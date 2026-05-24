Dnešek je skutečnou nabídkou k míru, řekl v Brně Bernd Posselt
Sudetští Němci poprvé pořádají svůj sjezd v České republice. V Brně mluvili o usmíření, stavění mostů i historickém okamžiku. Bavorský premiér Markus Söder označil setkání za den naděje a radosti, zatímco šéf krajanského sdružení Bernd Posselt zdůraznil, že do Česka přijeli s poselstvím lásky, nikoli nenávisti.
„Dnešek je příležitostí, skutečnou nabídkou k míru,“ prohlásil Söder. V proslovu hovořil o cestě k usmíření, při níž se nezapomíná na nacistické zločiny. „Brutální, neuvěřitelné,“ řekl o nich.
Söder poukázal na to, že sudetští Němci se velmi brzy vzdali touhy po odplatě a zvolili si cestu stavění mostů. „Místo agrese a odplaty hledají nové cesty,“ řekl. „A za to děkuji Berndu Posseltovi,“ dodal. Bavorští premiéři jsou tradičně patrony sudetských Němců, nad nimiž Bavorsko po odsunu z někdejšího Československa převzalo záštitu.
Söder v závěru řekl, že z Brna odjíždí za českým prezidentem Petrem Pavlem, který ho k sobě pozval. „To je dobré znamení vzájemnosti,“ dodal.
Posselt české návštěvníky pozdravil česky slovy „vážení hosté“. V proslovu hovořil mimo jiné o složité cestě usmiřování a také o odvaze těch českých osobností, které se z české strany k hledání společného přátelství vydaly jako první. „Nebylo to samozřejmé,“ řekl.
Hubert Rogelböck z Vídně se na Sudetoněmecké dny do Brna těšil. Město zná z dřívějších návštěv a na Sudetoněmecké dny jezdil i v minulosti, třikrát se v minulosti konaly právě i v hlavním městě Rakouska. I když byl k průběhu vzhledem k pozici české vlády skeptický, den mezi sudetskými Němci a Čechy si užíval. Sám byl v Rakousku činný ve spolku sudetoněmecké mládeže přes 20 let.
Posselt krátce zmínil i protesty proti sjezdu a nevoli, kterou sudetoněmecké setkání v Brně u části české veřejnosti vyvolává. Řekl, že za protesty stojí mimo jiné komunisté. „A právě tito komunisté nás chtějí poučovat, co je svoboda a historická pravda,“ řekl.
Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci to označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 tisíc až 30 tisíc lidí. Za předchozí více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 tisíc až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.