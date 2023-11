Konference Real Estate Market Autumn probere investice do real estate či co zlepší stavební zákon

V rámci 22. ročníku konference remspace Real Estate Market Autumn 8.11. ve Spojka Events v Praze budou přední čeští odborníci na real estate, development, investice a územní plánování diskutovat o aktuální situaci a vývoji na realitním trhu, strategickém rozvoji měst a o změnách, které přináší nový stavební zákon. Na konferenci vystoupí například Jan Sedláček z Ewing, Lenka Kostrounová z ČSOB, bývalá náměstkyně pro místní rozvoj Marcela Pavlová, Eduard Forejt z Passerinvest Group, Martin Kodeš z J&T Real Estate či Karel Týc z Natlandu.

Reklama

Konference bude rozdělena do tří diskuzních panelů. První dopolední panel s názvem Realty Vision: vývoj realitního trhu se zaměří na budoucnost realitního trhu, probere real estate a atraktivní investiční příležitosti, které nabízí či odpoví na otázku proměny realitního trhu v reakci na aktuální ekonomickou situaci a zároveň představí predikti pro příští rok.

Co zlepší stavební zákon?

Následovat bude panel s názvem At the Crossroads of Innovation: územní plánování, nový stavební zákon a strategie výstavby. Zde se diskuze zaměří na smart cities, kvalitu života ve městech, odpoví na otázku zda nový stavební zákon zlepší administrativu a řízení nových projektů, a také na to jaké výzvy, příležitosti a efektivní strategie zákon může přinést.

Třetí a poslední panel s názvem Money Talk: atraktivní příležitosti v realitách se zaměří na dynamiku investičních strategií pro příští rok, probere development jako investiční příležitost, ukáže které faktory ovlivní cenu nemovitostí v příštím roce a představí predikce a prognózy pro realitní trh pro příští rok. Hosté se mohou těšit i na workshopy a networking.

Jak investovat do nemovitostí v nejisté době, radí experti Reality Liší se budoucnost realitního trhu v Česku od západní Evropy? A má v aktuálním prostředí smysl se investičně dívat za hranice? Tyto a další otázky zodpověděli experti na Investiční snídani s podtitulem Evropský realitní trh – příležitosti ve volatilním prostředí, kterou pořádala společnost EMUN ve spolupráci s hlavním partnerem KPMG ČR. Newstream byl mediálním partnerem akce. nst Přečíst článek

Josef Kupec z KPMG: Optimismus není na místě. Hrozí další růst cen bytů Reality Neslavme předčasně aktuální oživení výstavby a poptávky po bytech, úrovně někdejšího boomu jsou stále na hony vzdálené. A už vůbec nevyhlížejme výrazný pád cen bytů, na dveře naopak klepe jejich další růst vybičovaný ještě omezenější nabídkou. Josef Kupec Přečíst článek

Jan Šebesta: Návrh stavebního zákona je krokem zpět. Výstavbě dálnic ale pomůže Reality Už víc než rok pracuje současná vláda na novele stavebního zákona. Tu původně připravila minulá vláda Andreje Babiše. Nyní ji má na starost ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením šéfa Pirátů Ivana Bartoše. Rekodifikace zatím spíš vyvolala kritiku odborné veřejnosti. „Je to trošku krok zpátky, je to pravda. Na druhou stranu přináší rekodifikace digitalizaci, speciální úřad, který bude povolovat speciální stavby,“ přibližuje Jan Šebesta, expert na stavební právo ze Svazu průmyslu a dopravy. Petra Jansová, Dalibor Martínek Přečíst článek