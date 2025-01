Realitní trh se rozběhl. Loni se prodalo nejvíc bytů za 15 let

Za loňský rok se v Praze prodalo zhruba 7 200 bytů. Jde o druhý nejlepší výsledek za 15 let, hned za rekordním rokem 2021, vyplývá z analýzy společností Central Group, Skanska Residential a Trigema.

„Je zvláštní, že trh nijak nereflektuje, že hypoteční sazby zásadně neklesly, a nakupuje se ve velkém. Zdá se, že Češi ekonomice věří a mají důvěru v její budoucnost,“ konstatuje Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema. Objem nových úvěrů podle něj loni vzrostl o 83 procent. „Očekávám, že tento zájem potrvá i v letošním roce,“ dodává Soural.

Průměrná nabídková cena nových bytů rostla meziročně o sedm procent, když na konci roku dosáhla 163 tisíc korun za metr čtvereční (m2). Více než polovina všech bytů se v Praze loni prodalo s cenou do 160 tisíc korun za metr čtvereční.

Nejlevnější byty jsou v Praze 9 a 10, kde se ceny pohybují v průměru lehce nad 149 tisíci korunami za m2. Nejdražší zůstává Praha 1 a 2, kde průměrné ceny přesahují 200 tisíc korun za m2. Nejrychleji zdražovaly byty v Praze 3, a to o 21 procent. Růst cen se vzhledem k nepovedené digitalizaci stavebního řízení očekává i v letošním roce, a to pět až deset procent.

Fenomén malých bytů

„Růst cen v minulém roce ovlivnilo zařazení nových, dražších projektů a růst cen u části projektů ve stávající nabídce. Ke zdražení rovněž přispěl úbytek marketingových bonusů,“ tvrdí Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential.

Na trhu postupně ubývá povolených bytů. Podle dat ČSÚ se loni v Praze povolilo od ledna do listopadu 6340 bytů, potřebných by však bylo minimálně deset tisíc.

„Nabídka nových bytů je kvůli nefunkčnímu povolování dlouhodobě naprosto nedostačující. Kvůli tomu jsou jejich ceny minimálně o 15 procent vyšší, než by mohly být. Je naprosto nepochopitelné, že s tím stát není schopen tak dlouho nic udělat,“ říká Dušan Kunovský, předseda představenstva Central Group.

Fenoménem zůstává také fakt, že se nejvíc prodávají malé byty. A také staví. Kolem 75 procent prodaných bytů připadá na dispozice 1+kk a 2+kk. Vzhledem ke snižování koupěschopnosti Čechů se zároveň zmenšuje i celková výměra bytů.

„V podstatě tak vypadla jedna místnost. Vysvětlení je jednoduché, klienti vnímají absolutní hodnotu bytu, ne cenu za metr čtvereční,“ dodává Soural.

