Jak si vydělat bydlením? Některé země za něj zaplatí, Švýcaři nabízí i více než milion

Nejsou to jen italské vesnice, které bojují s odlivem obyvatel a lákají nové obyvatele na domy za euro. Jsou i jiné země a města, které vám zaplatí, když do nich nastěhujete.

Existuje opravdu mnoho důvodů, proč některá města nebo země platí expatům za to, aby přišli a usadili se. Nejčastěji bojují s úbytkem obyvatel, odlivem „mozků“, upadající ekonomikou nebo chátrajícími nemovitostmi. Potenciální nové obyvatele pak lákají na spoustu zajímavých výhod, ať už je koupě domu doslova za pár korun, finanční příspěvek na život nebo podpora podnikání. Existuje ale i mnoho podmínek, které je nutné dodržet.

Itálie

Právě tato jihoevropská země bojuje s úbytkem obyvatel nejvíce. Nachází se v ní hned několik oblastí, které nabízí novým obyvatelům mnoho výhod.

Je to například středověká vesnice Candela v Apulii, která kvůli skvělé kávě a pohodovému životnímu stylu vysloužila přezdívku „Malá Neapol“ a která během 20. století bojovala s dramatickým poklesem obyvatel. Těm novým proto nabízí od 800 (v přepočtu 19 tisíc korun) do 2000 (v přepočtu 48 tisíc korun) eur za přistěhování, daňové úlevy nebo příspěvky na služby jako je likvidace odpadu. Jedinou podmínkou, kterou musí příchozí splnit, je žádost o pobyt v Candele a plat minimálně ve výši 7500 eur (v přepočtu 180 tisíc korun).

Granty ve výši 44 tisíc eur (v přepočtu milion korun) nabízí i město Santo Stefano di Sessanio v regionu Abruzzo. To cílí na skupinu lidí ve věku od 18 do 40 let, od nichž očekává, že si založí firmu a zůstanou alespoň pět let. Nové obyvatele mladší 40 let hledá i nejchudší region Kalábrie.

Itálie rovněž přišla před lety s možností pořídit si dům za jednou euro. Většinou se ale jedná o stavby vyžadující kompletní renovaci – včetně podlah, střechy nebo opravy zdí. Podmínka, že nový majitel zainvestuje do opravy domu, je také součástí smlouvy. Většinou musí renovace proběhnout během tří let od koupě, a to do stavu, aby mohl být dům obyvatelný. K dodržení smlouvy se nový majitel zaváže složením kauce ve výši kolem 5 tisíc eur (v přepočtu zhruba 120 tisíc korun). K celkové částce je potřeba připočítat ještě poplatky za notáře, překladatele nebo daně. Majitel domu za euro musí počítat také s tím, že prvních pět let nesmí nemovitost prodat.

Španělsko

Dynamická industrializace Španělska na konci 20. století vylidnila v některých regionech vesnice. Dnes jsou domy a podniky lidí, kteří utekli za lepším do města, v dezolátním stavu. Jedním z takových míst je město Ponga v Asturii, které má pro nové rodiny připraveno 3000 eur (v přepočtu asi 72000 korun), plus další 3000 eur za každé narozené dítě.

Dále například město Rubiá v galicijských horách přispěje každému novému obyvateli měsíčně až 150 eur (v přepočtu zhruba 3500 korun).

Švýcarsko

Peníze za nastěhování nabízí i švýcarská vesnice Albinen. Jednotlivci po přistěhování do vesničky, která leží ve výšce kolem 1300 metrů nad mořem ve švýcarském kantonu Wallis, obdrží na základě schválené vyhlášky 25 000 franků (545 000 korun), rodina se dvěma dětmi 70 tisíc franků (1,5 milionu korun). I zde jsou s přijetím daru jsou spojeny jisté povinnosti.

Zájemci musí být mladší 45 let a do Albinenu si musí přehlásit trvalé bydliště. Předložit musí také projekt na stavbu domu se všemi povoleními, případně kupní smlouvu na dům. Minimální investice v obou případech musí být 200 000 franků (4,4 milionu korun). Pokud by se deset let od začátku stavby nemovitosti či její koupě z Albinenu odstěhovali, museli by darovanou částku obci vrátit zpět. Cizinci musí navíc předložit povolení k pobytu ve Švýcarsku.

Řecko

Ostrov Antikythéra se nachází jižně od pevninského Řecka a severozápadně od Kréty. Noví obyvatelé získají dům a pozemek a zároveň měsíční příspěvek ve výši 500 eur (v přepočtu kolem 12 tisíc korun) po dobu prvních tří let.

Anglie

Velká Británie bojuje s velkým nedostatkem učitelů, ty nové láká na příspěvek ve výši 10 tisíc liber (v přepočtu zhruba 280 tisíc korun). A pro koho je program určen? Pro ty, kteří ještě v Británii nežijí a plánují se do Anglie přestěhovat za prací ve školním roce 2023/2024.

Irové lákají nové podnikatele na program Enterprise Ireland, v Chille si zase přijdou na své start-upy, mohou získat až 300 tisíc dolarů (v přepočtu zhruba 6,6 milionů dolarů).

