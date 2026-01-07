Nový magazín právě vychází!

Inflace v prosinci zvolnila, pro ČNB je to ale málo

Inflace v prosinci zvolnila, pro ČNB je to ale málo

Česko má mít letos nižší inflaci, než EU jako celek
Prosincová inflace byla nižší, než čekala ČNB i analytici. Pro měnovou politiku to ale nic nemění – základní sazby zůstanou podle trhu stabilní minimálně po celý letošní rok.

Meziroční inflace v Česku zůstala i v prosinci na úrovni 2,1 procenta, tedy stejně jako v listopadu. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně spotřebitelské ceny klesly o 0,3 procenta, především díky dalšímu zlevňování energií.

Prosincová inflace tak zaostala za prognózou České národní banky i očekáváním analytiků, kteří počítali s růstem cen kolem 2,3 procenta. Podle ekonomů to ale nemění základní obrázek vývoje inflace ani výhled měnové politiky.

„Nižší prosincová inflace je především výsledkem zpomalení cenového růstu u zpracovaných potravin a dalšího zlevňování energií. Jádrové inflační tlaky, zejména ve službách, ale zůstávají zvýšené,“ uvedl Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Energie dole, služby dál tlačí ceny nahoru

Stejně jako v předchozích měsících byly jedinou položkou, která v meziročním srovnání zlevnila, energie včetně pohonných hmot. Jejich ceny klesly o 4,2 procenta. Bez započtení energií by inflace v prosinci dosáhla 2,9 procenta.

Mírné zpomalení růstu cen statistici zaznamenali u potravin a zboží. Potraviny, alkohol a tabák zdražily meziročně o 2,5 procenta, zatímco v listopadu o 2,8 procenta. Ceny zboží vzrostly jen o 0,4 procenta.

Naopak služby dál zdražují rychleji. Meziroční růst jejich cen zrychlil na 4,8 procenta z listopadových 4,6 procenta.

Zatímco ceny zboží inflaci brzdí, u služeb vidíme opětovné zrychlení inflačního momenta,“ upozorňuje hlavní ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

Podle analytiků překvapila inflace podobně jako v listopadu směrem dolů, především kvůli nečekaně výraznému meziměsíčnímu poklesu cen potravin.

nákupy

Sedm hubených let v Česku končí

Money

V Česku v nadcházejícím roce skončí éra sedmi hubených let. Mzdy v očištění o inflaci konečné definitivně dorovnají úroveň roku 2019, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovadna. Jak se tedy Čechům bude dařit příští rok?

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

„Za zlevněním stály pravděpodobně nejvolatilnější položky, zejména máslo a vybrané mléčné výrobky. Naopak u služeb dál zrychluje zdražování, zejména v oblasti bydlení,“ uvedl Jan Bureš, hlavní ekonom ČSOB.

Inflace očištěná o energie, potraviny, alkohol a tabák podle analytiků zrychlila mírně nad tři procenta, což potvrzuje, že inflační tlaky v ekonomice zcela nezmizely.

ČNB vyčká, sazby zůstanou vysoko

Podle trhu i ekonomů bude Česká národní banka i nadále opatrná. Základní úroková sazba by měla zůstat na úrovni 3,5 procenta minimálně po celý letošní rok.

„ČNB bude držet sazby relativně vysoko, aby tlumila inflační tlaky ve službách a na trhu nemovitostí. Snižování sazeb letos nečekáme,“ dodal Kovanda.

V delším horizontu se podle něj nevylučuje opětovný růst sazeb v roce 2027 směrem ke čtyřem procentům.

Guvernér České národní banky Aleš Michl

Michl: Letos by sazby mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní

Leaders

Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl.

ČTK

Přečíst článek

Leden může inflaci srazit pod dvě procenta

Krátkodobě by inflaci mohl stlačit pokles cen elektřiny, související mimo jiné s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje.

„Lednová inflace může krátkodobě klesnout i pod dvě procenta, ale z pohledu celého roku zůstávají rizika spíš proinflační,“ doplnil Bureš.

Podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka by se inflace měla v roce 2026 držet v pásmu mezi dvěma a třemi procenty.

„Hlavním ohniskem inflace zůstávají služby, kde se promítá růst mezd a nájemného. Právě tyto faktory budou pro centrální banku klíčové,“ uvedl.

Konečnou hodnotu prosincové inflace zveřejní ČSÚ 13. ledna. Ve stejný den statistici oznámí i údaj o inflaci za celý loňský rok.

Češi více utrácejí, i když stále s opatrností. Radují se hlavně internetoví prodejci

Money

nst

Money

nst

Buffett bral v čele Berkshire Hathaway dva miliony ročně, nový šéf si přijde na půl miliardy

Warren Buffett
ČTK
ČTK
ČTK

Americká investiční společnost Berkshire Hathaway novému řediteli výrazně zvýšila mzdu. Zakladatel Warren Buffett, který letos odešel do důchodu, více než 40 let bral 100 tisíc dolarů (přes dva miliony korun) ročně, nový generální ředitel Greg Abel bude pobírat 25 milionů dolarů (517 milionů korun) za rok. S odkazem na sdělení firmy o tom informuje agentura Reuters.

Třiašedesátiletý Abel se stal generálním ředitelem 1. ledna, předtím osm let působil jako místopředseda představenstva, kde dohlížel na nepojišťovací aktivity společnosti Berkshire. Buffett mu za rok 2024 vyplatil 21 milionů dolarů, o rok dříve 20 milionů dolarů. Za rok 2022 si Abel odnesl mzdu 16 milionů dolarů a k tomu třímilionový bonus. Zástupce předsedy představenstva Ajit Jain, který dohlíží na pojišťovací aktivity společnosti Berkshire, pobíral od roku 2022 do roku 2024 stejné částky. Abelovu a Jainovu odměnu za rok 2025 společnost nezveřejnila.

