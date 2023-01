Češi postaví kousek od chorvatského Záhřebu stovku bytů za 17 milionů eur

Česká developerská společnost Domoplan postaví na předměstí chorvatského Záhřebu v progresivní čtvrti Samobor šest viladomů s celkem 100 byty. Stavba rezidenčního projektu za 17 milionů eur (405 milionů korun), který bude částečně energeticky soběstačný, bude zahájena do roka. Hotovo by mělo být ve druhé půlce roku 2025.

„Po vstupu do eurozóny i Schengenu se Chorvatsko ještě více otevírá novým investicím. Zároveň zde vidíme značnou poptávka po novém a prémiovém bydlení,“ popisuje důvody výstavby v Chorvatsku zakladatel Domoplanu Tomáš Vavřík.

Udržitelné bydlení pro rodiny

Rezidenční projekt Samobor počítá s výstavbou šestice vilových domů, které nabídnou 100 bytových jednotek od 50 metrů čtverečních až po větší byty nad 70 metrů čtverečních. Vlastní energetická soběstačnost bude zajištěna pomocí fotovoltaiky s akumulací a tepelnými čerpadly. Projekt by měl mít i vlastní distribuční soustavu.

Samobor se nachází na západním předměstí Záhřebu v blízkosti hranic se Slovinskem, na pomezí Žumberak – Samoborského pohoří. Jde o klidnou lokalitu, která je vhodná pro mladé rodiny s dětmi. Nabízí kompletní dopravní infrastrukturu s blízkým dálničním napojením na Záhřeb.

„S ohledem na polohu, blízkost a pracovní příležitosti je Samobor jedna z nejvíce se rozvíjejících lokalit v bezprostředním okolí Záhřebu. Je atraktivní pro studenty i mladé rodiny, neboť rezidenti Samoboru mají v porovnání s hlavním městem nižší daňové zatížení. Zároveň oblast přitahuje řadu investorů,“ dodává Michal Augustýn, country manager chorvatské divize Domoplanu.

Designový koncept projektu má na starosti architektonické studio RAW.

Společnost Domoplan, založená roku 2010, se zaměřuje na výstavbu rezidenčních projektů. V roce 2017 začala společnost jako jeden z prvních českých developerů systematicky rozvíjet výstavbu aparthotelů v horských oblastech České republiky. Své působení rozšiřuje také do zahraničí, kde na chorvatských ostrovech Pag a Hvar chystá postavit holiday resorty. Rezidenční bydlení plánuje vybudovat i v Srbsku, konkrétně v Bělehradu, a Chorvatsku. Od roku 2022 je Domoplan členem skupiny Fipox.

