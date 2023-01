Účast v prezidentských volbách v cizině byla rekordní. Češi volají po změně a korespondenční volbě

Češi v cizině trhají rekordy v prezidentských volbách na zastupitelských úřadech. Obrovský zájem hlásí Německo, Belgie, Británie i Spojené státy americké. Ani menší státy ale nezůstávají pozadu. Velvyslanci i konzulové ve všech 111 voličských místech za hranicemi České republiky zaznamenali mnohem vyšší účast voličů než při posledních volbách prezidenta v roce 2018.

Reklama

Češi žijící nebo momentálně pobývající v cizině mají jako voliči podstatně složitější život kvůli neexistující korespondenční volbě. Na to, aby mohli vůbec jít k volbám, musí myslet o dost dříve než ostatní. Musí si zařídit voličský průkaz nebo se ve velkém předstihu, týdny před volebním dnem, zapsat na seznam voličů na zastupitelském úřadu.

FOTOGALERIE: První kolo třetí přímé volby prezidenta. Jak vypadalo v Česku i zahraničí? Prezidentské volby 2023 Potřetí v novodobé historii Česka mají lidé v přímé volbě zvolit svého prezidenta. Po dvou vítězstvích Miloše Zemana obsadí Pražský hrad nové jméno. A to je zřejmě důvod vyššího zájmu o letošní první kolo. Jak vypadalo? Podívejte se ve fotogalerii. duk Přečíst článek

Obojí má své deadliny a když je nestihnete, máte smůlu tak jako například náš biatlonista Michal Krčmář, který o tom píše na svém Twitteru. „Štve mne, že jsem nezařídil a nevymyslel způsob, jak volit,“ rozčiluje se Krčmář, toho času reprezentující Českou republiku na 46. ročníku Světového poháru v biatlonu v německém Ruhpoldingu.

Jiní Češi v cizině to ale k volbám stihli a je jich podle čísel ze zastupitelských úřadů více než v minulých volbách. Kupříkladu Marie T. ze Spojených států amerických si voličský průkaz vybavila při vánoční návštěvě Prahy a k volbám v New Yorku zamířila jen o pár ulic od svého bytu na Manhattanu. To Helena Suchel žijící v San Francisku a která se označuje na Twitteru jako matinka a už i babička, řídila auto stovky kilometrů přes několik států USA. Nejbližší volební místo totiž má v Los Angeles, kam je tam a zpět více jak 600 km.

Stovky kilometrů po Dánsku

Univerzitní pracovnice a novinářka Albína Mrázová z dánského Koldingu kvůli letošním prezidentským volbám jela také několik set kilometrů přes celé Dánsko až na ambasádu do Kodaně. Cesta tam a zpět ji vyšla v přepočtu na 2000 korun. Letošní volby si chválí, že to všechno šlo rychle a bylo to skvěle připravené.

Reklama

PREZIDENTSKÉ VOLBY ON-LINE: První kolo vyhrál mohutným finišem Pavel, podporu mu vyjádřili Fischer, Hilšer i premiér Fiala Prezidentské volby 2023 První kolo přímé volby prezidenta ČR skončilo, začalo sčítání hlasů. Po sečtení hlasů ve třech čtvrtinách okrsků vede bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se 37 procenty hlasů. Na druhém místě byl generál ve výslužbě Petr Pavel se 33,49 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního serveru ČSÚ. Na třetím místě je zatím bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová se 13,77 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí je senátor Pavel Fischer se 6,56 procenta hlasů. Zisk ostatních kandidátů se pohyboval pod pěti procenty. Volební účast činila 67,48 procenta. duk, ČTK Přečíst článek

Ještě dál pak musel letos cestovat za voličskou urnou Richard Henzler. Pracuje v obnovitelných energiích a žije v islandském Reykjavíku už přes 12 let. V hlavním městě Islandu ale není zastupitelský úřad, a tak to měl na rozdíl od voličů v tuzemsku a těch, kteří bydlí vedle ambasád, ještě podstatně dále a nákladnější. Kvůli volbám musel až do volební místnosti v Praze. Z Reykjavíku přes Helsinky dorazil do Prahy a v neděli letí zase zpět. První kolo prezidentských voleb v Praze 6 ho vyšlo jen v letenkách na 7500 korun. Všichni oslovení se těší, že už příští volby budou moci volit přes korespondenční volbu.

Korespondenční volby by usnadnily život a přilákaly voliče

„Chci, aby Česká republika patřila mezi demokratické, proevropsky orientované a moderní země," řekla ČTK ředitelka bruselské České školy bez hranic Dagmar Straková, podle níž je důležité, aby k volbám chodili i Češi žijící v zahraničí. Žena, která v belgické metropoli žije téměř dvě desetiletí, je také organizátorkou iniciativy prosazující možnost korespondenční volby. Ta by podle ní usnadnila život tisícům lidí, kteří žijí daleko od zastupitelských úřadů a musejí kvůli hlasování podstupovat složité úkony.

PREZIDENTSKÉ VOLBY ON-LINE: První kolo vyhrál mohutným finišem Pavel, podporu mu vyjádřili Fischer, Hilšer i premiér Fiala Prezidentské volby 2023 První kolo přímé volby prezidenta ČR skončilo, začalo sčítání hlasů. Po sečtení hlasů ve třech čtvrtinách okrsků vede bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se 37 procenty hlasů. Na druhém místě byl generál ve výslužbě Petr Pavel se 33,49 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního serveru ČSÚ. Na třetím místě je zatím bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová se 13,77 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí je senátor Pavel Fischer se 6,56 procenta hlasů. Zisk ostatních kandidátů se pohyboval pod pěti procenty. Volební účast činila 67,48 procenta. duk, ČTK Přečíst článek

Jen v Německu hlasovalo 1890 Čechů, z toho v samotném Berlíně odvolilo 590 krajanů, což byl podle ČTK dosavadní rekord. V Mnichově účast dosáhla přesně 800 voličů. Doposud nejvíce lidí v Berlíně hlasovalo ve druhém kole prezidentských voleb v roce 2018, kdy zde volilo 553 Čechů. Velký zájem voličů zaznamenali dnes na české ambasádě také v Bruselu, kde po prvním dnu odevzdalo své hlasy 770 lidí, což je o čtvrtinu více než při předloňských parlamentních volbách.

V Paříži se v pátek k volbám dostavilo na 417 Čechů a celkem se očekává za oba dny minimálně dvojnásobek. „V prvním kole tentokrát očekáváme účast kolem 750 lidí, ale doufám, že by jich mohlo přijít až tisíc," uvedl český velvyslanec ve Francii Michal Fleischmann. O vysoké letošní účasti voličů na ambasádách hovořili v televizních reportážích i další velvyslanci například z Velké Británie či Spojených států amerických nebo Chile.