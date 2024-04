Byt na investici. Nejvíc se vyplácí koupě těch nejmenších v centru Prahy

Jaké byty a kde se nejlépe pronajímají? A o kolik v průměru zdražilo nájemné? Odpovědi přináší čerstvá data realitního portálu Sreality.cz.

V Praze se nejrychleji vrátí investice do pronajímaných bytů o rozloze 20 až 39 metrů čtverečních. Peníze vložené do nákupu nemovitostí o této velikosti se aktuálně v průměru vrátí za 25 let a byt se pronajme za 42 dní. Nejdražší pronájmy bytů jsou v Praze 1, 2 a 5. Vyplývá to z dat realitního portálu Sreality.cz. Podle nich je v hlavním městě pořizovací cena nemovitostí nejvyšší v celé ČR, přesto mnoho investorů vidí metropoli jako velmi lukrativní lokalitu.

„V Praze stoprocentně platí, že čím menší rozlohu byt má, tím rychleji se vrátí investice do něj vložená. To v zásadě platí i v jiných větších městech. Menší byty se v Praze, zejména v centru nebo s dobrou dostupností do něj, pronajímají rychle. Déle si na nového nájemníka počkají majitelé bytů o velikosti 120 metrů čtverečních a více. U nich je průměrná doba inzerce delší než 60 dní,“ řekla manažerka oborových služeb v Sreality Hana Kontriš.

Výnosnost investice podle Sreality záleží na mnoha parametrech, včetně stavu a dispozice konkrétního bytu. Byt v Praze se pronajímá v průměru okolo 40 dnů od zadání inzerátu. Průměrná prodejní cena nejmenších bytů se pohybuje okolo 4,5 milionu korun a nájem činí zhruba 15 636 korun měsíčně.

Nájemné zdražuje v průměru o procenta

Nejrychleji se pronajímají byty o velikosti 60 až 79 metrů čtverečních. Průměrný nájem v takovém bytě stojí 23 214 korun měsíčně a svého nájemce najde do 38 dní od podání inzerce. Průměrná prodejní cena je osm milionů korun a návratnost investice činí 29 let. Investice do bytů o více než 120 metrech čtverečních, které v průměru stojí přes 20 milionů korun, se majitelům vrátí podle dosavadních propočtů za 55 let. Nájemné v takto velkých bytech je v průměru 31 156 korun.

Nájemné je tradičně nejdražší v centru města, tedy v Praze 1 a 2. Mezi dražší části města ale patří také Praha 5, které je podle Kontriš často vyhledávané, protože se tam nachází řada pracovních příležitostí. V Praze 1 je průměrné nájemné 524 korun za metr čtvereční, v Praze 2 pak o 28 korun méně. V Praze 5 je nájem 437 korun za metr čtvereční, zhruba o 22 korun více než v Praze 3 a 7.

Z analýzy realitní společnosti FérMakléři.cz vyplývá, že ceny starších bytů v letošním prvním čtvrtletí meziročně rostly od čtyř do 13 procent v téměř všech velkých českých městech. Medián cen v ČR je 60 737 korun za metr čtvereční, meziročně je o 4,6 procenta vyšší. Nejdražší jsou tradičně byty v Praze, kde v prvním čtvrtletí stál metr čtvereční ve starším bytě v průměru 125 400 korun. Před třemi měsíci v Praze byly ceny kolem 121 700 korun.

Podle analýzy portálu UlovDomov.cz se v letošním prvním čtvrtletí zvýšilo nájemné ve starších bytech větších českých měst meziročně o tři procenta. Nejvíce oblíbené byty o dispozici 2+kk si tak je možné v průměru pronajmout za 16 737 korun měsíčně. V Praze vzrostly ceny měsíčních pronájmů meziročně o jedno až čtyři procenta.

