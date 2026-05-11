Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Zastavte slovní útoky Motoristů, vyzvaly ekologické organizace Babiše. Macinka si rýpl

Zastavte slovní útoky Motoristů, vyzvaly ekologické organizace Babiše. Macinka si rýpl

Zleva ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy)
ČTK
ČTK
ČTK

Asociace ekologických organizací Zelený kruh vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby zastavil slovní útoky Motoristů na nevládní sektor a státní úředníky. Zelený kruh varuje před narůstající agresivitou a nenávistnou rétorikou, ministr zahraničí Petr Macinka ale kritiku odmítl a místo toho zpochybnil veřejné financování ekologických neziskových organizací.

Asociace v dopise připomněla výroky Macinky, který ekologické organizace označil za zelené teroristy a Hnutí Duha za teroristickou organizaci. Zelenému kruhu se nelíbily ani výroky poslance Motoristů a vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka, který nazval úředníky státních institucí parazity, chátrou a škodnou, jež mají Motoristé v plánu postupně deratizovat. Hnutí Duha následně zaslalo Macinkovi i Turkovi předžalobní výzvu.

„Spíše než slovní útoky Motoristů by mělo být zastaveno jakékoli státní či veřejné financování kterékoli 'neziskovky' sdružené v nátlakové organizaci Zelený kruh,“ reagoval Macinka na otevřený dopis organizace.

Macinka Turkovu narážku na parazity vysvětlil tak, že tím mínil ukončovaní podle jeho názoru „prapodivných spoluprací státních úřadů s pochybnými aktivisty“, kteří se situují do rolí odborníků. Ve skutečnosti jsou ale součástí organizovaných struktur, které v duchu svého subjektivního vidění světa častokrát působí proti zájmům Česka, míní šéf české diplomacie. Babiš i ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už dříve označili Turkovy výroky za nepřijatelné.

Asociace jako další příklad uvedla Turkův nedávný příspěvek na sociálních sítích, ve kterém obvinil Hnutí Duha z toho, že blokovalo výstavbu přehrady Nové Heřminovy, kvůli čemuž při povodních zemřeli lidé. Toto tvrzení je podle Duhy nepravdivé. Zelený kruh se ohradil také proti výroku ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé), který v rozhovoru pro CNN Prima News označil odmítače jaderné energetiky za zlo, které se musí vymýtit.

Petr Macinka

Macinka varuje německé politiky: Sjezd sudetských Němců si v Brně neužijí

Politika

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a bavorský premiér Markus Söder se příští týden chystají do Brna na sjezd sudetských Němců. Podle českého ministra zahraničí Petra Macinky si ale akci neužijí. Šéf české diplomacie to řekl v rozhovoru pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

nst

Přečíst článek

„Když jsme vás na podzim 2025 upozorňovali na rizika spojená s tím, že za MŽP budou odpovídat Motoristé, reagoval jste ujištěním, že budete na jejich fungování dohlížet a v případě potřeby jej korigovat. Realita je však taková, že útoky na ekologické organizace jsou na denním pořádku,“ napsal Zelený kruh premiérovi.

Otevřený dopis podepsali účastníci říjnového setkání zástupců ekologických organizací s Babišem. Patří k nim například ředitelka Zeleného kruhu Petra Kolínská, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican, programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh či environmentální influencerka Rozárie Haškovcová. Žádají, aby premiér z opakovaného používání nenávistného slovníku vyvodil důsledky.

„Nenávistnými výroky na adresu konkrétních organizací, jejich zaměstnanců a státních úředníků překročili představitelé Motoristů hranice demokratické debaty. Je odpovědností premiéra, který Motoristy do vlády pozval, aby jejich slovní agresi ukončil,“ shrnula Kolínská.

