tak nějak bude brzy vypadat tuzemský trh s nájemním bydlením. Vlastní bydlení v Praze je těžko dosažitelný luxus, lidé nejenže půjdou do nájmů, ale budou čím dál častěji vyhledávat tento jakýsi hotelový koncept nájmu, říká v dalším díle podcastu Realitní Club zakladatelka společnosti BTR Consulting a členka prezidia Asociace nájemního bydlení Zuzana Chudoba. pej Přečíst článek