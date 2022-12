Každý by měl investovat do nemovitostí, říká Streblov z Penty

Investice do nemovitostí vždy byly a budou těmi nejlepšími. A platí to i v současné době, říká šéf komerční výstavby skupiny Penta Pavel Streblov.

Reklama

Realitní trh zamrzl, i když poptávka stále je. Investoři, i kvůli vysokým úrokovým sazbám, vyčkávají. „Historicky se potvrzuje, že investice do nemovitostí odolávají tlaku. Doporučuji je proto, každému,“ říká šéf komerční výstavby Penty Pavel Streblov.

A jak aktuální situace dopadá na trh s komerčními nemovitostmi? „Zájem nájemců stále je, v případě poptávky investorů vidíme jakési zamrznutí. Vyčkávají na to, kam se posune výnosové procento,“ dodává Streblov s tím, že je to pochopitelné.

Klára Dostálová: Stavební zákon, který ministr Bartoš předělal, bude dál brzdit výstavbu bytů Reality Neustále jsme se snažili o nějaký rozumný kompromis, říká o přípravě nového stavebního zákona bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Ta ho začala připravovat v roce 2017, když se dostala do vlády. A nakonec ho dokončila a přinesla ke schválení. Jenže Babišovo hnutí ANO, za které Dostálová kopala a dál kope, prohrálo volby. Dalibor Martínek Přečíst článek

„Když je možné investovat do dluhopisů za osm procent, proč by někdo kupoval nemovitost, která vynese procenta čtyři,“ konstatuje Streblov.

Zkrátka poptávka po nemovitostech je, a to jak na trhu s komerčními reality, tak i na trhu rezidenčním. A zřejmě i kvůli tomu nelze očekávat, že by ceny klesly.

Reklama

„Cena je vždy otázkou poptávky a nabídky. Aktuální situace, razantní nárůst stavebních nákladů navíc nedávají příliš velký prostor pro zlevnění,“ uzavírá Streblov.

Co se bude dít v příštím roce na realitním trhu? Co chystá Penta? Dozvíte se již zítra v podcastu Realitní Club na newstream.cz i všech podcastových platformách.zítra v podcastu.

Poslechněte si už nyní jiné epizody realitního podcastu moderátorského dua Dalibora Martínka a Petry Jansové z Newstreamu:

Klára Dostálová: Stavební zákon, který ministr Bartoš předělal, bude dál brzdit výstavbu bytů Reality Neustále jsme se snažili o nějaký rozumný kompromis, říká o přípravě nového stavebního zákona bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Ta ho začala připravovat v roce 2017, když se dostala do vlády. A nakonec ho dokončila a přinesla ke schválení. Jenže Babišovo hnutí ANO, za které Dostálová kopala a dál kope, prohrálo volby. Dalibor Martínek Přečíst článek

Evžen Korec: Máme připravenou výstavbu tisíců nových bytů. Ale ještě uvidíme Reality Dostáváme se do stavu, kdy je podstatnější byty vůbec prodat než jenom projekt postavit, říká Evžen Korec, majitel developerské společnosti Ekospol. Ta již postavila a na pražský trh uvedla několik desítek tisíc bytů. Dalibor Martínek Přečíst článek

David Černý: Peníze si jezdím vydělávat do zahraničí. V Česku to nejde Reality Co říká na kritiku, kterou vyvolala jeho poslední instalace, čtyřiadvacet metrů vysoká socha Lilith v pražském Karlíně? Dá se v Česku vydělat uměním? A skutečně tvoří jen obří sochy? Nejenom o tom hovořil sochař David Černý v dalším díle podcastu Realitního Clubu. nst Přečíst článek