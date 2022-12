Růst životního minima má nečekané oběti. Žadatelé o hypotéky potřebují víc peněz

Letošní trojnásobné zvýšení životního minima sice může pomoci lidem žádajícím o dávky od státu, pro žadatele o hypotéku je to ale zpráva veskrze negativní. Zase o něco více to zhoršuje jejich vyhlídky na získání hypotéky v bance. Při posuzování bonity budou totiž muset mít zase o trochu vyšší příjmy než dosud. Žadatelů, kteří projdou skóringem banky a hypotéku nakonec dostanou, je tak čím dál méně, říkají hypoteční makléři.

Reklama

Už o celou tisícikorunu se od začátku roku 2022 zvýšilo životní minimum pro jednotlivce. Od ledna 2023 to bude 4860 korun, zatímco přesně o rok před tím to bylo 3860 korun. V případě čtyřčlenné rodiny s dvěma dětmi navýšení částky životního minima činí téměř tři tisíce měsíčně. Ročně to je skoro 35 tisíc korun. A to už není zrovna zanedbatelná částka, pokud se vám za rok plat a další příjmy nezvedají, a vy chcete žádat o hypotéku.

Při vyplňování příjmů v žádosti o hypotéku sice žádné minimum sami nevyplňujete, ale v bankovních vzorcích pro posuzování bonity to zakomponováno podle hypotečních makléřů rozhodně je. Od vašeho příjmu se totiž tato částka odečítá a výše životního minima pak může významně ovlivnit to, zda vám bude úvěr na bydlení schválen. Každá banka si ovšem bonitu klienta propočítává podle vlastních tabulek. Jedno je ale podle makléřů prý jisté. Hypotéky nejdou, protože lidé na ně bonitně nestačí.

Od 1. ledna 2023 se znovu zvedá životní minimum. Jak se změna dotkne dalších dávek Money Hendikepovaní, nízkopříjmové rodiny s dětmi, pěstouni a penzisté se těší na 1. leden 2023 možná ještě o něco více než ostatní. S prvním dnem roku 2023 totiž mají vstoupit v platnost novinky ohledně navýšení různých typů dávek a příspěvků, které se jich týkají. Legislativních změn v sociální oblasti, které avizuje ministerstvo práce a sociálních věcí, je ale mnohem více. O dalších 5,2 procenta se navíc změní životní a existenční minimum a tím se zvětší i počet lidí, kteří díky tomu dosáhnou na státní pomoc. Věra Tůmová Přečíst článek

Na hypotéku dosáhne čím dál méně lidí

„Zatímco dříve jsem dělal až dvacet úspěšných hypoték měsíčně, teď mám s bídou jednu, a to jsem ještě rád. Klienti na hypotéky dnes nedosáhnou. Všechno hraje proti nim. Vysoké sazby hypoték, maximální výše měsíční splátky dluhů vůči čistým příjmům (45 procent) podle ČNB, malé příjmy a kvůli tomu nízká bonita, a nakonec i drahé byty,“ říká M.V. makléř jedné z největších sítí finančních poradců v Česku, který hypotéky prodává více jak dvacet let. Jeho slova potvrzuje i hypoteční specialistka banky z Kolína. Ještě před rokem dokázala sjednat až šedesátku hypoték měsíčně, a její kolegyně dokonce i stovku. Dneska jsou obě rády, když se jim podaří získat alespoň pět žadatelů za měsíc. Lidí pro hypotéku přijde více, ale buď neprojdou kvůli bonitě, nebo jim to rovnou na začátku hypoteční specialisté rozmluví, protože je jim jasné, že by skóringem stejně neprošli.

