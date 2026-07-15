Bydlení znovu zdražuje. Nejvíc rostou nájmy menších a středních bytů
Nájemné ve druhém čtvrtletí rostlo ve většině velkých českých měst, nejčastěji u bytů 2+kk a 3+kk. Modelový byt 2+kk vyšel v Praze téměř na 25 tisíc korun měsíčně, v Brně na více než 20 tisíc. Pořízení vlastního bydlení na hypotéku přitom zůstává výrazně dražší než nájem.
Nájemné ve druhém čtvrtletí rostlo ve většině velkých českých měst. Zdražování se týkalo především bytů 2+kk a 3+kk, jednotlivé dispozice se ale vyvíjely rozdílně.
Měsíční nájmy se pohybovaly od 9 600 korun za byt 1+kk v Ostravě až po 32 900 korun za byt 3+kk v Praze. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz.
V Praze vzrostlo nájemné u většiny dispozic meziročně o dvě až 14 procent. Podobný růst napříč jednotlivými typy bytů zaznamenaly také Brno a Plzeň. V Ostravě a Olomouci se ceny vyvíjely rozdílně podle velikosti a uspořádání bytu.
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Pražské 2+kk zdražilo o 14 procent
V Praze se nájemné za metr čtvereční u bytů 1+kk meziročně zvýšilo o dvě procenta na 529 korun. U bytů 2+kk vzrostlo o 14 procent na 452 korun.
Naopak u bytů 3+kk nájemné kleslo o pět procent na 411 korun za metr čtvereční. Modelový byt 2+kk o rozloze 55 metrů čtverečních bylo možné ve druhém čtvrtletí pronajmout přibližně za 24 900 korun měsíčně.
Ceny nájmů ve vybraných městech
Průměrné měsíční nájemné podle dispozice bytu ve 2. čtvrtletí 2026
|Město
|1+1 40 m²
|1+kk 30 m²
|2+1 60 m²
|2+kk 55 m²
|3+1 75 m²
|3+kk 80 m²
|Praha
|18 880 Kč
|15 870 Kč
|22 980 Kč
|24 860 Kč
|26 775 Kč
|32 880 Kč
|Brno
|15 160 Kč
|13 890 Kč
|19 560 Kč
|20 130 Kč
|21 375 Kč
|25 440 Kč
|Ostrava
|9 560 Kč
|9 600 Kč
|12 780 Kč
|15 565 Kč
|14 475 Kč
|18 400 Kč
|Plzeň
|12 680 Kč
|10 890 Kč
|15 360 Kč
|15 400 Kč
|16 350 Kč
|19 520 Kč
|Olomouc
|11 880 Kč
|10 710 Kč
|15 240 Kč
|15 840 Kč
|17 850 Kč
|21 040 Kč
Výrazně zdražovalo také Brno
V Brně rostly nájmy především u menších a středních bytů. Cena za metr čtvereční u dispozice 1+kk se meziročně zvýšila o 13 procent na 463 korun.
U bytů 2+kk nájemné zdražilo o 14 procent na 366 korun za metr čtvereční. Stejný meziroční růst zaznamenaly také byty 3+kk, u nichž cena dosáhla 318 korun.
Modelový brněnský byt 2+kk o rozloze 55 metrů čtverečních se pronajímal přibližně za 20 100 korun měsíčně.
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V Ostravě zdražily hlavně menší byty
V Ostravě se nájemné u bytů 1+kk a 2+kk meziročně zvýšilo až o 19 procent. U bytů 3+kk naopak zůstaly ceny beze změny.
Za modelový byt 2+kk o velikosti 55 metrů čtverečních platili nájemníci přibližně 15 600 korun měsíčně.
V Olomouci nejvýrazněji zdražily byty 3+kk, jejichž nájemné vzrostlo o 17 procent. Ceny dvoupokojových bytů spíše stagnovaly a u dispozice 2+1 mírně klesly. Modelové 2+kk vyšlo na necelých 15 900 korun.
V Plzni rostly nejrychleji nájmy bytů 1+1, 3+1 a 3+kk, a to o 14 až 16 procent. U menších dispozic bylo zdražování mírnější. Nájem modelového bytu 2+kk činil přibližně 15 400 korun.
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Hypotéka zůstává výrazně dražší
Pořízení vlastního bydlení prostřednictvím hypotéky bylo podle indexu UlovDomov ve druhém čtvrtletí nadále nákladnější než nájem. „Kombinace rostoucích úrokových sazeb hypoték a cen nemovitostí žene měsíční splátky úvěrů stále nahoru,“ uvedl ředitel UlovDomov Michal Hrbatý.
Podle statistik České bankovní asociace Hypomonitor stoupla průměrná úroková sazba hypoték v květnu na 4,67 procenta z dubnových 4,52 procenta. V Praze a Brně byla měsíční splátka hypotéky u menších a středních bytů přibližně o polovinu až dvojnásobně vyšší než tržní nájemné.
Nejmenší rozdíl mezi náklady na vlastní a nájemní bydlení zůstává v Ostravě. U bytů 1+kk a 2+kk byla hypotéka zhruba o deset až 20 procent dražší než nájem. U bytů 3+kk však splátka úvěru převyšovala nájem přibližně o polovinu.
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