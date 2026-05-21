Merz má plán pro Ukrajinu. Do EU ano, ale zatím bez hlasovacích práv

Profimedia
ČTK

Německý kancléř Friedrich Merz navrhuje nový status pro Ukrajinu: přidružené členství v Evropské unii. Kyjev by se podle něj mohl účastnit jednání evropských institucí a získat silnější bezpečnostní garance, plné členství ani hlasovací práva by ale zatím neměl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přitom dlouhodobě odmítá jakoukoli druhořadou variantu členství.

Ukrajina chce do Evropské unie co nejrychleji. Německý kancléř Friedrich Merz ale přichází s kompromisem. Merz navrhl, aby se Ukrajina stala přidruženým členem Evropské unie. Učinil to v dopise zaslaném do Bruselu, o kterém ve čtvrtek informovala agentura DPA. Reagoval přitom na žádost Ukrajiny o rychlé přijetí do evropského bloku. Plné členství a hlasovací práva v Unii by Kyjev zatím podle Merzova návrhu dostat neměl.

Zvláštní status

Zvláštní status by měla podle Merze Ukrajina dostat vzhledem k situaci, v jaké se nyní nachází. V únoru 2022 zahájilo Rusko invazi na Ukrajinu, čímž začal největší vojenský konflikt v Evropě od druhé světové války. Přidružené členství by měla Ukrajina podle kancléře dostat také proto, že učinila velké pokroky v přístupových jednáních. Ukrajina podala přihlášku do EU jen několik dní po ruské invazi.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlouhodobě odmítá jakoukoli formu částečného či druhořadého členství své země v EU. Merz v dopise ale podle DPA píše, že by zvláštní status byl silným politickým signálem, „který Ukrajina a její občanky a občané v pokračujícím boji proti ruskému agresorovi nutně potřebují“. Rychlé přijetí Ukrajiny jako plnohodnotného člena EU je totiž podle německého kancléře nerealistické. Staví se proti němu mimo jiné některé členské země.

„Nebylo by to členství light, ale šlo by nad asociační dohodu a dále by urychlilo přístupový proces,“ uvedl ke svému návrhu Merz.

Bez hlasu, ale u jednacího stolu

Podle Merze by přidružené členství znamenalo, že by se Kyjev mohl účastnit zasedání Evropské rady a Rady Evropské unie. Neměl by ale hlasovací práva. Merz navrhuje také klauzuli o návratu k původnímu stavu před přidružením pro případ, že by Ukrajina oslabila právní stát nebo by ochablo její reformní úsilí.

Podle DPA by si Merz dokázal představit také to, že by Ukrajina měla zástupce v Evropské komisi a v Evropském parlamentu, rovněž bez práva hlasovat. Na řádná přístupová jednání by navrhované přidružené členství nemělo mít vliv.

Bezpečnostní garance pro Kyjev

Významná část Merzova návrhu se věnuje bezpečnostní politice, píše DPA. Ukrajina by měla svou zahraniční a bezpečnostní politiku plně navázat na unijní politiku. Evropská sedmadvacítka by se pak na oplátku měla zavázat, že by pro Ukrajinu platil článek 42.7 Smlouvy o Evropské unii o vzájemné obranné pomoci. To by byla podle kancléře „významná bezpečnostní garance“.

Devět kandidátů a dlouhá fronta

Kandidátských zemí na vstup do EU je nyní devět. Kromě Ukrajiny jsou jimi také Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Moldavsko, Gruzie a Turecko. Potenciální kandidátskou zemí je Kosovo.

Každá země je v jiné pozici. Například Černá Hora doufá, že by se mohla stát členem už v roce 2028. Rozhovory s Tureckem, které požádalo o členství už v roce 1987, dlouhodobě stagnují.

