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newstream.cz Reality Bydlení znovu zdražuje. Nejvíc rostou nájmy menších a středních bytů

Bydlení znovu zdražuje. Nejvíc rostou nájmy menších a středních bytů

Byt na Letné
Peter Fabo, užito se svolením
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Nájemné ve druhém čtvrtletí rostlo ve většině velkých českých měst, nejčastěji u bytů 2+kk a 3+kk. Modelový byt 2+kk vyšel v Praze téměř na 25 tisíc korun měsíčně, v Brně na více než 20 tisíc. Pořízení vlastního bydlení na hypotéku přitom zůstává výrazně dražší než nájem.

Nájemné ve druhém čtvrtletí rostlo ve většině velkých českých měst. Zdražování se týkalo především bytů 2+kk a 3+kk, jednotlivé dispozice se ale vyvíjely rozdílně.

Měsíční nájmy se pohybovaly od 9 600 korun za byt 1+kk v Ostravě až po 32 900 korun za byt 3+kk v Praze. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz.

V Praze vzrostlo nájemné u většiny dispozic meziročně o dvě až 14 procent. Podobný růst napříč jednotlivými typy bytů zaznamenaly také Brno a Plzeň. V Ostravě a Olomouci se ceny vyvíjely rozdílně podle velikosti a uspořádání bytu.

Pražské 2+kk zdražilo o 14 procent

V Praze se nájemné za metr čtvereční u bytů 1+kk meziročně zvýšilo o dvě procenta na 529 korun. U bytů 2+kk vzrostlo o 14 procent na 452 korun.

Naopak u bytů 3+kk nájemné kleslo o pět procent na 411 korun za metr čtvereční. Modelový byt 2+kk o rozloze 55 metrů čtverečních bylo možné ve druhém čtvrtletí pronajmout přibližně za 24 900 korun měsíčně.

Ceny nájmů ve vybraných městech

Průměrné měsíční nájemné podle dispozice bytu ve 2. čtvrtletí 2026

Uváděné ceny Kč / měsíc
Nejvyšší cena v přehledu Praha · 3+kk 32 880 Kč
Město 1+1 40 m² 1+kk 30 m² 2+1 60 m² 2+kk 55 m² 3+1 75 m² 3+kk 80 m²
Praha 18 880 Kč 15 870 Kč 22 980 Kč 24 860 Kč 26 775 Kč 32 880 Kč
Brno 15 160 Kč 13 890 Kč 19 560 Kč 20 130 Kč 21 375 Kč 25 440 Kč
Ostrava 9 560 Kč 9 600 Kč 12 780 Kč 15 565 Kč 14 475 Kč 18 400 Kč
Plzeň 12 680 Kč 10 890 Kč 15 360 Kč 15 400 Kč 16 350 Kč 19 520 Kč
Olomouc 11 880 Kč 10 710 Kč 15 240 Kč 15 840 Kč 17 850 Kč 21 040 Kč
Zdroj: UlovDomov

Výrazně zdražovalo také Brno

V Brně rostly nájmy především u menších a středních bytů. Cena za metr čtvereční u dispozice 1+kk se meziročně zvýšila o 13 procent na 463 korun.

U bytů 2+kk nájemné zdražilo o 14 procent na 366 korun za metr čtvereční. Stejný meziroční růst zaznamenaly také byty 3+kk, u nichž cena dosáhla 318 korun.

Modelový brněnský byt 2+kk o rozloze 55 metrů čtverečních se pronajímal přibližně za 20 100 korun měsíčně.

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V Ostravě zdražily hlavně menší byty

V Ostravě se nájemné u bytů 1+kk a 2+kk meziročně zvýšilo až o 19 procent. U bytů 3+kk naopak zůstaly ceny beze změny.

Za modelový byt 2+kk o velikosti 55 metrů čtverečních platili nájemníci přibližně 15 600 korun měsíčně.

V Olomouci nejvýrazněji zdražily byty 3+kk, jejichž nájemné vzrostlo o 17 procent. Ceny dvoupokojových bytů spíše stagnovaly a u dispozice 2+1 mírně klesly. Modelové 2+kk vyšlo na necelých 15 900 korun.

V Plzni rostly nejrychleji nájmy bytů 1+1, 3+1 a 3+kk, a to o 14 až 16 procent. U menších dispozic bylo zdražování mírnější. Nájem modelového bytu 2+kk činil přibližně 15 400 korun.

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Hypotéka zůstává výrazně dražší

Pořízení vlastního bydlení prostřednictvím hypotéky bylo podle indexu UlovDomov ve druhém čtvrtletí nadále nákladnější než nájem. „Kombinace rostoucích úrokových sazeb hypoték a cen nemovitostí žene měsíční splátky úvěrů stále nahoru,“ uvedl ředitel UlovDomov Michal Hrbatý.

Podle statistik České bankovní asociace Hypomonitor stoupla průměrná úroková sazba hypoték v květnu na 4,67 procenta z dubnových 4,52 procenta. V Praze a Brně byla měsíční splátka hypotéky u menších a středních bytů přibližně o polovinu až dvojnásobně vyšší než tržní nájemné.

Nejmenší rozdíl mezi náklady na vlastní a nájemní bydlení zůstává v Ostravě. U bytů 1+kk a 2+kk byla hypotéka zhruba o deset až 20 procent dražší než nájem. U bytů 3+kk však splátka úvěru převyšovala nájem přibližně o polovinu.

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