Buffettovi bylo na konci loňského srpna 95 let. Firmu Berkshire, která sídlí v jeho rodné Omaze ve státě Nebraska, vedl více než 60 let. Za tu dobu z ní vybudoval konglomerát v hodnotě více než bilionu dolarů, který sdružuje téměř 200 podniků, včetně pojišťovny automobilů Geico, železnice BNSF a řady dalších pojišťovacích, energetických, výrobních a maloobchodních podniků. Buffett zůstává předsedou představenstva Berkshire a jedním z nejbohatších lidí na světě.

Buffett i Abel také vlastní akcie Berkshire, Abel v hodnotě přibližně 171 milionů dolarů. Berkshire v dokumentech pro burzovní orgány uvádí, že její program odměňování vedoucích pracovníků se liší od programu ve většině veřejně obchodovaných společností.

Zbrojař Strnad zvažuje, že otevře CSG investorům. Ve hře je burza v Amsterodamu

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
ČTK
ČTK

Miliardář Michal Strnad zvažuje, že pošle svůj zbrojní gigant CSG na burzu. Prodejem menšinového podílu chce financovat další expanzi. Zalistování by mělo proběhnout na burze v Amsterodamu.

Česká zbrojařská a strojírenská společnost Czechoslovak Group (CSG) zvažuje, že uvede až 15 procent svých akcií na burzu. Agentuře Reuters to řekl její majitel a předseda představenstva Michal Strnad. Získané prostředky by firma využila na další fúze a akvizice.

CSG v současnosti vyjednává s bankami, přičemž případný veřejný úpis akcií (IPO) by se pravděpodobně uskutečnil v Amsterdamu. Konečné rozhodnutí však zatím nepadlo.

Tomáš Richtr z CSG AI

Tomáš Richtr: CSG díky umělé inteligenci chystá revoluci v oblasti kybernetické bezpečnosti

Zprávy z firem

Skupina CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada se chce víc věnovat umělé inteligenci. Letos vytvořila novou entitu CSG AI, která má veškeré aktivity s AI zastřešovat. Jejím šéfem se stal Tomáš Richtr, který v rozhovoru pro newstream.cz popisuje plány pro další roky i výhody působení ve velké skupině působící v několika strategických odvětvích.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

„Záleží to na mnoha faktorech, ale pečlivě je poslouchám a vytvářím si vlastní názor,“ řekl Strnad agentuře Reuters. Dodal, že banky společnosti doporučují uvést na burzu přibližně 15 procent podniku.

Podle nejnovějších údajů Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) je CSG z hlediska meziročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi. Hodnota tohoto trhu v roce 2024 dosáhla 2,7 bilionu dolarů (bezmála 65 bilionů korun), uvedl institut.

Zbrojařské akcie táhne válka i výdaje NATO

Akcie zbrojařských firem jsou v poslední době velmi žádané kvůli zvýšeným výdajům zemí NATO v reakci na ruskou válku na Ukrajině. Vstup na burzu proto plánují i další výrobci zbraní, včetně francouzsko-německého výrobce tanků KNDS, upozorňuje Reuters.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Strnad pro Bloomberg: Chci vybudovat největší zbrojovku v Evropě

Leaders

Zbrojař Strnad chce v Česku vybudovat největší zbrojovku Evropy, jak dnes řekl Bloombergu. Letos zbohatl o 78 miliard korun a chystá se na burzu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Strnad zároveň potvrdil, že případný vstup CSG na burzu koordinují banky BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan a UniCredit, čímž potvrdil dřívější informace agentury Bloomberg.

Ocenění? Podívejte se na Rheinmetall

Majitel CSG odmítl komentovat, kolik peněz by firma mohla z IPO získat. Jako orientační vodítko ale zmínil německého zbrojařského giganta Rheinmetall.

„Podívejte se na naše výsledky, porovnejte je s naším přirozeným evropským konkurentem, o kterém víte, kdo to je, a přidejte slevu, protože se jedná o IPO. Nemáte německou armádu jako zákazníka, a to vám něco napoví,“ uvedl Strnad. „Samozřejmě ale nečekáme ocenění jako Rheinmetall,“ dodal.

Podle výpočtů Reuters by v případě ocenění na úrovni Rheinmetallu mohla mít CSG podnikovou hodnotu mezi 34 a 50 miliardami eur, a to ještě před uplatněním případné slevy. Bloomberg dříve s odkazem na své zdroje uvedl, že cílová hodnota CSG se pohybuje kolem 30 miliard eur (zhruba 725 miliard korun).

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Lukáš Kovanda: Strnadovo tempo nemá žádná jiná zbrojovka na světě

Zprávy z firem

Česká zbrojovka Czechoslovak Group Michala Strnada (na snímku) obsadila první místo na světě v nárůstu tržeb mezi všemi výrobci zbraní. Vyplývá to z žebříčku stockholmského institutu SIPRI. Tržby za zbraně jí loni vzrostly o takřka 200 procent, i díky muniční iniciativě české vlády.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Praha zatím stranou

CSG prozatím zvažuje pouze vstup na burzu v Amsterdamu. Případné zalistování akcií i na pražské burze by podle Strnada mohlo připadat v úvahu až v pozdější fázi.

CSG patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce dělostřelecké munice a v tomto segmentu expandovala už před plnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022.

Doporučujeme