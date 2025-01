Dalibor Martínek: Bartoš sice zkazil povolování výstavby. Digitalizace by se přesto hodila

Statistický úřad vždy dodává údaje o dva měsíce později za reálným životem. Není se tomu co divit. Tak třeba, koupíte trdelník na Staroměstském náměstí za osmdesát korun. Než se tato informace dostane k některému z tisíce zaměstnanců statistického úřadu, než ji založí do tabulky, a než je schopen poskládat celkový obrázek o vývoji ekonomiky, dva měsíce jsou vlastně jako když luskne prsty.

Nebuďme překvapení, že máme informaci o stavební produkci za listopad až v lednu. Nechme ten skluz být. Mrkněme rovnou na (stará) čísla. Stavební produkce v listopadu meziročně vzrostla o 2,5 procenta. Sláva, proti klesajícímu průmyslu. Průmysl se meziročně podle statistiků potopil v listopadu o 2,7 procenta.

Tyto statistiky vývoje, sice s velkým zpožděním, ale nakonec přeci jen podchycené a zapsané do tabulek, mají tu neblahou vlastnost, že se propisují do všech ostatních sektorů. Ve výsledku do našeho života. Protože když nebudou mít montéři práci, nebudou si brát hypotéky, nevzroste zájem o vlastní bydlení, vzroste zájem o nájmy. O sociální dávky. A tak dále.

Smutnou skutečností vědy o ekonomice je, že jsou děje propojené. Když se na jednom konci řetězce někomu nedaří, máme to za půl roku, za rok, na druhém konci řetězce. Ten řetězec jsme my všichni.

Takže zpět k číslům statistiků za listopad. Meziročně bylo zahájeno o 62,4 procent bytů více. Dokončeno bylo o 38,1 procent bytů méně.

Průšvih trvá

To jsou hodně vysoká procenta. Jak tato čísla číst? Za prvé, průšvih s povolováním staveb trvá. Vláda s tím tři roky nic neudělala. Jediné, co se stalo je, že se Ivan Bartoš politicky odstřelil. Zahájených 62 procent znamená, že se developeři jistili před očekávaným průšvihem s digitalizací, všechny své záměry podaly v červnu. Současná, v letošním roce vlastně již jen dočasná vláda, s digitalizací povolovacího řízení nic neudělá, už to avizovala.

Zahájené byty, to jsou projekty staré třeba sedm let, podané před digitalizací. Pokles dokončených staveb, to je opět výsledek minulosti. Čím méně bylo povoleno staveb, o to méně jich nyní bylo dokončeno. Je to velká ostuda této vlády, ale i té minulé, předminulé.

V zásadě fungují stavební úřady pořád stejně. Bylo by fajn si v Česku udělat skutečnou digitalizaci povolování. Zvládne to někdo? Snad budoucí vláda.