Zamrzlý trh s hypotékami

Současné úrokové sazby hypoték jsou totiž nejvýše za posledních dvacet let, a i celkové počty poskytnutých hypoték jsou nejnižší od přelomu milénia. „Letos zaznamenal hypoteční trh poměrně dramatický pokles. Primární vliv na to měl rychlý růst základních úrokových sazeb ze strany ČNB, který se logicky promítl také v koncových úrokových sazbách u části bankovních produktů. Spojení vysokých úroků a vysokých cen nemovitostí, které byly podpořeny hypotečním boomem v předchozích několika letech, přineslo tedy jednoduše ochladnutí zájmů ze strany zájemců o úvěr. Růst sazeb ovšem vždy způsobí pokles poptávky v jakékoli situaci, natož v ekonomicky i jinak náročných časech. Je také na místě si uvědomit, že v tuzemsku docházelo v posledním desetiletí k růstu cen nemovitostí kontinuálně a rostl také zájem o vlastní bydlení,“ říká Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.

Reklama

Toužebné čekání na návrat levných hypoték. Realitní trh zamrznul a jeho oživení se zatím odkládá Reality Hlavním mottem realitního trhu bude v příštím roce především vyčkávání, a to především na snížení úrokových sazeb ČNB. Pak by měly začít zlevňovat hypotéky a mohlo by začít oživení nemovitostního trhu, míní experti oslovení redakcí newstream.cz. Petra Jansová Přečíst článek

To, že letošní rok bude pro hypotéky celkově slabý, se podle Michala Skořepy z České spořitelny ovšem čekalo, ne však tolik. „Sazby nakonec letos vystoupaly oproti očekávání výrazně výše, a chuť domácností se zadlužit byla podlomena navíc i zvýšením životních nákladů v důsledku prudkého zdražení energií, potravin a dalších životních nákladů,“ konstatuje Skořepa. Rapidní pokles počtu úspěšných žadatelů o hypotéku tak nyní přiznávají už nejen sólo hypoteční poradci, ale i finančně poradenské sítě a banky. A v roce 2023 se to podle expertů napříč trhem nejspíš také moc nezlepší, jestliže se nezmění sazby a ceny nemovitostí směrem dolů.

Ceny bytů by měly jít dolů

Většina majitelů bytů i developerů zatím stále vyčkává. Kdo prodávat nemusí, tak s cenou dolů nespěchá. Podle ČNB jsou ceny bytů ale stále nadhodnocené a její experti odhadují, že jejich pokles se dá očekávat už v prvním pololetí 2023. „V současném poklesu hypoték vidím částečné naplnění poptávky po vlastním bydlení z minulosti. Je ale také pravda, že mnoho domácností na hypoteční úvěry momentálně nedosáhne, respektive si je kvůli napjatému rozpočtům nemohou dovolit. Jako klíčové se mi teď jeví, nic nepodceňovat a dobře finančně plánovat. Potom stále platí, že pokud má klient dostatečnou bonitu a vyhlídnutou nemovitost, ve které si přeje strávit budoucích několik let, není důvod s koupí váhat,“ dodává Novák.

Nestabilní příjem i profese mívá u hypotéky hlavní slovo

Jedním z nejčastějších důvodů, proč banka klientovi zamítne poskytnout hypotéku, bývá příjem žadatele. Může to být i proto, že své příjmy žadatel není schopen spolehlivě doložit. Problém s tímto mají OSVČ, které si optimalizují příjmy v daňovém přiznání nebo uplatňují výdajový paušál. Banky také přísněji posuzují velmi mladé lidi bez úspor či delšího pracovního poměru a vybrané profese, pro které je typická nestabilnost příjmů. To se po období covidové pandemie začalo týkat nejen umělců, ale i profesí jako jsou průvodci, kuchaři nebo číšníci.

Ticho před bouří? Češi své dluhy splácí zodpovědně, experti se ale obávají příštího roku Money Tři čtvrtiny Čechů má osobní zkušenost s půjčkou a jen zbývající čtvrtina české společnosti si prý na nic nikdy nepůjčuje. Minimálně desetina z půjčujících si lidí se letos zadlužovala rizikově. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu České bankovní asociace (ČBA) a výzkumné agentury Ipsos. Experty nejvíce překvapilo, že Češi jsou při zadlužování nyní mnohem více disciplinovaní a zodpovědní, než čekali. Otázkou je, zda se to vlivem složité sociálně-ekonomické situace v příštím roce nezmění. Věra Tůmová Přečíst článek