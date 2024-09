Bytů je v Česku kriticky málo, zjistili statistici

Údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) za letošní červenec dokazují přetrvávající útlum bytové výstavby navzdory růstu poptávky, uvedli odborníci.

Počet prodaných bytů se stále zvyšuje, ale výstavba podle expertů nedosahuje takových hodnot, aby zabránila dalšímu růstu cen rezidenčních nemovitostí. Podle ČSÚ se začalo v červenci stavět 2806 bytů, tedy o 5,5 procenta méně než před rokem. Počet dokončených bytových jednotek klesl o 7,2 procenta na 2719.

„Meziroční pokles, za kterým stál především útlum výstavby ve Středočeském a Jihočeském kraji, nedokázala svými lepšími výsledky vykompenzovat ani Praha. Ta aktuálně vyniká nejenom v jednom měsíčním srovnání, ale i z pohledu vývoje od začátku roku. Zatímco celý trh míří dolů, v Praze se staví nových bytů čím dál více. Žádný rekord letos nejspíš nepadne, protože v ročním úhrnu se zde staví něco přes 7000 bytů, avšak je vidět, že to nejhorší má zdejší trh snad za sebou,“ řekl ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Nedostatečné tempo

Tempo výstavby bytů je podle ekonoma BHS Štěpána Křečka nedostatečné. To podle něj v kombinaci s přítokem nových peněz z hypotečního na realitní trh pravděpodobně povede k výraznému růstu cen nemovitostí v žádaných lokalitách, což může dále zhoršovat dostupnost vlastnického bydlení.

Z posledních údajů Swiss Life Hypoindexu vyplývá, že průměrná sazba hypoték na počátku září nepatrně klesla. Proti předchozímu měsíci se snížila o 0,04 procentního bodu na 5,38 procenta. Zůstala na nejnižší úrovni od května předloňského roku. Za rok a půl průměrná sazba klesla přesně o jedno procento. Česká národní banka snížila ve stejném období svoji klíčovou sazbu o 2,5 procentního bodu. Za poslední čtyři měsíce klesla průměrná sazba o 0,19 procentního bodu.

Podle výkonné ředitelky developerské společnosti Central Group Michaely Váňové se na trhu již objevují náznaky, že se stavebnictví a bytový trh začínají odrážet ode dna. Například v Praze se za první pololetí podle ní prodalo o 112 procent více nových bytů než před rokem.

Případné letošní oživení bude podle manažera pro veřejné záležitosti ve společnosti Velux, výrobci střešních oken, Ondřeje Boreše velmi křehké a pozvolné. „Trhu zatím ani příliš nepomáhají nižší úrokové sazby, které na jedné straně sice zvyšují zájem o nové bydlení i rekonstrukce, na druhou stranu ale můžou vést k obnovení růstu cen nemovitostí. Vyřešeny navíc nejsou ani současné problémy s pomalým stavebním řízením,“ uvedl. Výrazněji trhu podle něj pomohou rekonstrukce.

Stavební výroba v Česku se v červenci po čtyřech měsících poklesu meziročně zvýšila o dvě procenta. Produkce v inženýrském stavitelství meziročně vzrostla o 7,1 procenta, pozemní stavby zůstaly nepatrně pod úrovní loňského července. O 2,1 procenta se snížila také hodnota vydaných stavebních povolení, dosáhla 39,4 miliardy korun. Stavebních povolení, které úřady v červenci vydaly, meziročně ubylo o tři procenta na 6104.