Inflace v prosinci zvolnila, pro ČNB je to ale málo
Prosincová inflace byla nižší, než čekala ČNB i analytici. Pro měnovou politiku to ale nic nemění – základní sazby zůstanou podle trhu stabilní minimálně po celý letošní rok.
Meziroční inflace v Česku zůstala i v prosinci na úrovni 2,1 procenta, tedy stejně jako v listopadu. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně spotřebitelské ceny klesly o 0,3 procenta, především díky dalšímu zlevňování energií.
Prosincová inflace tak zaostala za prognózou České národní banky i očekáváním analytiků, kteří počítali s růstem cen kolem 2,3 procenta. Podle ekonomů to ale nemění základní obrázek vývoje inflace ani výhled měnové politiky.
„Nižší prosincová inflace je především výsledkem zpomalení cenového růstu u zpracovaných potravin a dalšího zlevňování energií. Jádrové inflační tlaky, zejména ve službách, ale zůstávají zvýšené,“ uvedl Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.
Čtyřprocentní úrok se na nejlepších spořicích účtech drží i po Novém roce, i když pro mnohé střádaly už jen pro oko. Kdo chce dnes ze spoření vytěžit maximum, musí hlídat nejen číslo v ceníku banky, ale i limity, bonusy a další drobně psané podmínky. Víme, kde vám za vaše peníze dají nejvíc.
Spořicí účty v lednu 2026: Čtyřprocentní úrok nezmizel, ale přibylo podmínek
Money
Čtyřprocentní úrok se na nejlepších spořicích účtech drží i po Novém roce, i když pro mnohé střádaly už jen pro oko. Kdo chce dnes ze spoření vytěžit maximum, musí hlídat nejen číslo v ceníku banky, ale i limity, bonusy a další drobně psané podmínky. Víme, kde vám za vaše peníze dají nejvíc.
Energie dole, služby dál tlačí ceny nahoru
Stejně jako v předchozích měsících byly jedinou položkou, která v meziročním srovnání zlevnila, energie včetně pohonných hmot. Jejich ceny klesly o 4,2 procenta. Bez započtení energií by inflace v prosinci dosáhla 2,9 procenta.
Mírné zpomalení růstu cen statistici zaznamenali u potravin a zboží. Potraviny, alkohol a tabák zdražily meziročně o 2,5 procenta, zatímco v listopadu o 2,8 procenta. Ceny zboží vzrostly jen o 0,4 procenta.
Naopak služby dál zdražují rychleji. Meziroční růst jejich cen zrychlil na 4,8 procenta z listopadových 4,6 procenta.
„Zatímco ceny zboží inflaci brzdí, u služeb vidíme opětovné zrychlení inflačního momenta,“ upozorňuje hlavní ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský.
Podle analytiků překvapila inflace podobně jako v listopadu směrem dolů, především kvůli nečekaně výraznému meziměsíčnímu poklesu cen potravin.
V Česku v nadcházejícím roce skončí éra sedmi hubených let. Mzdy v očištění o inflaci konečné definitivně dorovnají úroveň roku 2019, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovadna. Jak se tedy Čechům bude dařit příští rok?
Sedm hubených let v Česku končí
Money
V Česku v nadcházejícím roce skončí éra sedmi hubených let. Mzdy v očištění o inflaci konečné definitivně dorovnají úroveň roku 2019, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovadna. Jak se tedy Čechům bude dařit příští rok?
„Za zlevněním stály pravděpodobně nejvolatilnější položky, zejména máslo a vybrané mléčné výrobky. Naopak u služeb dál zrychluje zdražování, zejména v oblasti bydlení,“ uvedl Jan Bureš, hlavní ekonom ČSOB.
Inflace očištěná o energie, potraviny, alkohol a tabák podle analytiků zrychlila mírně nad tři procenta, což potvrzuje, že inflační tlaky v ekonomice zcela nezmizely.
ČNB vyčká, sazby zůstanou vysoko
Podle trhu i ekonomů bude Česká národní banka i nadále opatrná. Základní úroková sazba by měla zůstat na úrovni 3,5 procenta minimálně po celý letošní rok.
„ČNB bude držet sazby relativně vysoko, aby tlumila inflační tlaky ve službách a na trhu nemovitostí. Snižování sazeb letos nečekáme,“ dodal Kovanda.
V delším horizontu se podle něj nevylučuje opětovný růst sazeb v roce 2027 směrem ke čtyřem procentům.
Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl.
Michl: Letos by sazby mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní
Leaders
Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl.
Leden může inflaci srazit pod dvě procenta
Krátkodobě by inflaci mohl stlačit pokles cen elektřiny, související mimo jiné s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje.
„Lednová inflace může krátkodobě klesnout i pod dvě procenta, ale z pohledu celého roku zůstávají rizika spíš proinflační,“ doplnil Bureš.
Podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka by se inflace měla v roce 2026 držet v pásmu mezi dvěma a třemi procenty.
„Hlavním ohniskem inflace zůstávají služby, kde se promítá růst mezd a nájemného. Právě tyto faktory budou pro centrální banku klíčové,“ uvedl.
Konečnou hodnotu prosincové inflace zveřejní ČSÚ 13. ledna. Ve stejný den statistici oznámí i údaj o inflaci za celý loňský rok.
Češi nechávají na běžných účtech ležet čtyři biliony korun. Platforma Investona, která vyrostla za základech obchodníka s cennými papíry Colosseum, po přejmenování Czech Asset Investments. Chce si na trh jít právě pro tyto peníze. „Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích,“ říká Radek Stacha, spoluvlastník Czech Asset Investments.
Český investor má potenciál být jako Warren Buffett, říká Stacha z Investony
Money
Češi nechávají na běžných účtech ležet čtyři biliony korun. Platforma Investona, která vyrostla za základech obchodníka s cennými papíry Colosseum, po přejmenování Czech Asset Investments. Chce si na trh jít právě pro tyto peníze. „Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích,“ říká Radek Stacha, spoluvlastník Czech Asset Investments.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.