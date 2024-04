Byty nejsou hotely! Z centra Drážďan mohou brzy zmizet rekreační pronájmy

Nájemníci mají přednost před turisty, rozhodla saská vláda. Města budou moci zakázat krátkodobé pronájmy. Majitelé bytů v atraktivních částech měst se proti tomu bouří.

V Německu zuří realitní krize, ceny padají, ale dostupnost bydlení je podle politiků stále nízká. V atraktivních lokalitách Drážďan, konkrétně ve známých čtvrtích Altstadt a Neustadt, bude brzy nejspíše podle deníku Sächsische Zeitung regulován pronájem bytů. Cílem pravidel je omezit pronájem rekreačních bytů prostřednictvím internetových portálů jako Airbnb.

Tvůrci takzvaného zákona o zákazu změny účelu užívání bytu, který nedávno schválil saský zemský sněm a který vytváří podmínky pro to, aby místní orgány mohly regulovat nabídku rekreačních bytů, doufají, že se tak zpřístupní více bytů k běžnému pronájmu na bydlení. Podle důvodové zprávy zákon "poskytuje obcím nástroj, jak zabránit neoprávněnému stahování bytů z trhu s bydlením". Po adaptační dvouleté lhůtě, kterou zákon dovolí, bude majiteli hrozit pokuta ve výši 100 tisíc eur, jestliže užije byt v rozporu s jeho účelem, tedy k bydlení. Kromě prázdninových bytů zákon zahrnuje také byty, které jsou prázdné déle než dvanáct měsíců, aniž by bylo "vynaloženo zvláštní úsilí" na jejich opětovný pronájem. Město Drážďany nyní vypracovává listinu se všemi podrobnostmi, kterou musí následně schválit městská rada.

Jako za DDR a nacistů

Lidé, kteří se živili nebo si finančně pomáhali krátkodobými pronájmy bytů v saských metropolích, si stěžují, že je nová pravidla připraví o živobytí. Bernd Hoffmann, jeden z kritiků, který se v Drážďanech už dvacet let živí pronájmem pěti bytů, označil nová pravidla za zákaz obživy ve stylu DDR či nacistického Německa.

"Jako SPD nemáme nic proti prázdninovým bytům ani jejich provozovatelům," uvedl jeden z předkladatelů návrhu mluvčí SPD pro bytovou politiku v městské radě Vincent Drews pro Sächsische Zeitung. Na napjatém trhu s bydlením je však třeba stanovit priority. "Jsme pevně na straně mnoha obyvatel Drážďan, kteří hledají byt. Jejich potřeby jsou důležitější než ubytování turistů a ekonomické zájmy jednotlivců."

Byty jsou podle něj potřeba zejména v novém a starém městě, kde je podíl rekreačních bytů a pronájmů přes Airbnb obzvláště vysoký. "Díky novému zákonu nyní proti tomuto vývoji zakročíme," vysvětluje Drews. "To, že pan Hoffmann používá srovnání s NDR a nacisty, jen ukazuje, že proti tomuto rozhodnutí neexistují žádné rozumné věcné argumenty."

"Soukromé nabídky na Airbnb se výslovně nezakazují," tvrdí poslanec zemského sněmu za SPD Albrecht Pallas, který se na přípravě zákona podílel. Necílí prý na rodinu, která jednou či dvakrát ročně na dovolené podnajme svůj byt. Cílem je zastavit trvalé vyřazení bytu z normálního nájmu. Z Pallasova pohledu jsou hlavními kandidáty na regulaci Lipsko a Drážďany. Politik si však dokáže představit, že by zákon mohl zajímat i obce na předměstích těchto dvou velkých měst.

Žádný komunismus, ale sociálně tržní hospodářství

Odborník na bydlení za Zelené Thomas Löser říká, že existují řešení. "Nejedná se o zákaz povolání, proto jsme v zákoně umožnili možnosti kompenzace - podobné jako jsou třeba v Mnichově. "Byty mohou být nadále využívány jako rekreační, pokud majitel postaví nové byty jinde," vysvětluje. Problém podle něj je, že trh s nájemními byty v Drážďanech je napjatý, zároveň se zvyšuje počet poskytovatelů rekreačních bytů. "Když politici zasahují do regulace, je to sociálně tržní hospodářství," říká s tím, že lidé jako Hoffmann si mohou pořídit hotely, když stejně takovou službu provozují.

Löser ale souhlasí s Hoffmannem v tom, že omezení na dva městské obvody je obtížné. Proto by měl zákaz platit všude tam, kde je podíl rekreačních domů v městské části tři a více procent. Nyní je na administrativě, aby to napsala do zákona, aby byl právně v pořádku. "To není komunismus, zákaz existuje v jedenácti ze šestnácti spolkových zemí a je správný. O detailech bude ještě rozhodovat městská rada, která může stanovy odpovídajícím způsobem upravit, " uvádí Löser pro saský deník.

FDP předložila pozměňovací návrh. "Zákaz je kontraproduktivní," říká městský radní Christoph Blödner. "Každý, kdo přijede do Drážďan, si najde byt. V tomto ohledu není žádný problém." Cílem by mělo být zamezit prázným bytům a naopak pronajímat byty, kdykoli je to možné. Majitelé a nájemníci by měli mít možnost sami rozhodovat o tom, jak budou byty obsazeny. "Airbnb by nemělo být omezováno, ale mělo by být vnímáno jako součást trhu s bydlením, protože v určitých situacích dává smysl."

