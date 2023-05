Paříž ztrácí obyvatele, ceny nemovitostí klesají. Metr čtvereční klesl pod hranici deseti tisíc eur

Ve francouzském hlavním městě bydlí stále méně lidí a ceny nemovitostí klesají. Cena za metr čtvereční už spadla pod psychologickou hranici deseti tisíc eur. Trendu stěhování z Paříže nahrává i práce z domova, píše německý týdeník Der Spiegel.

Reklama

Loni na podzim spadla průměrná cena za metr čtvereční v Paříži pod symbolickou hranici 10 000 eur (235 500 korun), uvedla realitní kancelář Century 21. S částkou 9758 eur byla cena za metr čtvereční meziročně o více než 1000 eur nižší. Kromě rostoucích úroků to má i jiné důvody - nabídku a poptávku pozměnily dopady pandemie a přesuny do okolí a na venkov, což vedlo k poklesu cen, vysvětluje agentura. Než se teď byt prodá, trvá to významně déle než dřív.

Brusel chce zarazit obchodování se zlatými vízy. Cesta Číňanů k občanství v EU vede skrz nemovitosti Money Evropská unie chce skoncovat s takzvanými zlatými vízy, která členské země nabízejí mimoevropským „investorům“. V řadě zemí to v praxi znamená trvalý pobyt a cestu k občanství pro každého, kdo si koupí dostatečně drahou nemovitost. Zatím udělování zlatých víz zůstává na jednotlivých státech unie. Zdeněk Pečený Přečíst článek

AKTUALIZOVÁNO: Miliardář Vítek má kvůli sporům zablokován majetek na Kypru za třináct miliard Money Kyperský soud nařídil bankám zmrazit českému miliardáři Radovanu Vítkovi majetek v hodnotě 13 miliard korun. Uvádí to německý ekonomický deník Handelsblatt, podle kterého se případ týká Vítkovy investiční a realitní společnosti Czech Property Investments (CPI) a jeho sporů s někdejšími partnery z Česka, Švýcarska a Spojených států. Skupina CPI Property Group zmrazení majetku popřela, předběžné opatření není účinné, reagoval její mluvčí Jakub Velen. ČTK Přečíst článek

Paříž ztrácí obyvatele vytrvale už od roku 2012, vyplývá z údajů statistického úřadu Insee. V roce 2021 se populace zmenšila o 7800 na 2 139 900. Nižší počet lidí už se promítá i do chodu škol. Musejí se totiž zavírat třídy, což je fenomén, který byl typický spíše pro venkovské oblasti. Ve školním roce 2022 bylo zrušeno 50 tříd, protože ubylo 6000 žáků. Městské zastupitelstvo se ještě brání tomu, aby po letních prázdninách muselo zavřít dalších 157 tříd základních škol. Nastoupit má do škol o 4000 dětí méně než v předchozím roce.

Dynamika útěku

Studie francouzského statistického úřadu vyčísluje dynamiku útěku z Paříže: loni připadalo na každých 22 domácností, které se do města přistěhovaly, 100 jiných, které město opustily. Podle studie k tomu přispívají rodiny s dětmi. Počet dětí ve školním věku se v Paříži v roce 2021 snížil o 2,1 procenta.

Boris Tomčiak: Českým realitním fondům propadnou výnosy. Katastrofa jako v USA to ale není Reality Čeští developeři se ani v nedávných dobách hojnosti nepouštěli do masivní výstavby, což je dnes ušetřilo řady problémů. „Největší stavitelé bytů byli opatrní a jejich zásoba nových volných bytů není vysoká,“ říká Boris Tomčiak ze společnosti Finlord. „I to je důvod, proč ceny novostaveb rostou,“ dodává. Podle Tomčiaka se díky rostoucím příjmům domácností brzy obnoví zájem o nemovitosti. Vysokým úrokům hypoték navzdory. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Pánem domu je král. Jaké nemovitosti vlastní Karel III.? Enjoy Novopečený britský panovník Karel III. se spolu s korunou stává i majitelem mnoha nemovitostí. K už tak velkolepé sbírce domů a pozemků mu přibyla ještě řada dalších. Jeho realitní portfolio zahrnuje impozantní královská sídla, soukromé paláce, rozsáhlé pozemky, starobylé zříceniny, a dokonce i venkovské domky a chalupy. Podívejte se, kde všude například je pánem domu král. Výčet pochopitelně ale není kompletní. tmv Přečíst článek

Z trendu stěhovat se z Paříže těží menší města, jako je Vannes v Bretani nebo alsaský Colmar. V Adrienovi a Marion, mladém páru s dvěma dětmi, zrálo rozhodnutí odstěhovat se z Paříže už za pandemie. Chtěli začít profesně znovu a do středu pozornosti postavit rodinu, řekl Adrien deníku Le Figaro.

„Máme už dost Paříže, dost věčné nejistoty, krádeží skútrů a dost lidí, kteří nezdraví na chodbách.” Přestěhovali se tedy do malé obce v Dordogne na jihozápadě Francie a otevřeli si penzion a restauraci.

Pro Johanu, která se přestěhovala z Paříže do severofrancouzského Amiensu, byly důvodem ceny nájmů. „V Paříži jsme platili 1400 eur za 36 metrů čtverečních,” říká. Teď bydlí v městské vilce poblíž centra a platí 800 eur za 75 metrů čtverečních.