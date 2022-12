Ceny bytů i domů budou nadále klesat. Přichází doba příležitostí, míní experti

Na realitním trhu se v příštím roce očekává pokračující pokles nákupů bytů, prodej chat i další nárůst poptávky po nájemním bydlení. Podle zástupců realitních firem v druhé polovině roku 2023 klesnou úrokové sazby u hypotečních úvěrů. Zájem o nemovitosti by měl poté opět vzrůst.

Reklama

Generální ředitel Next Reality Robert Hanzl uvedl, že ve druhé polovině letošního roku se ceny propadly o 20 až 30 procent. V prvním čtvrtletí příštího roku očekává pokračující pokles trhu, ale už ne tak zásadní propad.

„Spíše to budou mírné korekce a také se sníží ceny nemovitostí, u kterých dosud prodávající nezlevnili,“ odhaduje člen asociační rady Asociace realitních kanceláří. V posledních dvou letech byla podle generálního ředitele společnosti RE/MAX Jana Hrubého poptávka po nemovitostech extrémní. Nyní se trh prodeje nemovitostí vrací do normálu na úroveň, která byla běžná před rokem 2020, řekl.

Češi se začali zbavovat chat a chalup. Někde už ceny začaly klesat Reality Češi se pomalu a jistě zbavují chat a chalup. A ceny rekreačních nemovitostí na to začínají reagovat. Zlevňují hlavně ty v méně atraktivních lokalitách a s nějakým hendikepem, mírný pokles cen se ale očekává i u těch atraktivnějších v turisticky oblíbených destinacích. Petra Jansová Přečíst článek

Podle něj se zřejmě změní nabídka rekreačních nemovitostí, po kterých byla během pandemie koronaviru extrémní poptávka. „Lze předpokládat, že část majitelů bude chtít chaty nebo chalupy prodat,“ řekl Hrubý.

Kupovat nemovitosti budou ti, co potřebují

Prodávající musí počítat s delší dobou inzerce a často slevit ze svých představ o prodejní ceně, uvedl realitní makléř Century 21 Michael Weber. Na trhu podle něj zůstanou zejména dvě kategorie kupujících. „Ti, kteří pořízení nemovitosti odkládat na později nechtějí nebo nemohou a ti, kteří v nastalém vývoji spatřují v nákupu příležitost. Pravděpodobná je i stagnace cen, jejichž pokles by mohl od druhého čtvrtletí roku 2023 zpomalit,“ dodal Weber.

Reklama

Jan Škrabánek z Bezrealitky tvrdí, že se příští rok ponese ve znamení propadu cen napříč trhem. Dotkne se to domů a bytů před rekonstrukcí a v horším stavu, rekreačních nemovitostí a méně atraktivních lokalit. Dodal ale, že je vhodná doba pro nákup, jelikož majitelé jsou ochotni smlouvat o ceně.

Od ledna bude mít Chorvatsko euro. Co to udělá s realitním trhem? Reality Už za pár týdnů se Chorvatsko stane dvacátou evropskou zemí, v níž se bude platit eurem a která bude i součástí schengenského prostoru. Téměř třicet let let po rozpadu Jugoslávie od zavedení chorvatské kuny a jen deset let poté, co se země stala 28. členským státem EU, se Chorvati dokázali vzdát své stabilní národní měny s vidinou ještě větší stability a s očekáváním zvýšení zájmu zahraničních investorů. Doufají, že je tím přitáhnou i na svůj realitní trh, kam zatím vstupují jen opatrně. Věra Tůmová Přečíst článek

„Kdo dnes koupí levně, ale s 'drahou' hypotékou, tak vydělá. Za pět let při refinancování dosáhne na lepší úvěr a cena nemovitosti stoupne,“ uvedl Škrabánek.

Češi budou mít větší zájem o nájemní bydlení

Nedostupnost vlastního bydlení mění smýšlení části lidí, kteří začali brát nájem jako plnohodnotné bydlení. Michal Hrbatý, šéf společnosti UlovDomov.cz, odhaduje, že by se Česko proto mohlo v příštích letech přiblížit západním zemím, v kterých je běžné, že 40 až 50 procent populace bydlí v nájemním bydlení, kdežto v Česku je to aktuálně okolo 25 procent.

Zásadní pro trh bude podle Hanzla snižování úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. „Podle našich analýz, pokud se dostanou pod hranici pěti procent, bude to pro klienty impuls ke zvýšení zájmu. Toto se dá očekávat přibližně v polovině roku. Z těchto důvodů očekáváme ve druhém pololetí zvýšený zájem o nemovitosti a mírný návrat k růstu trhu,“ řekl.

Podcast: Byli bychom naivní, kdybychom nečekali, že ceny bytů nepůjdou dolů, říká Pácal Reality Aktuální dění na realitním trhu rozhodně není nijak revoluční a nepředvídatelné. „Covid, válku na Ukrajině a razantní proměnu podmínek na úvěrovém trhu bych spíš nazýval evolucí než revolucí,“ říká v dalším díle podcastu Realitní Club Ředitel společnosti Central Europe Holding a člen správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Jiří Pácal. Petra Jansová Přečíst článek

Jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz uvedl, že realitní trh bude v roce 2023 hledat novou rovnováhu, která bude různá s ohledem na typ nemovitosti. Třeba rekreační objekty a starší byty se podle něj budou prodávat oproti roku 2022 za znatelně nižší ceny. Oproti tomu u nových bytů sledujeme stále tendenci ceny držet. Je to vidět například na chování některých developerů, kteří místo aby prodávali, začínají nabízet byty k pronájmu, míní Kunz.

Každý by měl investovat do nemovitostí, říká Streblov z Penty Reality Investice do nemovitostí vždy byly a budou těmi nejlepšími. A platí to i v současné době, říká šéf komerční výstavby skupiny Penta Pavel Streblov. nst Přečíst článek

To nejlepší z podcastů: Dušan Kunovský, David Černý, urbanista Ondřej Boháč a další Reality Ceny bydlení byly v našich podcastech Realitního Clubu častým tématem. „Hodně věcí se mění. Možná nás čeká nejhlubší ekonomický propad od vzniku České republiky,“ říká Dušan Kunovský, majitel největšího developera v zemi, společnosti Central Group. Kombinace růstu cen a energetické krize je podle něj zcela bezprecedentní. nst Přečíst článek