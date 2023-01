K oživení realitního trhu nedojde. Ceny budou i nadále padat, říká ekonom

Dojde na jaře k oživení realitního trhu? A je letošní rok rokem vhodným pro investice do nemovitostí? Dojde na plošné zlevnění bytů? „O plošném propadu cen hovořit nemůžeme, v některých regionech a u některých typů nemovitostí bude ale zlevňování pokračovat i letošním roce. Například byty v panelácích už zlevňovaly, v některých regionech meziročně až o desítky procent,“ říká ekonom Lukáš Kovanda v dalším dílu podcastu Realitní Club.

Inflace bude letos jen pozvolna klesat, což může možná vyvolat představu o tom, že Češi se po překonání zimy a energetické krize opět vrátí k investování do nemovitostí, aby tak uchránili svoje úspory před inflací.

„Tuto představu propagují především developeři. Neříkám, že to nemůže nastat, ale já bych to tak jednoznačně neviděl,“ říká Kovanda.

Realitní trh i letos bude s největší pravděpodobností zamrzlý. Existují proto pádné důvody, i letos tak v tuzemsku mohou padat ceny nemovitostí.

„Ekonomická situace nebude dobrá a energetická drahota se teprve začne propisovat na účtech domácností i firem. Proto je třeba počítat s dalším poklesem životní úrovně,“ míní Kovanda.

Realitní trh je ale nevyzpytatelný, k nakupovací euforii může dojít. „Dávám tomu tak 25procentní pravděpodobnost,“ dodává Kovanda. K dalšímu poklesu cen podle něj dojde.

Jak bude vypadat realitní trh v letošním roce? Poslechněte si podcast s Lukášem Kovandou v úvodu článku nebo na všech podcastových platformách.