Nové mezikroky i pro další země

Merz se v dopise věnuje také dalším kandidátům. Nenavrhuje stejný zvláštní status, ale „inovativní řešení“, která by je přivedla blíže k plnohodnotnému členství. Navrhuje například mezikroky na cestě ke členství, jako jsou privilegovaný přístup na vnitřní trh, zapojení do každodenního rozhodování evropských institucí či pozorovatelský status v relevantních unijních grémiích. Země by to podle něj mělo motivovat k dalším potřebným reformám.

České studio Amanita Design vydalo očekávanou hru Phonopolis

Studio Amanita Design vydává hru Phonopolis
Amanita Design - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Uznávané studio Amanita Design, které vytvořilo globálně úspěšné hity Machinarium, Samorost nebo Chuchel, uvedlo na trh svou dlouho očekávanou adventuru Phonopolis. Hra, která vznikala bezmála dvanáct let, láká na unikátní výtvarný styl inspiračně rozkročený mezi meziválečnou avantgardou a orwellovskou dystopií.

České hry mají ve světě mimořádné renomé. A jedním z důvodů je také studio Amanita Design, které stojí za úspěšnými hity Machinarium nebo Samorost. Po dvanácti letech vývoje nyní studio oficiálně vydává novinku pod názvem Phonopolis, které ve své hratelnosti kombinuje rozmanité puzzle s objevováním tajemného světa.

Za hrou stojí tým pod vedením autorské trojice a bývalých spolužáků z ateliéru Animovaná tvorba UTB ve Zlíně Petr Filipovič, Eva Marková a Oto Dostál.

Podívejte se, jak vznikala hra Phonopolis a jak vypadá výsledek

29 fotografií v galerii

„Vůdce, diktátor ve městě Phonopolis, který snad kdysi měl i dobré úmysly, chtěl vytvořit dokonale šťastnou společnost. Vynalezl tedy systém amplionů a podprahových povelů, kterými měl společnost vést k dokonalosti,“ uvádí k zápletce hry Petr Filipovič, vedoucí projektu. „Ve výsledku ji ale zotročil. Povely lidi zbavují vlastní vůle a dělají z nich pouhé součástky v uměle vymyšlené společnosti – stroji.“

Ručně vyrobený svět z lepenky

Ideově i vizuálně se Phonopolis odkazuje na meziválečné avantgardní umělecké směry jako konstruktivismus, futurismus, suprematismus a jejich celospolečenský ideologický dopad jakožto nástroje propagandy. „Tyto směry přinesly do společnosti tendenci k odmítání tradice a vzývání nového revolučního myšlení. Obdiv k pokroku a přesvědčení o možnosti nového nastavení společnosti byly velkou inspirací pro námět naší hry,“ vysvětluje výtvarnice Eva Marková.

„Stylizaci propojujeme s humorem a nadsázkou, která byla pro nás prvořadá. Snažíme se vycházet z avantgardního umění a přetvářet jej v groteskní obsah, který je blízko hravosti dětských hraček a papírových skládaček. Hráči chceme předat nadhled a trochu upřímné dětské veselosti,“ dodává autorka grafických návrhů.

Poprvé ve 3D a s hereckým hlasem

S hrou Phonopolis se Amanita Design vůbec poprvé naplno pouštějí do vod 3D grafiky. V odkazu na utopický totalitní model společnosti je město Phonopolis skutečným papírovým modelem z vlnité lepenky.

„Přestože naši hru vyvíjíme ve 3D enginu, snažíme se co největší množství kulis, postaviček a dalších prvků vyrábět ručně. Všechny textury malujeme na karton, který následně vystřihujeme, digitalizujeme a poté umístíme na příslušný 3D model,“ dodává technical artist Oto Dostál. „Chceme, aby na lidi Phonopolis působila nejen jako počítačová hra, ale hlavně jako takový malý, ručně vyrobený svět.“

Český gaming

Hry jako český exportní hit

Od uměleckých adventur Amanity po globální značky jako Kingdom Come, Arma nebo Beat Saber.

