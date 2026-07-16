Jsme u stropu. Češi přestávají akceptovat neustálý růst cen nemovitostí
Ceny nemovitostí v prvním pololetí roku opět rostly a začínají narážet na svůj strop. Praha už se v novostavbách dostala v průměru přes sto osmdesát tisíc korun za metr čtvereční. Jak zjistila ve své analýze realitní společnost Svoboda & Williams, lidé už nejsou ochotni neustálý růst cen přijímat a poptávka po novostavbách začíná ochabovat.
„Cenové představy kupujících a prodávajících se začínají rozcházet,“ uvádí majitel společnosti Svoboda & Williams Prokop Svoboda. Podle něj ochota kupujících akceptovat další dynamický růst cen dosáhla svých limitů. „Zejména u nově uváděných rezidenčních projektů jsme viděli, že příliš ambiciózní cenová očekávání ze strany některých developerů nevedla ke kýženému statusu exkluzivity jejich projektů, ale ke zřetelnému ochlazení zájmu potenciálních klientů,“ říká Svoboda.
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Klienti této realitní kanceláře, která se soustředí na prémiový segment, v první polovině letošního roku za metr čtvereční novostavby v průměru zaplatili přes 191 tisíc korun. Ceny realit tak za půl roku vzrostly o 3,6 procenta, meziročně pak v prvním čtvrtletí roku o 7,4 procenta. „Současně ovšem evidujeme pokles poptávky i oslabenou transakční aktivitu na trhu,“ konstatuje analytik firmy Kryštof Kušiak.
Průměrný transakční cyklus pražského prémiového bytu, od zveřejnění nabídkové ceny po uzavření obchodu, se podle jeho slov aktuálně pohybuje na úrovni 150 dní.
Průměrná cena nájmů v první polovině roku se ve vzorku sledovaném Svoboda & Williams vyšplhala na téměř 44 tisíc korun, což je nárůst o téměř osm procent. Vzrostla také průměrná výměra pronajatých bytů. Pronajímaly se tedy větší a dražší byty než v předchozím pololetí, a to jak v užším centru, tak na okraji Prahy. „Šlo však spíše o důsledek několika výjimečných nájemních transakcí než o indikátor změny tržní dynamiky,“ říká vedoucí oddělení pronájmů ve Svoboda & Williams David Šimeček.
Garsonka za 23 tisíc
Byty 1+kk o velikosti 40 metrů čtverečních se v prvním pololetí v Praze 1 až Praze 10 pronajímaly v průměru za 23 tisíc korun, byty 2+kk o šedesáti metrech čtverečních za 30 tisíc korun, dispozice 3+kk o sto metrech čtverečních za 45 tisíc korun a velké rodinné byty 4+kk o sto padesáti metrech čtverečních za víc než sedmdesát tisíc korun měsíčně.
Průměrná prodejní cena bytů za první pololetí byla podle dat Svoboda & Williams v Praze 1 téměř šestnáct milionů korun, v Praze 7 24 milionů a v Praze 8 17 milionů korun. Tam, kde se v Praze nejvíce staví, čili v Praze 9 a 10, byly průměrné prodejní ceny bytů devět až deset milionů korun.
Trh s kancelářskými prostory je stále v útlumu. „Na trhu je vysoká poptávka po kvalitních prostorách třídy A v centrálních lokalitách, s níž nabídka setrvale nestačí držet krok,“ říká vedoucí oddělení pronájmů nebytových prostor realitní firmy Jaroslav Waldhauser s tím, že v nejlepších budovách v Karlíně či na Pankráci dosahuje obsazenost často nad 95 procent. To nedávno potvrdil i Eduard Forejt, šéf developmentu ze společnosti Passerinvest Group, která jako jediná nyní staví v Praze dva velké kancelářské projekty a třetí má v přípravě. Tato firma ovládá pražskou Brumlovku, kde je obsazenost kanceláří přes 96 procent.
Vychází jarní Realitní CLUB
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Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
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