Související

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé)

Babiš kritizuje Motoristy: Musí změnit komunikaci, zřejmě si dosud neuvědomili, že jsou ve vládě

Politika

ČTK

Přečíst článek
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka

Dalibor Martínek: Macinka se ze všech sil snaží, abychom se těšili na lidovce

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Andrej Babiš a Alena Schillerová

Koalice svolává mimořádnou schůzi kvůli rozpočtovým pravidlům. Opozice varuje před rozvolněním disciplíny

Politika

nst

Přečíst článek

Drony, armáda i rozpočet. EU chystá první platbu z půjčky pro Ukrajinu

Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská unie pošle Ukrajině první část obří půjčky nejpozději na začátku června. Kyjev má z celkových 90 miliard eur dostat zhruba 9,1 miliardy eur, přičemž většina peněz půjde na vojenské účely. První prostředky z obranné části mají podle Evropské komise zamířit na drony.

Nové informace o půjčce potvrdil mluvčí Evropské komise Balazs Ujvari. Poskytnutí půjčky pro Kyjev na roky 2026 a 2027 schválili prezidenti a premiéři členských států EU poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá EU, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámily, že se na zárukách podílet nebudou.

Půjčku následně zablokovalo Maďarsko kvůli sporu s Ukrajinou ohledně ropovodu Družba, kterým do země proudí ruská ropa. Ropovod byl od ledna mimo provoz, protože ho podle Kyjeva poškodil ruský útok. Budapešť v následujících týdnech a měsících Ukrajinu obviňovala, že s opravami otálí z politických důvodů. Na konci dubna byl ale provoz ropovodu obnoven a Maďarsko a Slovensko půjčku odblokovaly.

Ruský prezident Vladimir Putin

EU chystá nový úder na Rusko. V hledáčku je Putinova stínová flotila

Politika

Evropská unie připravuje další sankční balík proti Rusku. Podle serveru Politico se Brusel chce zaměřit především na takzvanou stínovou flotilu, tedy volnou síť starších a neprůhledně vlastněných tankerů, které Moskva využívá k přepravě ropy po světě.

nst

Přečíst článek

Vojenské výdaje i podpora rozpočtu

Unijní půjčka pomůže Ukrajině řešit naléhavé finanční potřeby v době, kdy již více než čtyři roky čelí ruské invazi. Dvě třetiny financí, tedy 60 miliard eur, mají pokrýt obranné a vojenské výdaje Ukrajiny a 30 miliard eur má podpořit ukrajinský rozpočet tak, aby země mohla pokročit v reformách a postupovat v modernizaci. Letos navrhuje Evropská komise poskytnutí 45 miliard eur, druhá polovina půjčky je plánována na příští rok.

„Nejpozději v červnu uvolníme přibližně devět miliard eur,“ řekl novinářům mluvčí Evropské komise. Unijní exekutiva již dříve uvedla, že Kyjev finance dostane nejpozději ve druhém čtvrtletí letošního roku. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová rovněž oznámila, že první finance z vojenské části půjčky budou určeny na drony.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Další kus Smíchova zmizí pod jeřáby. U řeky vznikne čtvrť za šest miliard

Projekt na Smíchově
UDI Group, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Smíchov čeká další velká proměna. UDI Group po jedenácti letech povolování spouští projekt SIDE Smíchov Living, dříve známý jako Vltava Meadows. Na brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní vyroste přibližně 1200 bytů s obchody, službami a zelení. První etapa má být hotová na přelomu let 2028 a 2029.

Smíchov znovu potvrzuje, že patří k nejžhavějším adresám pražského developmentu. Po letech příprav se do další fáze posouvá jeden z velkých projektů v jižní části čtvrti. Skupina UDI Group získala stavební povolení pro budovu B svého projektu SIDE Smíchov Living a může začít s výstavbou i prodejem prvních bytů.

Projekt má vzniknout na bývalém brownfieldu mezi ulicemi Strakonická a Nádražní. Tedy v území, které bylo dlouho spíš dopravní a industriální periferií širšího centra, ale dnes se mění v jednu z nejrychleji rostoucích částí Prahy. UDI Group plánuje postavit přibližně 1200 bytů. Doplnit je mají obchody, služby, komunitní prostory a zeleň. Celková investice se má přiblížit šesti miliardám korun. Projekt je rozdělený do tří etap, první z nich má být hotová na přelomu let 2028 a 2029.