Games
Aktuální impuls Phonopolis nová ručně vyráběná adventura studia Amanita Design
Obrat odvětví 7,5+ mld. Kč český herní průmysl patří mezi nejsilnější kulturní exporty
Export 98 %+ většina příjmů českých herních studií pochází ze zahraničí
Studia desítky týmů od malých autorských studií po velké vývojáře
Silné žánry RPG, simulace, VR plus výrazná tradice adventur a autorských her
Český herní průmysl ve čtyřech tvářích od indie estetiky po globální byznys
Autorská tvorba
 
Amanita
Historické RPG
 
Warhorse
Simulace a vojenské hry
 
Bohemia
VR a rytmické hry
 
Beat Saber
Amanita Design Machinarium, Samorost, Phonopolis
Warhorse Studios Kingdom Come: Deliverance
Bohemia Interactive Arma, DayZ
Beat Games Beat Saber
Český gaming stojí na neobvyklé kombinaci: technicky ambiciózních titulů, silného exportu a výrazné autorské estetiky. Amanita Design reprezentuje jeho uměleckou větev – hry, které nejsou jen produktem, ale i výtvarným světem.
Zdroj: Amanita Design, Czech Games Industry Study / GDACZ, Infinite Czech Games. Hodnoty jsou orientační a je vhodné je před publikací aktualizovat podle poslední studie.

Pro studio je ale Phonopolis i v dalších věcech unikátní, protože je vůbec prvním titulem v historii Amanita Design, ve kterém se objevují srozumitelné dialogy a klasický vypravěč s hlasem britského herce.

O hudební doprovod se postaral dvorní skladatel studia Tomáš Dvořák alias Floex, jehož hudba zaznívá již v Machinariu či Samorostu 3.

Legendární studio sklízí globální úspěchy

Pražské studio Amanita Design, které v roce 2003 založil výtvarník a designér Jakub Dvorský, si na globální herní scéně vybudovalo unikátní postavení. Místo sledování mainstreamových trendů sází na autorskou tvorbu, ruční výtvarné zpracování a poetickou atmosféru.

Mezinárodní průlom studiu přinesla v roce 2009 ikonická adventura Machinarium, která si podmanila hráče i kritiku po celém světě a získala prestižní cenu za vizuální umění na Independent Games Festivalu v San Franciscu. Na tento úspěch Amanita navázala sérií organických adventur Samorost, botanickou hříčkou Botanicula nebo komediálním hitem Chuchel.

Hry od Amanity pravidelně sbírají nominace na prestižní mezinárodní ocenění jako BAFTA Games Awards či D.I.C.E. Awards, vyhrávají hlavní ceny na festivalech nezávislých her a jsou oceňovány nejen pro svou hratelnost, ale také jako svébytná interaktivní umělecká díla s mezinárodním přesahem.

Britové chtějí blíž k Evropě. Neshodnou se ale, jak mají nové vztahy vypadat

Britové chtějí blíž k Evropě. Neshodnou se ale, jak mají nové vztahy vypadat
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Diskuse o možné změně v Downing Street 10 vrátily do popředí otázku brexitu. Mezi politiky i voliči sílí poptávka po jeho revizi. Zatímco lídři hledají odvahu se k tématu postavit čelem, my se můžeme podívat, jaké možnosti mají.

Je otázkou, kdo za několik měsíců povede Spojené království. Premiér Keir Starmer sice po prohraných regionálních volbách zůstal ve funkci, ale čelí velké konkurenci ze strany Andyho Burnhama. Oblíbený starosta Manchesteru se však nejdřív musí pokusit o zvolení do parlamentu. Do té doby strana vyčkává a debatuje o budoucích prioritách.

Kdo by čekal, že s v takovém neklidném bodu vrátí zrovna téma brexitu? Další ze Starmerových kritiků a donedávna ministr zdravotnictví Wes Streeting totiž navrhl, že by se země mohla pokusit o návrat do Evropské unie. Jak ukazuje následná diskuse, ani jeho strana nemá na teto nápad jasný názor.

