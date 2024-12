Dalibor Martínek: Dušan Kunovský lomí rukama. Snad už žádný Bartoš

Dušan Kunovský, miliardář, majitel společnosti Central Group, největší stavitel bytů v Česku, jeden z nejbohatších Čechů, vymyslel dobrý koncept, jak komunikovat s médii, s veřejností. Pořádá jednou za půl roku setkání s novináři u jídla. Pozve je do nějaké hospody, uspořádá prezentaci čísel.

Začátkem prosince se konalo takové setkání v Tančícím domě. Kunovský představil křivky vývoje cen bytů, které mimochodem pěkně rostou. A potom si dal obídek spolu s pisálky, které těžko říct, jestli má rád, protože pisálky nemá nikdo rád. Oni totiž po dobrém obědě píšou takovéto věci. Ale marketingově to má Kunovský skvěle uchopené. Mnoho velkých developerů, zavřených v tichotě, by se od něj mělo učit.

Ale k věci, k obsahu debaty. Ceny bytů porostou. Také nájmy porostou. Už jsme o tom psali, ceny nových bytů porostou o pět a více procent, nájemné ještě víc. Vše poroste. Což je asi pro investory skvělé. Sazby hypoték klesat nebudou. Z toho měl Dušan při obědě špatnou náladu. Čekal totiž, že za rok už budou sazby hypoték na 3,5 procentech a hypotéka bude výhodnější než nájem. To se nestane, centrální banka se sazbami nechce jít níž.

Takže Kunovský bude muset jít výš s cenami bydlení. Asi ho tento posun nebude moc trápit, zájemců o nové bydlení je haba kuk.

Zlomená hůl nad politiky

Nejvíc smutný byl majitel developerské firmy z politiků. Vlastně nad nimi zlomil hůl. Sám by to neřekl, protože jako podnikatel a tím pádem tak trochu i diplomat musí s každým vyjít co nejlépe. Při obědové debatě o dění na politické scéně však nebylo možné si nevšimnout, jak se mu kroutí obličej, když přijde řeč na povolovací řízení, digitalizaci, prostě na všechno, co se týká rozvoje výstavby bytů v Česku.

Kunovský razí tezi, že z jednoho postaveného a prodaného bytu získává stát jeden a půl milionu korun na daních. Teď dokonce možná ještě o něco víc. Má pravdu.

Vyčítá politikům, že nedělají vůbec nic pořádného, aby výstavbu podpořili. Tady prostě není možné s ním nesouhlasit. Nelze se divit názoru člověka, který má třicet let zkušeností s bytovou výstavbou. Faktem prostě je, že povolovací řízení je v Česku v rámci celé Evropy, ale vlastně v rámci celého světa, naprosto nejhorší, nejstrašidelnější. Toho si nikdo z politiků ještě nevšiml? Dušan Kunovský, a nejen on, má prostě už jen hlavu v dlaních.

Zapomeňme na Ivana Bartoše, bývalého ministra, který měl za úkol zlepšit povolování staveb. Pro bytovou výstavbu v zemi neudělal nakonec vůbec nic, jen vytvořil nepořádek. Kunovský ho v minulosti pravidelně zval na setkávání o realitním trhu, která tradičně pořádá v Obecním domě. Dobře ví, že je potřeba mít na své straně důležité lidi. S Bartošem to nevyšlo. Co dál? Dušan lomí rukama.

