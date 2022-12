Podcast: Byli bychom naivní, kdybychom nečekali, že ceny bytů nepůjdou dolů, říká Pácal

Aktuální dění na realitním trhu rozhodně není nijak revoluční a nepředvídatelné. „Covid, válku na Ukrajině a razantní proměnu podmínek na úvěrovém trhu bych spíš nazýval evolucí než revolucí,“ říká v dalším díle podcastu Realitní Club Ředitel společnosti Central Europe Holding a člen správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Jiří Pácal.

Od poloviny 90. let se v Česku rozjížděl a taky se naplno rozjel byznys s jednotlivými byty, říká Jiří Pácal. Trh se podle něj postupně vyčerpal a bude se vyvíjet jiným směrem. Tedy tím, že nastane odklon od vlastnického směrem k nájemnímu bydlení. K tomu by ale podle Pácala došlo, aniž by nastaly zmiňované okolnosti – covid, válka na Ukrajině nebo zdražení hypoték.

Dá se očekávat, že k jisté evoluci dojde i v případě cen tuzemských nemovitostí. „Stejně jako se v minulosti předpokládalo, že ceny bytů porostou, dá se nyní očekávat, že se budou měnit směrem dolů. Byli bychom hodně naivní, kdybychom věřili, že k tomu u nás nedojde,“ uzavírá.

„Dnešní doba je už několik let specifická tím, že máme strašně špatnou nabídku. Počty prodaných bytů podle dat z katastru nemovitostí klesají každým rokem. Náš trh byl slabý a teď už není vůbec žádný,“ říká Pácal.

Je nájemní bydlení budoucnost? Dá se na něm vydělat? A jsou současná výše nájemného vysoká a poroste dál? Na to všechno odpovídal odborník na nájemné bydlení v dalším díle podcastu Realitní Club, který můžete slyšet již zítra.