Brexit je v ostrovní politice toxickým tématem, kterému se doposud lídři snažili vyhýbat. Ekonomický i politický vývoj však ukazuje, že odchod z EU rozhodně nebyl úspěšným tahem, a o novém uspořádání vztahů mezi Británií a Evropou se začalo trochu otevřeněji mluvit (psali jsme zde).

Zároveň však nelze říci, že by britští politici najednou k evropské politice zaujímali silná stanoviska. Patrné je to i z vystupování Andyho Burnhama, který, ačkoli patří k oponentům brexitu a proevropským představitelům strany, váží každé slovo. Možná i proto, že v blížících se doplňovacích volbách bude mít co do činění s početnou kohortou voličů Reform UK. „Mám za to, že brexit měl negativní dopady, ale zároveň se domnívám, že to poslední, co bychom teď měli dělat, je znovu se pouštět do těch starých sporů,“ řekl tento týden.

Britové a EU

Burnhamovo přešlapování je do jisté míry pochopitelné. Nedávná data naznačují, že brexit už není po dekádě od referenda takovým minovým polem jako dřív, ale přesto má do sjednocujícího narativu velmi daleko. Průzkum společnosti YouGov pro organizaci Best for Britain tvrdí, že 61 procent Britů si přeje bližší vztahy s Evropou, ale jen 53 je pro opětovný vstup.

Data se velmi liší v návaznosti na politickou orientaci. Voliči Labouristické strany v drtivé většině podporují návrat, podobně jako příznivci Liberálních demokratů a Strany zelených. Bližší vztahy s Evropou si ale přeje i 70 procent voličů konzervativců a dokonce 55 procent tábora nejvíce euroskeptické Reform UK. Zajímavé je, že se i v této poslední jmenované skupině najde 18 procent lidí, kteří jsou pro vstup do EU.

Více proevropská politika tedy začíná dávat smysl. Zvláště když sledujeme, jak alternativní spojenecké vazby se Británii hroutí. Rovněž je to jeden ze způsobů, jak nakopnout stagnující ekonomiku.

Slogan „Připojit se“, který lidé vyvěsili během protibrexitového a prounijního protestu na Parliament Square ČTK

Čím blíž, tím líp?

Pochopitelně je brzy odhadovat, jaké modely spolupráce s Evropou si britská vláda zvolí. Nicméně ale existují modely, kterými by se mohla inspirovat.

Opětovný návrat by patrně nebyl jednoduchý. Z Bruselu totiž zní, že případnou přihlášku by EU přijala srdečně, ale zároveň se nechystá dělat nějaké speciální ústupky. Británie by si musela projít standardním procesem, který obvykle trvá léta. Pro tamější vládu by to představovalo dlouhé a politicky velmi rizikové úsilí.

Britská média hovoří také hlavně o švýcarském a norském modelu. Alpská země má přístup na jednotný trh, stejně tak i na energetický, mladí lidé mohou mimo jiné vyrazit na Erasmus. Švýcaři však museli akceptovat volný pohyb osob – a také ročně složit přes 370 milionů eur. Podmínky si vyjednali bilaterálně.

Norsko (a Lichtenštejnsko a Island) je členem Evropské hospodářského prostoru prostřednictvím Evropského sdružení volného obchodu. Norsko má přístup k jednotnému trhu, za což ale rovněž musí platit, ale jako nečlen EU nemá možnosti o pravidlech rozhodovat.

Je možné, že si Británie najde nějakou svou cestu. V době Keira Starmera se zdá, že se vláda nesnaží nějakou z prochozených cestiček kopírovat, spíše tak nějak opatrně balancovat. Omezené přiblížení však s ekonomikou žádnou velkou změnu nejspíš neudělá. Z ekonomického pohledu to vypadá poměrně jednoduše – čím bližší vazba, tím větší efekt. To potvrzuje i studie Best for Britain.

Bude zajímavé sledovat jak se názory k evropské otázce budou proměňovat. Třeba s novým premiérem.

