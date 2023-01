Chorvatské reality kvůli euru zdraží. Hlavně ty u Jadranu, shodují se experti

Vstup Chorvatska do eurozóny krom jiného zvýší počet realitních transakcí. Vzhledem k tomu, že ceny realit byly již delší dobu uváděny kromě kun i v eurech, neočekává se, že by se to výrazně propsalo na nových cenách. I když zvýšená poptávka zahraničních investorů a omezená nabídka podle odborníků zřejmě ještě ceny realit posune zhruba o tři procenta výš.

Tak jako v Česku i v Chorvatsku ceny bytů a domů dlouhodobě ovlivňuje převis poptávky nad nabídkou, stejně jako raketový nárůst nákladů na výstavbu v posledních měsících. Nejmarkantněji v uplynulém roce rostly ceny nemovitostí v atraktivních přímořských lokalitách a turistických destinacích nebo v chorvatské metropoli Záhřebu. Tam podle údajů Property Forum vzrostly ceny nových bytů v meziročním srovnání o 31 procent, v průměru o 2500 eur za metr čtvereční. Na pobřeží Jadranu pak o 13 procent.

Ani výrazné zdražení ale nezmenšilo poptávku. Byty v novostavbách bývají ve většině předprodány, na některé projekty od renomovaných developerských společností v atraktivních lokalitách jsou dokonce pořadníky, upozorňuje dále server Property Forum. A zatímco poptávku v chorvatské metropoli táhnou především místní, v přímořských lokalitách jsou to cizinci.

A ceny s největší pravděpodobností porostou i nadále. Podle analýzy byznysového serveru Pametna Kuna kvůli vstupu Chorvatska do eurozóny vzrostou ceny až o čtyři procenta vlivem růstu poptávky. Tu ale spíš než zahraniční investoři potáhnou ti místní, a to díky zvýšení jejich kupní síly. V přímořských oblastech je pak zdržení podle portálu Pametna Kuna více než jisté.

Až třetinu nemovitostí v Chorvatsku kupují cizinci

Z dat finanční správy vyplývá, že od července 2021 do června 2022 koupili cizinci v Chorvatsku 12 518 rezidenčních nemovitostí, tedy 36 procent z celkového počtu. S 3 501 nakoupenými nemovitostmi vedou Němci následovaní Slovinci s 3 090. Počet prodejů nemovitostí cizincům neustále roste a v některých městech pobřežních krajů přesahuje 90 procent.

Například nemovitost na Jadranské riviéře vlastní více než 70 tisíc cizinců, přičemž nejoblíbenějšími lokalitami je Dubrovník, Split, Opatija, Istrie, ostrov Hvar a ostrov Brač.

„Nejsilnější je poptávka po nemovitostech u moře. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou ty s dobrou infrastrukturou a relativní blízkostí k letišti,“ píše se v analýze společnosti Colliers.

Většina zahraničních kupců domů jsou Němci, Rakušané, Britové, Slovinci, Slováci, Češi, Nizozemci a Maďaři. Luxusní nemovitosti na Istrii jsou oblíbené mezi Němci, Rakušany a Slovinci. V Dalmácii pochází největší poptávka po luxusu ze Švédska, Slovenska a České republiky.

A další zesílení poptávky zahraničních investorů přinese i zmiňovaný vstup Chorvatska do eurozóny.

V Chorvatsku masivně investují i Češi

„Současný přetlak poptávky je poměrně masivní, a lze čekat další růst cen i v období, kdy již bude Chorvatsko součástí eurozóny i schengenského prostoru. Sledujeme však jen nemovitosti rezidenční, vhodné k celoročnímu užívání ve špičkových lokalitách, stejně tak jako nemovitosti komerční, tedy hotely určené k uspokojení náročné klientely,“ říká specialistka realitní kanceláře Luxent Veronika Pecková.

Stále platí, že nákup nemovitosti v Chorvatsku, a nejenom tam, ale i v dalších přímořských destinacích jako je Španělsko, může vyjít levněji než v Česku. „V současné době to nevypadá, že by v nejbližších měsících mělo dojít k poklesu poptávky, jak naznačují i další přímořské destinace, jako je například Španělsko,“ upřesňuje Ondřej Vlk z Knight Frank.

Velký nárůst poptávky ze strany Čechů po nemovitostech v zahraničí v poslední době byl dán několika faktory. Covidem, ruským vpádem na Ukrajinu, rychle rostoucí inflací a obavami z možné měnové krize a devalvace koruny.

„Z našeho pohledu poptávka gradovala v letních měsících, nyní spíše zůstává stabilní, než že by dále rostla. Roli zde hraje i sezónnost. V letních měsících bývá poptávka obecně největší, protože lidé často spojí dovolenou u moře s prohlídkami nemovitostí. Oproti létu je proto nyní o něco méně poptávek na přímořské destinace, naopak více se lidé zajímají o Rakousko, Dolomity,“ uzavírá Jan Rejcha, CEO realitní kanceláře Rellox.