Projekt Udi Group na Smíchově UDI Group, užito se svolením

„Projekt považujeme dlouhodobě za jeden z nejdůležitějších v našem českém portfoliu. Po náročném jedenáctiletém povolovacím procesu se nyní dostáváme do fáze samotné výstavby bytů a jejich prodeje,“ říká Tomáš Kaluš, ředitel UDI Group pro Českou republiku.

Jedenáct let povolování přitom dobře ukazuje realitu velkých pražských brownfieldů. Na papíře často vypadají jako logická místa pro novou výstavbu, protože leží blízko centra, mají dopravní napojení a nahradit mají území, která město dlouho využívalo jen napůl. V praxi ale jejich příprava trvá roky a často i déle než dekádu.

Smíchov jako nová realitní mapa Prahy

SIDE Smíchov Living ale není osamocený projekt. Je součástí mnohem širší proměny Smíchova, který se během příštích let může stát jednou z nejvýraznějších nových městských čtvrtí v Praze. Nejde přitom jen o peníze developerů. Smíchov dnes stojí na vzácném souběhu soukromých a veřejných investic. Správa železnic přestavuje smíchovské nádraží, přičemž celkové investiční náklady dosahují zhruba 5,1 miliardy korun a dokončení stavby je plánováno na konec roku 2028. Součástí proměny jsou nová nástupiště, kolejiště, podchody i lávka přes koleje.

Příměstské a dálkové autobusy v současné době končí jízdu v ulici Na Knížecí a před nádražím Smíchov, návrh je přesouvá do nového terminálu nad nástupišti železniční stanice. Historická budova zůstane zachována. Odhadované náklady na celou stavbu jsou 4,1 miliardy korun. 7 fotografií v galerii

Na železniční projekt má navázat Terminál Smíchov, který má nad nádražím propojit vlaky, metro, tramvaje, městské i příměstské autobusy, parkoviště P+R a zázemí pro kola. Podle IPR Praha se počítá s kapacitou až 1000 parkovacích míst P+R a až 1000 míst pro kola. Cena projektu se v oficiálních podkladech pohybuje kolem 7,5 miliardy korun.

Další viditelnou veřejnou investicí je Dvorecký most, který nově propojuje Smíchov s Podolím. Praha jej otevřela v dubnu 2026 a slouží tramvajím, autobusům, pěším, cyklistům i složkám integrovaného záchranného systému. 

Praha po letech čekání otevře nový most přes Vltavu. Dvorecký most za bezmála dvě miliardy korun začne sloužit MHD, cyklistům i pěším už 18. dubna. Praha po letech čekání otevře nový most přes Vltavu. Dvorecký most za bezmála dvě miliardy korun začne sloužit MHD, cyklistům i pěším už 18. dubna. Praha po letech čekání otevře nový most přes Vltavu. Dvorecký most za bezmála dvě miliardy korun začne sloužit MHD, cyklistům i pěším už 18. dubna. 8 fotografií v galerii

Právě tyto stavby mění ekonomiku celé lokality. Smíchov už není jen brownfield, na kterém se staví nové byty. Stává se z něj dopravní uzel s přímým napojením na centrum, regionální dopravu i druhý břeh Vltavy. Největší pozornost v území dlouhodobě poutá Smíchov City od Sekyra Group, který mění rozsáhlé plochy kolem nádraží. Další výraznou stavbou je Lihovar od Trigemy. V jižní části Smíchova připravuje vlastní projekt také J&T Real Estate. Jeho Panorama Císařská má vyrůst na levém břehu Vltavy nedaleko Císařské louky, v sousedství Lihovaru. 

Ropa, nejistota a dražší byty. Íránská krize začíná dopadat na český realitní trh

Reality

Válka v Íránu zatím nezdražuje stavebnictví o desítky procent, ale mění něco zásadnějšího. Firmy přestávají vědět, za kolik budou stavět, a to může ceny bytů posunout ještě výš, shodli se odborníci na setkání Realitního Clubu, které se konalo v Trinity Paláci.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Bělehrad

Po 100 letech slibů má bělehradské metro změnit celé město. Češi už jsou u toho

Reality

Projekt prvního bělehradského metra se po letech odkladů přibližuje realizaci. Metro má zásadně změnit dopravu, urbanismus i investiční potenciál srbské metropole.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Doporučujeme